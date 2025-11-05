35 ОМПБр про удар по бійцях на Дніпропетровщині 1 листопада: Сприяємо встановленню причин трагедії

У 35 окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського відреагували на трагічний російський удар по військовослужбовцях на Дніпропетровщині, який стався 1 листопада.

Про це бригада повідомила у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Бригада комунікує з родинами бійців

Зазначається, що відповідні служби комунікують з рідними та проводять організаційні процедури щодо транспортування тіл загиблих воїнів.

"Насамперед висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих, пораненим — якнайшвидше одужати. Також, продовжуємо сприяти правоохоронним органам з'ясовувати причини трагедії", - сказано в дописі.

Окремо у 35 бригаді заявили, що "спроби ворога маніпулювати на трагедії, що нібито підрозділ втратив боєздатність –– марні".

"Відповідь від побратимів загиблих росіяни побачать на полі бою. Не забуваємо, хто саме винен у загибелі наших побратимів та цивільних громадян, хто вторгся на нашу землю. За кожного полеглого буде відплата!" - додали там.

Що передувало

Як повідомлялося, 1 листопада 2025 року ворог здійснював ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області.

Унаслідок ворожого комбінованого удару є загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України.

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через російський обстріл на Дніпропетровщині 1 листопада.

3 листопада 30-й корпус морської піхоти ВМС ЗСУ підтвердив, що російські окупанти 1 листопада завдали удару по військовослужбовцях у Дніпропетровській області.

