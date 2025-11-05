35 ОМПБр об ударе по бойцам на Днепропетровщине 1 ноября: Содействуем установлению причин трагедии

В 35 отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского отреагировали на трагический российский удар по военнослужащим в Днепропетровской области, который произошел 1 ноября.

Об этом бригада сообщила в Фейсбуке.

Бригада общается с семьями бойцов

Отмечается, что соответствующие службы общаются с родными и проводят организационные процедуры по транспортировке тел погибших воинов.

"Прежде всего выражаем искренние соболезнования семьям погибших, раненым — скорейшего выздоровления. Также продолжаем содействовать правоохранительным органам в выяснении причин трагедии", - говорится в сообщении.

Отдельно в 35 бригаде заявили, что "попытки врага манипулировать трагедией, что якобы подразделение потеряло боеспособность — бесполезны".

"Ответ от побратимов погибших россияне увидят на поле боя. Не забываем, кто именно виноват в гибели наших побратимов и гражданских лиц, кто вторгся на нашу землю. За каждого павшего будет возмездие!" - добавили там.

Что предшествовало

Как сообщалось, 1 ноября 2025 года враг нанес ракетно-дроновый удар по громадам Днепропетровской области.

В результате вражеского комбинированного удара есть погибшие и раненые и среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского обстрела в Днепропетровской области 1 ноября.

3 ноября 30-й корпус морской пехоты ВМС ВСУ подтвердил, что российские оккупанты 1 ноября нанесли удар по военнослужащим в Днепропетровской области.

