Новости Удар РФ во время награждения
Военнослужащий ВСУ об ударе РФ во время награждения на Днепропетровщине: "Скорее всего, нас кто-то "слил"

Удар РФ по Днепропетровской области 1 ноября: военный рассказал подробности

Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты рассказал о ударе по бойцам батальона во время награждения в селе на Днепропетровщине 1 ноября.

Об этом военный рассказал "Суспільному" на условиях анонимности, из соображений безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"Слив" информации россиянам

Через несколько дней после обстрела стало известно, что среди погибших и раненых — военнослужащие 35-й бригады морской пехоты, которые приехали на торжества по случаю годовщины батальона.

По словам бойца, который 1 ноября также приехал на награждение, военным прислали две локации, куда нужно было приезжать.

Он также отметил, что никаких разведывательных дронов россиян над ними не было, поскольку тогда была пасмурная погода. Удар произошел через 15 минут после того, как уже должно было начаться награждение.

"Никакие дроны или вражеские "крылья" над нами не висели. Скорее всего, нас кто-то "слил" из своих. Они знали эти две точки и ударили... Мы стояли метров в ста от факелов. Где-то через 15 минут в эту точку прилетел "Искандер". Мы ничего по сути и не услышали — был взрыв, мы упали. Одному парню, который стоял рядом с нами, порезало ногу, другому — плечи. Но нам просто повезло, что мы ждали и не стояли там, где должно было быть награждение. Все, кто там был, — 200", — рассказал военный.

Предварительные потери

Впоследствии, рассказывает боец, россияне ударили туда еще и "Шахедами".

По его словам, один из воинов, получивший тяжелое ранение, написал, чтобы вызвали медиков в село, где были морпехи. В результате ранения тот скончался в больнице.

"Мы вернулись в село, потому что наш побратим, который был возле магазина, не выходил на связь. Медики говорили, что восемь — 200, 40 раненых, 6 пропавших без вести. Это все среди военных. Мы хотели забрать тела, но полиция сказала, что все нужно делать через морг. В морге на опознании мы нашего побратима не нашли. Искали его среди раненых в больнице, пока он сам не перезвонил. Его ранили",- вспоминает он.

Военный также рассказал, что родные погибших вследствие атаки "вообще ничего не знают", потому что им никто ничего не говорит. Он также обвинил командование в халатности.

Что предшествовало

Автор: 

