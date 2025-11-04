УКР
Двоє бійців у Покровську закидають міну ТМ-62 у будинок, у якому засіло троє окупантів. ВIДЕО

Українські воїни з 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади провели успішну операцію на Покровському напрямку, знищивши позицію російських окупантів, що засіли у житловому будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, штурмовики використали міну ТМ-62, заклавши її в будівлі, де перебувала російська піхота. Після підриву стався потужний вибух, який повністю зруйнував споруду.

"Сюрприз! Українські штурмовики за допомогою міни ТМ-62 підривають зайнятий російською піхотою будинок у Покровську Донецької області, спричинивши грандіозний вибух! Кадри бойової роботи воїнів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади".

Також дивіться: Український військовий ліквідував трьох окупантів в Покровську пострілами в голову. ВIДЕО

Дивіться: Мінус 1127 одиниць техніки за жовтень: бойова робота полку "Азов". ВIДЕО

армія рф (19306) Донецька область (10015) 79 окрема десантно-штурмова бригада (208) Покровськ (924) міна (431) Покровський район (1208)
