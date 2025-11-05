Новини
10 467 56

Військовий ЗСУ про удар РФ під час нагородження на Дніпропетровщині: "Швидше за все, нас хтось "злив"

Удар РФ на Дніпропетровщині 1 листопада: військовий розповів деталі

Військовослужбовець 35 бригади морської піхоти розповів свідчення про удар по бійцях батальйону під час нагородження в селі Дніпропетровської області 1 листопада. 

Про це військовий розповів "Суспільному" на умовах анонімності, з міркувань безпеки, передає Цензор.НЕТ.

"Злив" інформації росіянам

Через кілька днів після обстрілу стало відомо, що серед загиблих і поранених — військовослужбовці 35 бригади морської піхоти, які приїхали на урочистості з нагоди річниці батальйону.

За словами бійця, який 1 листопада також приїхав на нагородження, військовим надіслали дві локації, куди треба було приїздити.

Він також зазначив, що ніяких розвідувальних дронів росіян над ними не було, оскільки тоді була похмура погода. Удар трапився через 15 хвилин після того, як уже мало початися нагородження.

"Ніякі дрони чи ворожі "крила" над нами не висіли. Швидше за все, нас хтось "злив" зі своїх. Вони знали ці дві точки й вдарили... Ми стояли за метрів сто від факелів. Десь за 15 хвилин у цю точку прилетів "Іскандер". Ми нічого по суті й не почули — був вибух, ми попадали. Одному хлопцю, який стояв біля нас, посікло ногу, іншому — плечі. Але нам просто пощастило, що ми чекали й не стояли там, де мало би бути нагородження. Всі хто там був — 200", - розповів військовий.

Попередні втрати

Згодом, розповідає боєць, росіяни вдарили туди ще й "шахедами".

За його словами, один із воїнів, який зазнав важкого поранення, написав, щоб викликали медиків в село, де були морпіхи. Унаслідок поранення той згодом помер у лікарні.

"Ми повернулися в село, бо наш побратим, який був біля магазина, не виходив на звʼязок. Медики казали, що восьмеро — 200, 40 поранених, 6 зниклих безвісти. Це все серед військових. Ми хотіли забрати тіла, але поліція сказала, що все треба робити через морг. У морзі на опізнанні ми нашого побратима не знайшли. Шукали його серед поранених у лікарні, поки він сам не віддзвонився. Його поранило", - згадує він.

Військовий також розповів, що рідні загиблих внаслідок атаки "взагалі нічого не знають", бо їм ніхто нічого не каже. Він також звинуватив командування у недбалості.

Що передувало

  • Як повідомлялося, 1 листопада 2025 року ворог здійснював ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області.
  • Унаслідок ворожого комбінованого удару є загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України.
  • Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через російський обстріл на Дніпропетровщині 1 листопада.
  • 3 листопада 30-й корпус морської піхоти ВМС ЗСУ підтвердив, що російські окупанти 1 листопада завдали удару по військовослужбовцях у Дніпропетровській області.

Топ коментарі
+23
Це і до ворожки ходити не треба. І якби спецура не набушників з опозицією пасла, а моніторила ближні тили - цього не було б.
05.11.2025 20:41 Відповісти
+18
Всім військовослужбовцям на всіх рівнях потрібно раз і назавжди зарубати собі на носі: будь-які команди про шикування на відкритих і слабкозахищених від ракетних ударіа локаціях, від кого б вони не надходили, - ігнорувати, як злочинні накази.
От тоді цих дурних смертей і поранень більше не буде.
05.11.2025 21:10 Відповісти
+15
Та ну, не може бути. Вся вертикаль потужних менеджерів починаючи із Зе та Сирського, закінчуючи їхніми підданими по типу Манька із їхньою любов'ю до шикування і совковщини - це 100% проукраїнська модель управління. Удар відбувся виключно через збіг, злити ніхто не міг!!!
05.11.2025 20:41 Відповісти
Беріть приклад з Зелі - був на передку і нагороджував в бункері
05.11.2025 20:38 Відповісти
В К2 є відео де Верес теж в закритому приміщенні нагороджував своїх бійців. Тут питання в безпеці, а не що робить зе. І чому зробили так, через що люди загинули. За це садити треба, незалежно від звання.
05.11.2025 21:48 Відповісти
Та не сміши людей з тим вереснем. Я хз коли він воює, але інтерв'ю через день дає.
06.11.2025 00:42 Відповісти
Він командир і, з ксп керує операціями. І взагалі інтервʼю він часто не дає (можливо зараз більше). Інтервʼю з ним нарізають на куски і постять всюди.
06.11.2025 00:52 Відповісти
Свої не можуть злити-це зрадники серед своїх,вважаю що серед тих хто збирав на нагородження та розсилав локації є зрадник або зрадники...
05.11.2025 20:40 Відповісти
просто треба промоніторити хто запізнився на нагородження? вже подібне було але там запізнився комбріг, як тут теж якісь буй з великими зірками запізнився то це вже система
05.11.2025 21:45 Відповісти
Ну вірогідність зливу серед своїх все таки є. Були раніше випадки коли зрадників викривали серед своїх.
05.11.2025 21:49 Відповісти
Наловили бусифікованих і очікуєте, що серед них не буде зрадників?
05.11.2025 22:10 Відповісти
Я напишу декілька прикладів дій "патріотів", про які нарід вже давно забувся. Місто Миколаїв в 2022-му році. Голова адміністрації Кім назначив час збору військових-захисників Миколаєва в адміністрації. Так були найкращі. Вони виконали наказ і з'явилися, а Кім чомусь запізнився, ну буває. А на час збору прилетіли російські ракети. Відшукайте фото розбитої облради Миколаївської області і зрозумієте, про я пишу.
Інший випадок в Миколаєві. Такий собі прокурор Миколаєва, який наводив російські ракети, Дмитро Руденко. Його звинувачують у наведенні російських ракет на місто, що призвело до загибелі людей та руйнувань. Загинуло дуже багато військових. За даними слідства, він передавав інформацію про розташування військових об'єктів та цивільної інфраструктури ворогу, а також сам особисто допомагав коригувати удари. А призначили його слугориги. Ну він їм підходив, точно такий як вони. І таких випадків сотні по всіх областях. Про Яворівський полігон забулися де арахамія і подоляк зфоткали новобранців, втсавити в інтернет і відразу прилетіло. Хтосб наказаний?А страждають прості українці.
06.11.2025 10:13 Відповісти
" Удар трапився через 15 хвилин після того, як уже мало початися нагородження". Джерело: https://censor.net/ua/n3583504 Тобто нагородження не почалось, бо очевидно нагороджувачі знову вчасно не прибули, як то було в 128-й. Хто ж зливає кацапам самих героїчних хлопців? Тили кажете моніторити? Може нагороджувачів?
06.11.2025 00:02 Відповісти
А хіба городжувачі на передовій сидять? 😲
06.11.2025 06:36 Відповісти
Якби Зеленський був президентом, а Творожньій головнокомандувачем - такої фігні би не сталося.
А якби д.тромб був президентом США, Майк Волц радником з питань національної безпеки, а Піт Гегсет - новим міністром оборони війни бьі взагалі нє бьіло.
05.11.2025 20:59 Відповісти
Вогнища,смолоскипи...а без понтів не можна?
05.11.2025 20:43 Відповісти
Злив не той ,хто був на плацу,а злив той,хто працює на москалів : кріт,мєстний житєль..((
05.11.2025 20:43 Відповісти
Ну навряд чи місцевий, знав координати де будуть "вогнища і смолоскипи"... Тут більше питать до керівництва, яке в наказовому порядку всіх збирало на цю "церемонію".
05.11.2025 20:48 Відповісти
Виводити військових на плац у такий час, це вже не знаю, як й назвати...
05.11.2025 20:49 Відповісти
Я думаю не тільки свої в і мабуть на високих посадах, гниль починається з голови.
05.11.2025 20:46 Відповісти
До чого тут ,,злив,, , не треба робити. ,,урочисте нагородження,, !
05.11.2025 20:46 Відповісти
дрона розвідника не було, а значить били по координатах які передав зрадник.
05.11.2025 20:52 Відповісти
Як завжди намагаються відбілити репутацію совка-командира, який віддав злочинний наказ про шикування.
05.11.2025 21:47 Відповісти
Дитячий садок, лять....
05.11.2025 20:50 Відповісти
Хто наказав зібратись той і злив
05.11.2025 20:53 Відповісти
Так і є
05.11.2025 21:10 Відповісти
Хто б це міг бути?, навколо зеленського, самі проукраїнські патріоти...
05.11.2025 20:53 Відповісти
І як завжди, командування на нагородження запізнилось. Вони мабуть таким чином перевіряють чи не буде обстрілів...якщо за півгодини нічого не відбулося, тоді вже приїзжають самі.
05.11.2025 20:53 Відповісти
Чому не нагороджував Зеля?! Чому і далі планомірно знищують кращих в ЗСУ на плацах і полігонах а Зеля лише по бункерах швендяє? Чому не постраждав жоден нагороджувач? Є-питання!
05.11.2025 20:54 Відповісти
Швидше за все ви виконували злочинний приказ, попри пряму заборону головнокомандувача.
05.11.2025 20:55 Відповісти
Могли "злити" ті ж самі зрадники, які злили операцію по "вагнерівцям".
05.11.2025 20:57 Відповісти
Работают крысы ермака. Зеленский Володя надо разобраться!
05.11.2025 20:57 Відповісти
проїхали за свинорилого повороза: "їпаш їх вова, а ми допоможемо". допоміг, ******* з бюджета.
05.11.2025 21:06 Відповісти
Васьок гнилюк, хто агент чи зрадник?! Чи васьок гнилюк лише САП і НАБУ дискредитувати навчився, як дебеерівці ******** Шабуніна?!
05.11.2025 21:00 Відповісти
Та зрозуміло що щурів повно, але.
Не збиратись на нагородження немає такого варіанту взагалі? Коли до вас вже купу разів збирались і усіх ложили...

p.s. Як варіант обрати єдине для всіх місце нагородження - м. Київ, вул. Банкова 11. Присутність громадянина Зеленського В.О. чи Єрмака А.Б. обов'язкова.
05.11.2025 21:02 Відповісти
А якого ляда збирати всіх на нагородження? Не можна викликати командира підрозділу, передати йому нагороди для підлеглих, а ті вручити "з оказією" (приїхав на позиції до нагородженого чи той їде на ротацію)? Нащо ці "підхід-відхід-фіксація", козиряння та інше вбойових умовах та ще й в районах, що наближені до фронту? Четвертий рік війни нічому не навчив?
В "мукачівському" чи "буковельському" котлах - та хоч з парадом! А тут мізки вмикати треба і дослухатись до інстинкту самозбереження, якщо то все не атрофовано
ІМХО
05.11.2025 21:07 Відповісти
пишуть про якесь селище, ане село
05.11.2025 21:09 Відповісти
Зрозуміло,що Вася Малюк просто за своїм рівнем не здатний щось зрозуміти. Але проста логіка підказує,що той хто злив належить до наступного кола військових: того хто дав наказ на шикування,тих хто про цей наказ знали, того хто рекомендував начальнику зібрати для нагородження людей.
05.11.2025 21:22 Відповісти
Скільки буде продовжуватись це скакання на граблях? В країні війна, кожен куточок України прострелюється ворогом, а комусь захотілось зробити свято серед військових. І це в той час коли в тому ж Покровську не вистачає людей і даже операторів дронів. А тут зразу сотню людей зібрали святкувати. Це та сотня людей яка могла б відбити цілий район Покровська, де просочилося всього дві сотні рашистів-наркоманів
05.11.2025 21:26 Відповісти
ті ж граблі...
після перемоги буде парад і шикування
05.11.2025 21:34 Відповісти
Чому ніхто не пояснює, що електронно-цифрові системи прозорі для серйозних спецслужб як крапля води. Тому, що право голосу належить глобалістам. Решті - каналізація з інформаційним шумом.
05.11.2025 21:41 Відповісти
Справа не в тому що хтось злив інфу,а в тому хто віддав наказ зібрати найкращих на нагородження.
05.11.2025 21:53 Відповісти
"рашистські щурі " сидять в ГШ.Вони організовують всю цю "показуху" для знищення захисників України...
05.11.2025 21:54 Відповісти
Тобто питаня про -"нахіба" влалаштовувати шикування вже не стоїть?
05.11.2025 21:58 Відповісти
Не хотілося б, але щось не віриться, що тільки 14 загиблих при такому скубчені людей і прямому прильоті
05.11.2025 22:05 Відповісти
Влада не хоче платити гідні гроші військовим, триває безкоштовна бусифікація, рекрутинг практично нульовий. Чого мовчать ті, хто хотів відправляти в армію в якості покарання? Тепер військові не можуть бути впевненими, чи їх сусіди не здають їхні позиції ворогові.
І хто б це міг навести ракети?
05.11.2025 22:09 Відповісти
Дебілоїди . Аби перед отим строєм виживших у%бати кулю в лобешник "строітєлям" .
05.11.2025 22:25 Відповісти
Хвост здав?
Проверьте штаб сирского.
05.11.2025 22:29 Відповісти
совковая идеология с парадами ...
помогли бы материально ...
05.11.2025 22:50 Відповісти
Заборона на будь-які нагородження та зібрання на відкритому просторі.
05.11.2025 23:53 Відповісти
Що там злив, це що перший раз, чи життя нічому не вчить. Чорнобаївка навиворіт, навіть слів немає.
06.11.2025 04:39 Відповісти
Лохи
06.11.2025 06:32 Відповісти
взагалі - гарна мотивація тим,хто ще хоче в військо.клоунада довбойобів.
06.11.2025 07:00 Відповісти
кроти кремлівські як були так і сидять в штабах... скрізь... курвославні нелюди.. Але "граблі" то наші українські... .. Ніхто непокарений за перші трагічні шикування то воно і далі пішло.. Звідки пішов наказ, звідти і сікти голови.. героїчних воїнів ворог не вбив..то підготували ворогу подарунок в наших штабах..
06.11.2025 08:21 Відповісти
Телефони слухають, месенджери читають, як ми їхні, так на жаль, вони наші. Тільки від нас самих залежить наша безпека, видаліть телеграми, вайбери та іншу підарську лабуду.
06.11.2025 13:43 Відповісти
 
 