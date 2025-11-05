Вибухи пролунали в Миколаєві: ворог атакував "Шахедами" та КАБами промислову інфраструктуру

Зранку 5 листопада 2025 року у Миколаєві було чути вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Чутно вибух у Миколаєві!", - зазначив він.

За даними Повітряних сил, у напрямку міста фіксувалися ворожі КАБи.

Чи є постраждалі?

"Станом на зараз - без постраждалих", - уточнив своєю чергою голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Наразі вже оголошено відбій загрози на Миколаївщині.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Оновлена інформація

Згодом Кім повідомив, що вночі й під ранок ворог атакував місто БпЛА типу "Shahed" та авіаційними засобами ураження (тип встановлюється).

"Під атакою була промислова інфраструктура. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

КАБи? в Миколаєві? Як вони можуть туди потрапити? Кацапи робили скиди з району Херсону, чи що?
05.11.2025 06:29 Відповісти
реактивні каби до 120 км ,тут скоріше недоліт
05.11.2025 06:40 Відповісти
Лівобережжя вже з цим
05.11.2025 08:23 Відповісти
Нові каби з турбореактивним двигуном,
дальність ~200 км
05.11.2025 07:24 Відповісти
 
 