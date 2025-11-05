РУС
Новости Удар РФ во время награждения
35 ОМПБр об ударе по бойцам на Днепропетровщине 1 ноября: Содействуем установлению причин трагедии

В 35 отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского отреагировали на трагический российский удар по военнослужащим в Днепропетровской области, который произошел 1 ноября.

Об этом бригада сообщила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Бригада общается с семьями бойцов

Отмечается, что соответствующие службы общаются с родными и проводят организационные процедуры по транспортировке тел погибших воинов.

"Прежде всего выражаем искренние соболезнования семьям погибших, раненым — скорейшего выздоровления. Также продолжаем содействовать правоохранительным органам в выяснении причин трагедии", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий ВСУ об ударе РФ во время награждения в Днепропетровской области: "Скорее всего, нас кто-то "слил"

Отдельно в 35 бригаде заявили, что "попытки врага манипулировать трагедией, что якобы подразделение потеряло боеспособность — бесполезны".

"Ответ от побратимов погибших россияне увидят на поле боя. Не забываем, кто именно виноват в гибели наших побратимов и гражданских лиц, кто вторгся на нашу землю. За каждого павшего будет возмездие!" - добавили там.

Читайте также: Удар РФ по Днепропетровской области 1 ноября: Корпус морской пехоты подтвердил гибель и ранения бойцов

Что предшествовало

  • Как сообщалось, 1 ноября 2025 года враг нанес ракетно-дроновый удар по громадам Днепропетровской области.
  • В результате вражеского комбинированного удара есть погибшие и раненые и среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
  • Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского обстрела в Днепропетровской области 1 ноября.
  • 3 ноября 30-й корпус морской пехоты ВМС ВСУ подтвердил, что российские оккупанты 1 ноября нанесли удар по военнослужащим в Днепропетровской области.

Читайте также: Удары РФ во время построения бойцов: публично известные эпизоды

Автор: 

обстрел (30350) военнослужащие (6383) потери (4602) 35 отдельная бригада морской пехоты (69) Днепропетровская область (4653)
Причина одна,бовдурство командування.Тотальне бовдурство!4 рік війни вони людей строять на нагородження !За такі речі до стінки за втрату особового сладу.
05.11.2025 21:38 Ответить
Чим закінчились минулі розслідування подібних випадків?
05.11.2025 21:44 Ответить
Почитайте, що пише 'Дзеркало тижня' про втрати. - це жах.
05.11.2025 21:45 Ответить
Не здивуюсь якщо переводом в інші в/ч з подальшим підвищенням.
05.11.2025 21:57 Ответить
8 загиблих - десятки поранених - зниклі безвісті
05.11.2025 21:58 Ответить
Це ж не перший випадок- чому через стільки смертей до нас не доходить шо війна не тільки на передку
05.11.2025 21:50 Ответить
Нахіба встановлюватити?
Напишіть що винен: сигнал, чи інший месенджер і не потрібно публікувати наказ від генерала про проведення акції.
Прям як з 128 бр....
Тварини на посадах.....
05.11.2025 21:53 Ответить
савєцкіє сапагі в нашій армії не закінчуються, Мабуть вимруть тільки від старості років через двадцять.
05.11.2025 22:04 Ответить
Командування бригади не пояснює чому воно порушило заборону на шикування особового складу?
05.11.2025 22:05 Ответить
І чи покарає таваріщ Сирський за порушення наказу про заборону шикувань? Тим більше, що це порушення призвело до загибелі і чисельних поранень кращих воїнів бригади.
05.11.2025 22:08 Ответить
 
 