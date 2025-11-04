Ексгенерал СБУ Наумов втік від правосуддя до Відня та став героєм для пропаганди РФ, - ЗМІ

Колишній начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, підозрюваний у передачі конфіденційної інформації Росії, втік від правосуддя до столиці Австрії. Зараз росіяни використовують його для пропагандистського фільму. Відень ігнорує запити про екстрадицію.

Про це йдеться у матеріалі Kyiv Post, передає Цензор.НЕТ.

Чому Наумов втік до Відня

"Відень має майже магічну привабливість для певного типу людей – тих, хто має проблеми з правоохоронними органами у своїх країнах на сході Європи. І тепер у місті з’явився новачок – Андрій Наумов, колишній генерал Служби безпеки України (СБУ), який перебуває у розшуку за підозрою в шахрайстві, незаконному збагаченні та зловживанні службовим становищем.

Однак у випадку з цим чоловіком диявол криється в деталях. Наумову також приписують ключову роль у довгостроковому та безпосередньому плануванні повномасштабного вторгнення Росії в Україну в координації з російськими спецслужбами. Запитання: чому Наумов, який раніше переховувався в досить прихильній до Росії Сербії, втік саме до Відня? Австрія зазвичай неохоче йде на екстрадицію", - пише видання.

Роспропаганда використовує Наумова

Як зазначається, російська державна пропаганда, ймовірно, розглядає перебування Наумова у Відні як щасливий випадок.

Видання нагадує, як пропагандисти з російського НТВ присвятили Наумову цілих 40 хвилин – зокрема, інтерв’ю, яке він дав під час прогулянки містом. Те, що він дав його в кількох відомих місцях Відня, мало показати: "ми тут і робимо те, що хочемо".

Інтерв’ю знімали на горі Леопольдсберг перед пам’ятником, присвяченим участі українських козаків у битві проти османів у 1686 році, на Старому Дунаї навпроти UNO City, у квартирі на даху, очевидно орендованій для зйомок, та в парку поблизу Бадена під Віднем.

Наумов та Баканов

"Іронія в тому, що Наумов колись вважався довіреною особою Івана Баканова – друга дитинства Зеленського і його ділового партнера в телевізійному бізнесі, а після вступу Зеленського в політику він очолив СБУ. За задумом московського режиму, Наумов мав грати ключову роль у показовому суді над Зеленським", - зазначає Kyiv Post.

Передача інформації Росії напередодні повномасштабного вторгнення

Зараз українські слідчі звинувачують колишнього генерала СБУ Наумова у відмиванні грошей та шахрайстві.

Принаймні так зазначено в запиті про екстрадицію, надісланому австрійським властям.

Однак звинувачення виходять далеко за межі корупції.

Так, Наумова підозрюють у тому, що він відіграв центральну роль у передачі російським військам, що вторглися на територію України, зруйнованого реактора в Чорнобилі разом з інструкціями з експлуатації.

Наумов деякий час керував українською державною компанією, відповідальною за управління Чорнобильською зоною відчуження.

Однак присвоєння йому генеральського звання його призначення на посаду голови СБУ завжди були суперечливими.

За даними Державного бюро розслідувань, Наумов звинувачується у "збиранні інформації про функціонування систем безпеки Чорнобильської зони відчуження та іншої конфіденційної інформації" та передачі її Росії.

Висновки ДБР також вказують на те, що Наумов, можливо, протягом багатьох років був причетний до російських планів повномасштабного вторгнення в Україну, або, принаймні, що Росія протягом багатьох років до лютого 2022 року розглядала його як надійного кандидата на високі посади в українському апараті безпеки після захоплення Києва Росією.

У будь-якому разі, Наумов виїхав з України на захід за кілька годин до повномасштабного вторгнення Росії. Як повідомило видання Insider, він виїхав у кортежі, взявши з собою готівку та цінні речі.

Австрія відкидає екстрадицію Наумова

Наголошується, що для Австрії, яка, як правило, залишається амбівалентною в міжнародних відносинах, присутність такої розшукуваної особи, як Наумов, є делікатною справою, тож офіційні коментарі щодо цієї справи лаконічні.

Так, у Міністерство юстиції переадресувало запит до регіонального суду м. Корнойбург, а той лише повідомив, що процедура екстрадиції Наумова в Україну перебуває на розгляді. Однак слухання ще не відбулося.

На конкретне запитання про причетність Наумова до Росії суд у письмовій заяві зазначив, що з матеріалів справи це не випливає. Фактично, вони не згадуються і в запиті про екстрадицію.

Міністерство внутрішніх справ та австрійська служба безпеки DSN (Управління державної охорони та розвідки) лаконічно заявили: "Просимо з розумінням поставитися до того, що Управління державної охорони та розвідки... не може надати жодної конкретної інформації з цього питання".