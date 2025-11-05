35 ОМПБр про удар по бійцях на Дніпропетровщині 1 листопада: Сприяємо встановленню причин трагедії

 У 35 окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського відреагували на трагічний російський удар по військовослужбовцях на Дніпропетровщині, який стався 1 листопада.

Бригада комунікує з родинами бійців

Зазначається, що відповідні служби комунікують з рідними та проводять організаційні процедури щодо транспортування тіл загиблих воїнів.

"Насамперед висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих, пораненим — якнайшвидше одужати. Також, продовжуємо сприяти правоохоронним органам з'ясовувати причини трагедії", - сказано в дописі.

Окремо у 35 бригаді заявили, що "спроби ворога маніпулювати на трагедії, що нібито підрозділ втратив боєздатність –– марні".

"Відповідь від побратимів загиблих росіяни побачать на полі бою. Не забуваємо, хто саме винен у загибелі наших побратимів та цивільних громадян, хто вторгся на нашу землю. За кожного полеглого буде відплата!" - додали там.

Що передувало

  • Як повідомлялося, 1 листопада 2025 року ворог здійснював ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області.
  • Унаслідок ворожого комбінованого удару є загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України.
  • Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через російський обстріл на Дніпропетровщині 1 листопада.
  • 3 листопада 30-й корпус морської піхоти ВМС ЗСУ підтвердив, що російські окупанти 1 листопада завдали удару по військовослужбовцях у Дніпропетровській області.

Причина одна,бовдурство командування.Тотальне бовдурство!4 рік війни вони людей строять на нагородження !За такі речі до стінки за втрату особового сладу.
05.11.2025 21:38
Чим закінчились минулі розслідування подібних випадків?
05.11.2025 21:44
Командування бригади не пояснює чому воно порушило заборону на шикування особового складу?
05.11.2025 22:05
Причина одна,бовдурство командування.Тотальне бовдурство!4 рік війни вони людей строять на нагородження !За такі речі до стінки за втрату особового сладу.
05.11.2025 21:38
Совок головного мозку. Що верховний, що головнокомандуючий, обоє безпросвітні совкові довбойоби. Таких і собі обирають підлеглих
06.11.2025 10:33
Чим закінчились минулі розслідування подібних випадків?
05.11.2025 21:44
Не здивуюсь якщо переводом в інші в/ч з подальшим підвищенням.
05.11.2025 21:57
Почитайте, що пише 'Дзеркало тижня' про втрати. - це жах.
05.11.2025 21:45
8 загиблих - десятки поранених - зниклі безвісті
05.11.2025 21:58
Це ж не перший випадок- чому через стільки смертей до нас не доходить шо війна не тільки на передку
05.11.2025 21:50
Нахіба встановлюватити?
Напишіть що винен: сигнал, чи інший месенджер і не потрібно публікувати наказ від генерала про проведення акції.
Прям як з 128 бр....
Тварини на посадах.....
05.11.2025 21:53
савєцкіє сапагі в нашій армії не закінчуються, Мабуть вимруть тільки від старості років через двадцять.
05.11.2025 22:04
Не вимруть! Нинішне покоління ще гірше - зберегли найгірше від совка, розлінувалися, стали більш жадібними до грошей і слави, втратили більшість моральних цінностей і перетворюються у зомборабів калькулятора, смартфона і Штучного Інтелекта.
Головний лозунг: "Думати ніколи - треба гроші заробляти!"
06.11.2025 08:38
Командування бригади не пояснює чому воно порушило заборону на шикування особового складу?
05.11.2025 22:05
І чи покарає таваріщ Сирський за порушення наказу про заборону шикувань? Тим більше, що це порушення призвело до загибелі і чисельних поранень кращих воїнів бригади.
05.11.2025 22:08
Як би то не з його подачі шикували.
05.11.2025 23:50
Під час удару російської ракети на Дніпропетровщині загинув командир екіпажу ударних безпілотних літальних апаратів В'ячеслав Токар з Літинської громади.
05.11.2025 22:15
Сум і сльози....😪😪😪
05.11.2025 22:25
Гірше за все що військові самі як раби чи смертники готові виконувати такий наказ. Вже навіть росіяни такого не роблять.
05.11.2025 22:22
Військові йдуть на смерть мовчки, не роблячи висновків?
05.11.2025 23:30
Не минуло й трьох днів, як командування відреагувало... Хоча ні, минуло...
06.11.2025 04:02
Співчуття від командування в цьому випадку - це просто мегазнущання та зневага до сімей загиблих. У заяві - як очікувано - ні слова про нагородження. Отже, визнавати свої помилки та нести за них відповідальність вони не хочуть, злякалися. Але в одному з ними я згоден - потрібно дійсно не забувати, хто винен у цій трагедії, тобто саме ті ідіоти, які віддали наказ проводити нагородження.
06.11.2025 07:20
Такі ж самі (а можливо і ті ж самі) розмінували Чонгар і віддали Автонівський міст!
І шо? Суспільство змінилося? А ви хочете щоб жирний боров на посаді комбрига сам собі морду набив, схуднув і плюнув у морду начальнику?
06.11.2025 08:43
Всі вже встановили причини трагедії - зібрання військовослужбовців в одному місці,а як москалі дізнались про шикування то вже деталі.Інша сама важлива річ: чи винні сядуть до тюрем,бо це злочинці віддали злочинний наказ!А вони(саме ці злочинці) будуть щось з'ясовувати...сюрреалізм!
06.11.2025 11:06
 
 