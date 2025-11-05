Військовий ЗСУ про удар РФ під час нагородження на Дніпропетровщині: "Швидше за все, нас хтось "злив"

Військовослужбовець 35 бригади морської піхоти розповів свідчення про удар по бійцях батальйону під час нагородження в селі Дніпропетровської області 1 листопада.

Про це військовий розповів "Суспільному" на умовах анонімності, з міркувань безпеки, передає Цензор.НЕТ.

"Злив" інформації росіянам

Через кілька днів після обстрілу стало відомо, що серед загиблих і поранених — військовослужбовці 35 бригади морської піхоти, які приїхали на урочистості з нагоди річниці батальйону.

За словами бійця, який 1 листопада також приїхав на нагородження, військовим надіслали дві локації, куди треба було приїздити.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари РФ під час шикування бійців: публічно відомі епізоди

Він також зазначив, що ніяких розвідувальних дронів росіян над ними не було, оскільки тоді була похмура погода. Удар трапився через 15 хвилин після того, як уже мало початися нагородження.

"Ніякі дрони чи ворожі "крила" над нами не висіли. Швидше за все, нас хтось "злив" зі своїх. Вони знали ці дві точки й вдарили... Ми стояли за метрів сто від факелів. Десь за 15 хвилин у цю точку прилетів "Іскандер". Ми нічого по суті й не почули — був вибух, ми попадали. Одному хлопцю, який стояв біля нас, посікло ногу, іншому — плечі. Але нам просто пощастило, що ми чекали й не стояли там, де мало би бути нагородження. Всі хто там був — 200", - розповів військовий.

Попередні втрати

Згодом, розповідає боєць, росіяни вдарили туди ще й "шахедами".

За його словами, один із воїнів, який зазнав важкого поранення, написав, щоб викликали медиків в село, де були морпіхи. Унаслідок поранення той згодом помер у лікарні.

Читайте також: На війні загинув воїн 35 ОМПБр та фотограф Костянтин Гузенко. ФОТО

"Ми повернулися в село, бо наш побратим, який був біля магазина, не виходив на звʼязок. Медики казали, що восьмеро — 200, 40 поранених, 6 зниклих безвісти. Це все серед військових. Ми хотіли забрати тіла, але поліція сказала, що все треба робити через морг. У морзі на опізнанні ми нашого побратима не знайшли. Шукали його серед поранених у лікарні, поки він сам не віддзвонився. Його поранило", - згадує він.

Військовий також розповів, що рідні загиблих внаслідок атаки "взагалі нічого не знають", бо їм ніхто нічого не каже. Він також звинуватив командування у недбалості.

Читайте також: Удар РФ по Дніпропетровщині 1 листопада: ДБР розслідує загибель військових ЗСУ

Що передувало

Як повідомлялося, 1 листопада 2025 року ворог здійснював ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області.

Унаслідок ворожого комбінованого удару є загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України.

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через російський обстріл на Дніпропетровщині 1 листопада.

3 листопада 30-й корпус морської піхоти ВМС ЗСУ підтвердив, що російські окупанти 1 листопада завдали удару по військовослужбовцях у Дніпропетровській області.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі