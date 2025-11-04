УКР
Новини Екстрадиція Наумова
Ексгенерал СБУ Наумов втік від правосуддя до Відня та став героєм для пропаганди РФ, - ЗМІ

Наумов переховується у Відні та дає інтерв’ю пропагандистам з РФ

Колишній начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, підозрюваний у передачі конфіденційної інформації Росії, втік від правосуддя до столиці Австрії. Зараз росіяни використовують його для пропагандистського фільму. Відень ігнорує запити про екстрадицію.

Про це йдеться у матеріалі Kyiv Post, передає Цензор.НЕТ.

Чому Наумов втік до Відня

"Відень має майже магічну привабливість для певного типу людей – тих, хто має проблеми з правоохоронними органами у своїх країнах на сході Європи. І тепер у місті з’явився новачок – Андрій Наумов, колишній генерал Служби безпеки України (СБУ), який перебуває у розшуку за підозрою в шахрайстві, незаконному збагаченні та зловживанні службовим становищем.

Однак у випадку з цим чоловіком диявол криється в деталях. Наумову також приписують ключову роль у довгостроковому та безпосередньому плануванні повномасштабного вторгнення Росії в Україну в координації з російськими спецслужбами. Запитання: чому Наумов, який раніше переховувався в досить прихильній до Росії Сербії, втік саме до Відня? Австрія зазвичай неохоче йде на екстрадицію", - пише видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Австрійський суд розгляне питання екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова в Україну, - ДБР

Роспропаганда використовує Наумова

Як зазначається, російська державна пропаганда, ймовірно, розглядає перебування Наумова у Відні як щасливий випадок.

Видання нагадує, як пропагандисти з російського НТВ присвятили Наумову цілих 40 хвилин – зокрема, інтерв’ю, яке він дав під час прогулянки містом. Те, що він дав його в кількох відомих місцях Відня, мало показати: "ми тут і робимо те, що хочемо".

Інтерв’ю знімали на горі Леопольдсберг перед пам’ятником, присвяченим участі українських козаків у битві проти османів у 1686 році, на Старому Дунаї навпроти UNO City, у квартирі на даху, очевидно орендованій для зйомок, та в парку поблизу Бадена під Віднем.

Читайте також: Апеляційний суд у Сербії підтвердив вирок ексгенералу СБУ Наумову

Наумов та Баканов

"Іронія в тому, що Наумов колись вважався довіреною особою Івана Баканова – друга дитинства Зеленського і його ділового партнера в телевізійному бізнесі, а після вступу Зеленського в політику він очолив СБУ. За задумом московського режиму, Наумов мав грати ключову роль у показовому суді над Зеленським", - зазначає Kyiv Post.

Передача інформації Росії напередодні повномасштабного вторгнення

Зараз українські слідчі звинувачують колишнього генерала СБУ Наумова у відмиванні грошей та шахрайстві.

Однак звинувачення виходять далеко за межі корупції.

Так, Наумова підозрюють у тому, що він відіграв центральну роль у передачі російським військам, що вторглися на територію України, зруйнованого реактора в Чорнобилі разом з інструкціями з експлуатації.

Наумов деякий час керував українською державною компанією, відповідальною за управління Чорнобильською зоною відчуження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експосадовця СБУ Наумова у Сербії знову засудили до року ув’язнення за відмивання грошей

Однак присвоєння йому генеральського звання його призначення на посаду голови СБУ завжди були суперечливими.

За даними Державного бюро розслідувань, Наумов звинувачується у "збиранні інформації про функціонування систем безпеки Чорнобильської зони відчуження та іншої конфіденційної інформації" та передачі її Росії.

Висновки ДБР також вказують на те, що Наумов, можливо, протягом багатьох років був причетний до російських планів повномасштабного вторгнення в Україну, або, принаймні, що Росія протягом багатьох років до лютого 2022 року розглядала його як надійного кандидата на високі посади в українському апараті безпеки після захоплення Києва Росією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексгенерал СБУ Наумов перед війною купив 3 елітні квартири в Туреччині за 17,4 млн грн, - ЗМІ. ФОТО

У будь-якому разі, Наумов виїхав з України на захід за кілька годин до повномасштабного вторгнення Росії. Як повідомило видання Insider, він виїхав у кортежі, взявши з собою готівку та цінні речі.

Австрія відкидає екстрадицію Наумова

Наголошується, що для Австрії, яка, як правило, залишається амбівалентною в міжнародних відносинах, присутність такої розшукуваної особи, як Наумов, є делікатною справою, тож офіційні коментарі щодо цієї справи лаконічні.

Так, у Міністерство юстиції переадресувало запит до регіонального суду м. Корнойбург, а той лише повідомив, що процедура екстрадиції Наумова в Україну перебуває на розгляді. Однак слухання ще не відбулося.

Також читайте: Інтерпол оголосив у міжнародний розшук ексгенерала СБУ Наумова

На конкретне запитання про причетність Наумова до Росії суд у письмовій заяві зазначив, що з матеріалів справи це не випливає. Фактично, вони не згадуються і в запиті про екстрадицію.

Міністерство внутрішніх справ та австрійська служба безпеки DSN (Управління державної охорони та розвідки) лаконічно заявили: "Просимо з розумінням поставитися до того, що Управління державної охорони та розвідки... не може надати жодної конкретної інформації з цього питання".

+34
А як там баканов себе почуває? Все добре у кума найвеличнішого, ніяких питань?
показати весь коментар
04.11.2025 18:09 Відповісти
+16
А що скаже прикордонна служба? Чому він втік , а не застрелений з автомата чи втоплений в Тисі?
показати весь коментар
04.11.2025 18:12 Відповісти
+15
"СБУ... генерал.... передачі конфіденційної інформації..."
В голові не вкладається навіть!!!
показати весь коментар
04.11.2025 18:13 Відповісти
А як там баканов себе почуває? Все добре у кума найвеличнішого, ніяких питань?
показати весь коментар
04.11.2025 18:09 Відповісти
"не на часі...."
показати весь коментар
04.11.2025 18:14 Відповісти
Тепер Арахамія на літачку Фірташа не полетить до них на спільну БАНЬКУ у Відні? А там ще й ригоменеджери Єрмака ( одні з 6 найкращих ховаються)
показати весь коментар
04.11.2025 18:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5SBvGWRU_SU

А ось тут повна історія від генерал-лейтенната СБУ Григорія Омельченка про трійцю - БУРАТІНА-БАКАНОВ - НАУМОВ та що вони зробили з СБУ ...
показати весь коментар
04.11.2025 18:24 Відповісти
Серіал, портнов і його команда, далі ще буде??
Кушнарьов, кравченко, калашников, ківа…..
показати весь коментар
04.11.2025 18:45 Відповісти
Ну поки рулять Татров з Єрмаком , а вовка работає вєчєерніммудозвоном то...
показати весь коментар
04.11.2025 18:49 Відповісти
#а прі чьом здєсь ЗЄлєнскій ?
показати весь коментар
04.11.2025 19:01 Відповісти
А як себе може почувати друг дитинства назеленішого? Впевнено!
показати весь коментар
04.11.2025 19:19 Відповісти
А що скаже прикордонна служба? Чому він втік , а не застрелений з автомата чи втоплений в Тисі?
показати весь коментар
04.11.2025 18:12 Відповісти
Група осіб з Урядового кварталу (зрадників України) з використанням свого службового положення в державних органах - КМУ ЦОВВ ГПУ опу ВРУ, злочинними діями, навмисно наносить шкоду Національним інтересам України, переховуючи зрадників в Україні та переправляючи «руками і посадою» керовніка ДПСУ, їх за кордон під час Особливого періоду та воєнного стану!!
показати весь коментар
04.11.2025 18:51 Відповісти
"СБУ... генерал.... передачі конфіденційної інформації..."
В голові не вкладається навіть!!!
показати весь коментар
04.11.2025 18:13 Відповісти
Таке враження шо у верхівці сбу половина зрадників, а інша половина чекає на свою чергу за першими.
показати весь коментар
04.11.2025 18:39 Відповісти
99% кримських сбушників в 2014 році залишилися в Криму як зрадники - "дивуватися" я звик!!!
показати весь коментар
04.11.2025 18:43 Відповісти
Можна сміливо добавити всіх з безпеки України з Луганської та Донецької обдастей.
показати весь коментар
04.11.2025 18:49 Відповісти
І Баканов, і Наумов - зрадники державних інтересів!
показати весь коментар
04.11.2025 18:13 Відповісти
зельонкін головний зрадник України. як би піськограй не був ************, то цих негідників теж не було. але 73% досі ржуть......до кривавих сліз.
показати весь коментар
04.11.2025 18:21 Відповісти
та він дурачок накачаний у ванні з Єрмаком шо с нево взять, Масляков вербавал Баканова, падсунул Кремль йєму Єрмака на ІНТЕРЄ ісчо , а он лішь чітаєт тексти от Татаровськіх да Подоляка ... Вибачте мою російську ))

Вовці дурачку дали ІНТЕРОМ порули тільки менш ніж на рік- щоб Єрмака там підчепив ... Йому навіть канал ІНТЕР кремль не міг довірити надовго, а потім передоручив ДВІЧІГІВНОКАНАЛУ та. папі Каро Бєні...
показати весь коментар
04.11.2025 18:29 Відповісти
Послухайте ж ЯК Наумов став ТАКИМ СБУшником, бригадним генералом( ніколи не бувшим в армії) - у Омельченка , посилання вище.
А у вовки усі стають бригадними генералами СБУ на особливих дорученнях Єрмака...

Зараз зʼївши нє в доску сваєво Труханова , посадили на НОВУ ПРидуману ригами посаду під бригадного Генерала СБУ з Дніпра - котрий рулив Єрмаківським ОВА у Дніпрі до того...
Посада називається ( за неімєнієм скушаного мера) ГОЛОВА МІСЬКОЇ військової адміністраціі- вибраного народом мера ПРОСТО УБРАЛІ - тренування перед Києвом . Залишилось до Кличка добратися ...
показати весь коментар
04.11.2025 18:56 Відповісти
Слухав. Дякую! Кодло зрадників і корупціонерів!
показати весь коментар
04.11.2025 19:05 Відповісти
В останнIй час було лiквIдовано кiлька зрадникiв та злочинцiв, навiть далеко вIд кордону. Та й що, оте чмо почуває себе спокiйно у Вiднi?
показати весь коментар
04.11.2025 18:14 Відповісти
"самокат" розрядився - мабуть акумулятор китайський був.....
показати весь коментар
04.11.2025 18:15 Відповісти
А "баканов" нівроку.

Живе собі на повну. Ніхто навіть пальчиком не посварився.

Бо наумов="баканов"=блаЗЄнський...
показати весь коментар
04.11.2025 18:16 Відповісти
Йоьго не можна чипати - воно зараз закінчило трьох місячні курси адвоката та працює у Полтаві - адвокатом.
показати весь коментар
04.11.2025 18:41 Відповісти
ні навіть здається РІЄЛТОРОМ
показати весь коментар
04.11.2025 18:57 Відповісти
ДИНАСТІЮ оформляє у Києві на РИГОвласників
показати весь коментар
04.11.2025 18:58 Відповісти
Питання ще до тих, хто займається екстрадицією- можна так подати запити до Австрії , що не буде жодних шансів на успіх у цій справі..
показати весь коментар
04.11.2025 18:17 Відповісти
наумов - зеленськи - баканов і т.і...це прокляті люди ,українці їх запам'ятають ...бо не пробачать того горя , шо вони втягнули Україну в біду ...
показати весь коментар
04.11.2025 18:19 Відповісти
Тут хоч в одній поганій новині Зеленський не причетний ?
показати весь коментар
04.11.2025 18:21 Відповісти
Таварісчь! Прікратітє аньтісімітізьм!
показати весь коментар
04.11.2025 18:24 Відповісти
Але це не точно. Бо Баканова призначав саме Зеленський.
показати весь коментар
04.11.2025 18:28 Відповісти
А дружбан, Гундосого Баканов, який продав посаду Наумову за 500 тис. доларів без підозри?
показати весь коментар
04.11.2025 18:24 Відповісти
А 90% українських СБУ,після анексії Криму, перейшла служити кремлю.
показати весь коментар
04.11.2025 18:25 Відповісти
Це Ж треба стільки в верхівку набилося зрадників уродів телепнів - українська карма
показати весь коментар
04.11.2025 18:25 Відповісти
Ну прічьом тут Зєлєнскій???!!!
показати весь коментар
04.11.2025 18:27 Відповісти
показати весь коментар
04.11.2025 18:46 Відповісти
якщо так звані владою "ухилянти " втікають з України.то що говорити про ексгенерала , якого "зелена рашистська агентура" в Україні "втекла" за межі України
показати весь коментар
04.11.2025 18:28 Відповісти
Власти наумов в радость когда он недоступен для ореста. Очень много знает бригадный генерал. Поэтому и цирк с его выдачей.
показати весь коментар
04.11.2025 18:28 Відповісти
а у нас все такие- сбу в крыму сразу перешла на сторону рашки, президент янукович тоже в рашке, других нет- они пришли во власть- ЗАРАБАТЫВАТЬ , а народна заклание в окопы послали
показати весь коментар
04.11.2025 18:36 Відповісти
показати весь коментар
04.11.2025 18:39 Відповісти
А "Новічка" для Наумова неможливо роздобути на расії?
показати весь коментар
04.11.2025 18:43 Відповісти
Ківу теж чмосковитська пропаганда обожнювала...
показати весь коментар
04.11.2025 18:52 Відповісти
Наумова назначил Баканов - друг Президента. Случайность? Случайности не случайны
показати весь коментар
04.11.2025 18:52 Відповісти
Впевнений на 100% шо СБУ або ГУР можуть дотягнутись до цього "ХЕРнерала", але він може дуууууже багато розповісти про Баканова та його дружбана дитинства Ze, тому він ще довго буде гуляти Європою..
показати весь коментар
04.11.2025 18:56 Відповісти
Це вже Свинарчуки Зеленського, чи ще ні?
показати весь коментар
04.11.2025 18:59 Відповісти
значит запрос на экстрадицию спецом оформлен так, что вызывает у австрияк сомнения
показати весь коментар
04.11.2025 19:15 Відповісти
Подаруйте йому самокат
показати весь коментар
04.11.2025 19:27 Відповісти
 
 