35 ОМПБр об ударе по бойцам на Днепропетровщине 1 ноября: Содействуем установлению причин трагедии
В 35 отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского отреагировали на трагический российский удар по военнослужащим в Днепропетровской области, который произошел 1 ноября.
Об этом бригада сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Бригада общается с семьями бойцов
Отмечается, что соответствующие службы общаются с родными и проводят организационные процедуры по транспортировке тел погибших воинов.
"Прежде всего выражаем искренние соболезнования семьям погибших, раненым — скорейшего выздоровления. Также продолжаем содействовать правоохранительным органам в выяснении причин трагедии", - говорится в сообщении.
Отдельно в 35 бригаде заявили, что "попытки врага манипулировать трагедией, что якобы подразделение потеряло боеспособность — бесполезны".
"Ответ от побратимов погибших россияне увидят на поле боя. Не забываем, кто именно виноват в гибели наших побратимов и гражданских лиц, кто вторгся на нашу землю. За каждого павшего будет возмездие!" - добавили там.
Что предшествовало
- Как сообщалось, 1 ноября 2025 года враг нанес ракетно-дроновый удар по громадам Днепропетровской области.
- В результате вражеского комбинированного удара есть погибшие и раненые и среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
- Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского обстрела в Днепропетровской области 1 ноября.
- 3 ноября 30-й корпус морской пехоты ВМС ВСУ подтвердил, что российские оккупанты 1 ноября нанесли удар по военнослужащим в Днепропетровской области.
Напишіть що винен: сигнал, чи інший месенджер і не потрібно публікувати наказ від генерала про проведення акції.
Прям як з 128 бр....
Тварини на посадах.....