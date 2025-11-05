Взрывы прогремели в Николаеве: враг атаковал город КАБами

Утром 5 ноября 2025 года в Николаеве были слышны взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Слышен взрыв в Николаеве!", - отметил он.

По данным Воздушных сил, в направлении города фиксировались вражеские КАБы.

Есть ли пострадавшие?

"По состоянию на сейчас - без пострадавших", - уточнил в свою очередь глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

На данный момент уже объявлен отбой угрозы в Николаевской области.

Больше информации на данный момент не известно.

Что предшествовало?

По данным Воздушных сил, в октябре РФ применила рекордное количество КАБ для ударов по Украине - более 5,3 тыс.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что средства ПВО могут перехватывать реактивные КАБы.

