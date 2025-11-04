Экс-генерал СБУ Наумов сбежал от правосудия в Вену и стал героем для пропаганды РФ, - СМИ
Бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, подозреваемый в передаче конфиденциальной информации России, сбежал от правосудия в столицу Австрии. Сейчас россияне используют его для пропагандистского фильма. Вена игнорирует запросы об экстрадиции.
Об этом говорится в материале Kyiv Post, передает Цензор.НЕТ.
Почему Наумов сбежал в Вену
"Вена обладает почти магической привлекательностью для определенного типа людей – тех, кто имеет проблемы с правоохранительными органами в своих странах на востоке Европы. И теперь в городе появился новичок – Андрей Наумов, бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ), который находится в розыске по подозрению в мошенничестве, незаконном обогащении и злоупотреблении служебным положением.
Однако в случае с этим человеком дьявол кроется в деталях. Наумову также приписывают ключевую роль в долгосрочном и непосредственном планировании полномасштабного вторжения России в Украину в координации с российскими спецслужбами. Вопрос: почему Наумов, который ранее скрывался в достаточно благосклонной к России Сербии, сбежал именно в Вену? Австрия обычно неохотно идет на экстрадицию", - пишет издание.
Роспропаганда использует Наумова
Как отмечается, российская государственная пропаганда, вероятно, рассматривает пребывание Наумова в Вене как счастливый случай.
Издание напоминает, как пропагандисты из российского НТВ посвятили Наумову целых 40 минут – в частности, интервью, которое он дал во время прогулки по городу. То, что он дал его в нескольких известных местах Вены, должно было показать: "мы здесь и делаем то, что хотим".
Интервью снимали на горе Леопольдсберг перед памятником, посвященным участию украинских казаков в битве против османов в 1686 году, на Старом Дунае напротив UNO City, в квартире на крыше, очевидно арендованной для съемок, и в парке возле Бадена под Венецией.
Наумов и Баканов
"Ирония в том, что Наумов когда-то считался доверенным лицом Ивана Баканова – друга детства Зеленского и его делового партнера в телевизионном бизнесе, а после вступления Зеленского в политику он возглавил СБУ. По замыслу московского режима, Наумов должен был играть ключевую роль в показательном суде над Зеленским", - отмечает Kyiv Post.
Передача информации России накануне полномасштабного вторжения
Сейчас украинские следователи обвиняют бывшего генерала СБУ Наумова в отмывании денег и мошенничестве.
- По крайней мере так указано в запросе об экстрадиции, направленном австрийским властям.
Однако обвинения выходят далеко за пределы коррупции.
В частности, Наумова подозревают в том, что он сыграл центральную роль в передаче российским войскам, вторгшимся на территорию Украины, разрушенного реактора в Чернобыле вместе с инструкциями по эксплуатации.
Наумов некоторое время руководил украинской государственной компанией, ответственной за управление Чернобыльской зоной отчуждения.
Однако присвоение ему генеральского звания и его назначение на должность главы СБУ всегда были спорными.
По данным Государственного бюро расследований, Наумов обвиняется в "сборе информации о функционировании систем безопасности Чернобыльской зоны отчуждения и другой конфиденциальной информации" и передаче ее России.
Выводы ГБР также указывают на то, что Наумов, возможно, на протяжении многих лет был причастен к российским планам полномасштабного вторжения в Украину, или, по крайней мере, что Россия в течение многих лет до февраля 2022 года рассматривала его как надежного кандидата на высокие должности в украинском аппарате безопасности после захвата Киева Россией.
В любом случае, Наумов выехал из Украины на запад за несколько часов до полномасштабного вторжения России. Как сообщило издание Insider, он уехал в кортеже, взяв с собой наличные деньги и ценные вещи.
Австрия отвергает экстрадицию Наумова
Отмечается, что для Австрии, которая, как правило, остается амбивалентной в международных отношениях, присутствие такого разыскиваемого лица, как Наумов, является деликатным вопросом, поэтому официальные комментарии по этому делу лаконичны.
В частности, Министерство юстиции переадресовало запрос в региональный суд г. Корнойбург, а тот лишь сообщил, что процедура экстрадиции Наумова в Украину находится на рассмотрении. Однако слушание еще не состоялось.
На конкретный вопрос о причастности Наумова к России суд в письменном заявлении отметил, что из материалов дела это не следует. Фактически, они не упоминаются и в запросе об экстрадиции.
Министерство внутренних дел и австрийская служба безопасности DSN (Управление государственной охраны и разведки) лаконично заявили: "Просим с пониманием отнестись к тому, что Управление государственной охраны и разведки... не может предоставить никакой конкретной информации по этому вопросу".
Про присвоєння військового звання
1. Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу - начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
14 жовтня 2020 року