1 995 4
Вибухи пролунали в Миколаєві: ворог атакував "Шахедами" та КАБами промислову інфраструктуру
Зранку 5 листопада 2025 року у Миколаєві було чути вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Чутно вибух у Миколаєві!", - зазначив він.
За даними Повітряних сил, у напрямку міста фіксувалися ворожі КАБи.
Чи є постраждалі?
"Станом на зараз - без постраждалих", - уточнив своєю чергою голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Наразі вже оголошено відбій загрози на Миколаївщині.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
Згодом Кім повідомив, що вночі й під ранок ворог атакував місто БпЛА типу "Shahed" та авіаційними засобами ураження (тип встановлюється).
"Під атакою була промислова інфраструктура. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- За даними Повітряних сил, у жовтні РФ застосувала рекордну кількість КАБів для ударів по Україні - понад 5,3 тис.
- У Повітряних силах ЗСУ заявили, що засоби ППО можуть перехоплювати реактивні КАБи.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дальність ~200 км