4 878 53

Экс-генерал СБУ Наумов сбежал от правосудия в Вену и стал героем для пропаганды РФ, - СМИ

Наумов скрывается в Вене и дает интервью пропагандистам из РФ

Бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, подозреваемый в передаче конфиденциальной информации России, сбежал от правосудия в столицу Австрии. Сейчас россияне используют его для пропагандистского фильма. Вена игнорирует запросы об экстрадиции.

Об этом говорится в материале Kyiv Post, передает Цензор.НЕТ.

Почему Наумов сбежал в Вену

"Вена обладает почти магической привлекательностью для определенного типа людей – тех, кто имеет проблемы с правоохранительными органами в своих странах на востоке Европы. И теперь в городе появился новичок – Андрей Наумов, бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ), который находится в розыске по подозрению в мошенничестве, незаконном обогащении и злоупотреблении служебным положением.

Однако в случае с этим человеком дьявол кроется в деталях. Наумову также приписывают ключевую роль в долгосрочном и непосредственном планировании полномасштабного вторжения России в Украину в координации с российскими спецслужбами. Вопрос: почему Наумов, который ранее скрывался в достаточно благосклонной к России Сербии, сбежал именно в Вену? Австрия обычно неохотно идет на экстрадицию", - пишет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Австрийский суд рассмотрит вопрос экстрадиции экс-генерала СБУ Наумова в Украину, - ГБР

Роспропаганда использует Наумова

Как отмечается, российская государственная пропаганда, вероятно, рассматривает пребывание Наумова в Вене как счастливый случай.

Издание напоминает, как пропагандисты из российского НТВ посвятили Наумову целых 40 минут – в частности, интервью, которое он дал во время прогулки по городу. То, что он дал его в нескольких известных местах Вены, должно было показать: "мы здесь и делаем то, что хотим".

Интервью снимали на горе Леопольдсберг перед памятником, посвященным участию украинских казаков в битве против османов в 1686 году, на Старом Дунае напротив UNO City, в квартире на крыше, очевидно арендованной для съемок, и в парке возле Бадена под Венецией.

Читайте также: Апелляционный суд в Сербии подтвердил приговор экс-генералу СБУ Наумову

Наумов и Баканов

"Ирония в том, что Наумов когда-то считался доверенным лицом Ивана Баканова – друга детства Зеленского и его делового партнера в телевизионном бизнесе, а после вступления Зеленского в политику он возглавил СБУ. По замыслу московского режима, Наумов должен был играть ключевую роль в показательном суде над Зеленским", - отмечает Kyiv Post.

Передача информации России накануне полномасштабного вторжения

Сейчас украинские следователи обвиняют бывшего генерала СБУ Наумова в отмывании денег и мошенничестве.

Однако обвинения выходят далеко за пределы коррупции.

В частности, Наумова подозревают в том, что он сыграл центральную роль в передаче российским войскам, вторгшимся на территорию Украины, разрушенного реактора в Чернобыле вместе с инструкциями по эксплуатации.

Наумов некоторое время руководил украинской государственной компанией, ответственной за управление Чернобыльской зоной отчуждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-чиновника СБУ Наумова в Сербии снова приговорили к году заключения за отмывание денег

Однако присвоение ему генеральского звания и его назначение на должность главы СБУ всегда были спорными.

По данным Государственного бюро расследований, Наумов обвиняется в "сборе информации о функционировании систем безопасности Чернобыльской зоны отчуждения и другой конфиденциальной информации" и передаче ее России.

Выводы ГБР также указывают на то, что Наумов, возможно, на протяжении многих лет был причастен к российским планам полномасштабного вторжения в Украину, или, по крайней мере, что Россия в течение многих лет до февраля 2022 года рассматривала его как надежного кандидата на высокие должности в украинском аппарате безопасности после захвата Киева Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-генерал СБУ Наумов перед войной купил 3 элитные квартиры в Турции за 17,4 млн грн, - СМИ. ФОТО

В любом случае, Наумов выехал из Украины на запад за несколько часов до полномасштабного вторжения России. Как сообщило издание Insider, он уехал в кортеже, взяв с собой наличные деньги и ценные вещи.

Австрия отвергает экстрадицию Наумова

Отмечается, что для Австрии, которая, как правило, остается амбивалентной в международных отношениях, присутствие такого разыскиваемого лица, как Наумов, является деликатным вопросом, поэтому официальные комментарии по этому делу лаконичны.

В частности, Министерство юстиции переадресовало запрос в региональный суд г. Корнойбург, а тот лишь сообщил, что процедура экстрадиции Наумова в Украину находится на рассмотрении. Однако слушание еще не состоялось.

Читайте также: Интерпол объявил в международный розыск экс-генерала СБУ Наумова

На конкретный вопрос о причастности Наумова к России суд в письменном заявлении отметил, что из материалов дела это не следует. Фактически, они не упоминаются и в запросе об экстрадиции.

Министерство внутренних дел и австрийская служба безопасности DSN (Управление государственной охраны и разведки) лаконично заявили: "Просим с пониманием отнестись к тому, что Управление государственной охраны и разведки... не может предоставить никакой конкретной информации по этому вопросу".

Автор: 

Австрия (861) пропаганда (3765) экстрадиция (581) Вена (112) Наумов Андрей (60)
Топ комментарии
+35
А як там баканов себе почуває? Все добре у кума найвеличнішого, ніяких питань?
04.11.2025 18:09
+16
А що скаже прикордонна служба? Чому він втік , а не застрелений з автомата чи втоплений в Тисі?
04.11.2025 18:12
+15
"СБУ... генерал.... передачі конфіденційної інформації..."
В голові не вкладається навіть!!!
04.11.2025 18:13
А як там баканов себе почуває? Все добре у кума найвеличнішого, ніяких питань?
04.11.2025 18:09
"не на часі...."
04.11.2025 18:14
Тепер Арахамія на літачку Фірташа не полетить до них на спільну БАНЬКУ у Відні? А там ще й ригоменеджери Єрмака ( одні з 6 найкращих ховаються)
показать весь комментарий
https://www.youtube.com/watch?v=5SBvGWRU_SU

А ось тут повна історія від генерал-лейтенната СБУ Григорія Омельченка про трійцю - БУРАТІНА-БАКАНОВ - НАУМОВ та що вони зробили з СБУ ...
04.11.2025 18:24
Серіал, портнов і його команда, далі ще буде??
Кушнарьов, кравченко, калашников, ківа…..
04.11.2025 18:45
Ну поки рулять Татров з Єрмаком , а вовка работає вєчєерніммудозвоном то...
показать весь комментарий
04.11.2025 18:49
показать весь комментарий
А як себе може почувати друг дитинства назеленішого? Впевнено!
04.11.2025 19:01
А що скаже прикордонна служба? Чому він втік , а не застрелений з автомата чи втоплений в Тисі?
04.11.2025 19:19
Група осіб з Урядового кварталу (зрадників України) з використанням свого службового положення в державних органах - КМУ ЦОВВ ГПУ опу ВРУ, злочинними діями, навмисно наносить шкоду Національним інтересам України, переховуючи зрадників в Україні та переправляючи «руками і посадою» керовніка ДПСУ, їх за кордон під час Особливого періоду та воєнного стану!!
показать весь комментарий
"СБУ... генерал.... передачі конфіденційної інформації..."
В голові не вкладається навіть!!!
04.11.2025 18:12
Таке враження шо у верхівці сбу половина зрадників, а інша половина чекає на свою чергу за першими.
04.11.2025 18:39
99% кримських сбушників в 2014 році залишилися в Криму як зрадники - "дивуватися" я звик!!!
показать весь комментарий
04.11.2025 18:43
показать весь комментарий
І Баканов, і Наумов - зрадники державних інтересів!
04.11.2025 18:49
зельонкін головний зрадник України. як би піськограй не був ************, то цих негідників теж не було. але 73% досі ржуть......до кривавих сліз.
04.11.2025 18:13
та він дурачок накачаний у ванні з Єрмаком шо с нево взять, Масляков вербавал Баканова, падсунул Кремль йєму Єрмака на ІНТЕРЄ ісчо , а он лішь чітаєт тексти от Татаровськіх да Подоляка ... Вибачте мою російську ))

Вовці дурачку дали ІНТЕРОМ порули тільки менш ніж на рік- щоб Єрмака там підчепив ... Йому навіть канал ІНТЕР кремль не міг довірити надовго, а потім передоручив ДВІЧІГІВНОКАНАЛУ та. папі Каро Бєні...
04.11.2025 18:21
Послухайте ж ЯК Наумов став ТАКИМ СБУшником, бригадним генералом( ніколи не бувшим в армії) - у Омельченка , посилання вище.
А у вовки усі стають бригадними генералами СБУ на особливих дорученнях Єрмака...

Зараз зʼївши нє в доску сваєво Труханова , посадили на НОВУ ПРидуману ригами посаду під бригадного Генерала СБУ з Дніпра - котрий рулив Єрмаківським ОВА у Дніпрі до того...
Посада називається ( за неімєнієм скушаного мера) ГОЛОВА МІСЬКОЇ військової адміністраціі- вибраного народом мера ПРОСТО УБРАЛІ - тренування перед Києвом . Залишилось до Кличка добратися ...
04.11.2025 18:29
Слухав. Дякую! Кодло зрадників і корупціонерів!
04.11.2025 19:05
В останнIй час було лiквIдовано кiлька зрадникiв та злочинцiв, навiть далеко вIд кордону. Та й що, оте чмо почуває себе спокiйно у Вiднi?
04.11.2025 18:14
"самокат" розрядився - мабуть акумулятор китайський був.....
04.11.2025 18:15
А "баканов" нівроку.

Живе собі на повну. Ніхто навіть пальчиком не посварився.

Бо наумов="баканов"=блаЗЄнський...
04.11.2025 18:16
Йоьго не можна чипати - воно зараз закінчило трьох місячні курси адвоката та працює у Полтаві - адвокатом.
показать весь комментарий
ні навіть здається РІЄЛТОРОМ
04.11.2025 18:41
ДИНАСТІЮ оформляє у Києві на РИГОвласників
показать весь комментарий
Питання ще до тих, хто займається екстрадицією- можна так подати запити до Австрії , що не буде жодних шансів на успіх у цій справі..
04.11.2025 18:57
наумов - зеленськи - баканов і т.і...це прокляті люди ,українці їх запам'ятають ...бо не пробачать того горя , шо вони втягнули Україну в біду ...
04.11.2025 18:17
Тут хоч в одній поганій новині Зеленський не причетний ?
показать весь комментарий
04.11.2025 18:19
Таварісчь! Прікратітє аньтісімітізьм!
показать весь комментарий
Але це не точно. Бо Баканова призначав саме Зеленський.
04.11.2025 18:21
А дружбан, Гундосого Баканов, який продав посаду Наумову за 500 тис. доларів без підозри?
показать весь комментарий
А 90% українських СБУ,після анексії Криму, перейшла служити кремлю.
04.11.2025 18:24
Це Ж треба стільки в верхівку набилося зрадників уродів телепнів - українська карма
04.11.2025 18:28
Ну прічьом тут Зєлєнскій???!!!
04.11.2025 18:25
04.11.2025 18:27 Ответить
04.11.2025 18:25
якщо так звані владою "ухилянти " втікають з України.то що говорити про ексгенерала , якого "зелена рашистська агентура" в Україні "втекла" за межі України
04.11.2025 18:46
Власти наумов в радость когда он недоступен для ореста. Очень много знает бригадный генерал. Поэтому и цирк с его выдачей.
04.11.2025 18:27
а у нас все такие- сбу в крыму сразу перешла на сторону рашки, президент янукович тоже в рашке, других нет- они пришли во власть- ЗАРАБАТЫВАТЬ , а народна заклание в окопы послали
04.11.2025 18:28
показать весь комментарий
А "Новічка" для Наумова неможливо роздобути на расії?
04.11.2025 18:36
Ківу теж чмосковитська пропаганда обожнювала...
04.11.2025 18:39
Наумова назначил Баканов - друг Президента. Случайность? Случайности не случайны
04.11.2025 18:43
Впевнений на 100% шо СБУ або ГУР можуть дотягнутись до цього "ХЕРнерала", але він може дуууууже багато розповісти про Баканова та його дружбана дитинства Ze, тому він ще довго буде гуляти Європою..
04.11.2025 18:52
Це вже Свинарчуки Зеленського, чи ще ні?
04.11.2025 18:52
значит запрос на экстрадицию спецом оформлен так, что вызывает у австрияк сомнения
04.11.2025 18:56
Подаруйте йому самокат
04.11.2025 18:59
с этой Шляпой все понятно, а где билетер 95 квартала бакланов, дружбан бениного Оманского Нарика и соучастник разминирования Чонгара...???
04.11.2025 19:15
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №443/2020

Про присвоєння військового звання

1. Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу - начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

14 жовтня 2020 року
04.11.2025 19:27
служба має повернути цього бика і забезпечити камерою і нарами
04.11.2025 19:44
