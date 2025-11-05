Взрывы прогремели в Николаеве: враг атаковал город КАБами
Утром 5 ноября 2025 года в Николаеве были слышны взрывы.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.
"Слышен взрыв в Николаеве!", - отметил он.
По данным Воздушных сил, в направлении города фиксировались вражеские КАБы.
Есть ли пострадавшие?
"По состоянию на сейчас - без пострадавших", - уточнил в свою очередь глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
На данный момент уже объявлен отбой угрозы в Николаевской области.
Больше информации на данный момент не известно.
Что предшествовало?
- По данным Воздушных сил, в октябре РФ применила рекордное количество КАБ для ударов по Украине - более 5,3 тыс.
- В Воздушных силах ВСУ заявили, что средства ПВО могут перехватывать реактивные КАБы.
дальність ~200 км