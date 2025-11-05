РУС
Взрывы прогремели в Николаеве: враг атаковал город КАБами

Оккупанты нанесли удар КАБами по Николаеву

Утром 5 ноября 2025 года в Николаеве были слышны взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Слышен взрыв в Николаеве!", - отметил он.

По данным Воздушных сил, в направлении города фиксировались вражеские КАБы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Николаев дронами-камикадзе: в городе произошел пожар, повреждена энергоинфраструктура (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Есть ли пострадавшие?

"По состоянию на сейчас - без пострадавших", - уточнил в свою очередь глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

На данный момент уже объявлен отбой угрозы в Николаевской области.

Больше информации на данный момент не известно.

Что предшествовало?

Читайте: Последствия удара РФ баллистикой по Николаеву: погиб человек, 19 раненых, среди них ребенок. ВИДЕО+ФОТО

КАБи? в Миколаєві? Як вони можуть туди потрапити? Кацапи робили скиди з району Херсону, чи що?
05.11.2025 06:29 Ответить
реактивні каби до 120 км ,тут скоріше недоліт
05.11.2025 06:40 Ответить
Нові каби з турбореактивним двигуном,
дальність ~200 км
05.11.2025 07:24 Ответить
 
 