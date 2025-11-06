Посол Украины прокомментировал ситуацию с флагом в Праге
Посол Украины в Чехии Василий Зварич поблагодарил чехов за поддержку после того, как новоизбранный спикер парламента Томио Окамура убрал украинский флаг с фасада здания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, дипломат выразил благодарность чешскому народу за солидарность и уважение к украинскому флагу.
Зварич - о единстве украинцев
В своем Facebook Зварич написал, что украинский флаг сегодня символизирует свободу, достоинство и несокрушимость народа, который не станет под властью Кремля.
Дипломат добавил, что только сила единства и поддержка международного сообщества могут заставить Россию остановить войну и сесть за стол переговоров.
Зварич подчеркнул, что Украина готова к мирным переговорам, но пока продолжается агрессия, флаг остается символом сопротивления.
Он также поблагодарил чешских граждан за новые украинские флаги на зданиях Праги и поддержку страны в это сложное время.
"От имени всех украинцев и всех свободных людей искренне благодарю за то, что сегодня на зданиях Праги появилось еще больше украинских флагов!" - написал посол.
Что предшествовало
- В четверг, 6 ноября, новый спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура приказал снять с здания правительства флаг Украины, который развевался там с 2022 года в знак солидарности.
- Политик похвастался своим поступком. Лидер правопопулистской партии SPD показал, как держит лестницу для мужчины, который снимает флаг Украины с фасада парламента Чехии.
Лидер чешской праворадикальной партии SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамура был избран на пост спикера Палаты депутатов, нижней палаты парламента Чехии 5 ноября.
Окамура ранее заявлял, что из-за наплыва украинских беженцев после начала российского вторжения в Чехии "ухудшилась доступность арендуемого жилья и увеличилось время ожидания у врачей".
Также среди его высказываний - "украинцы забирают у чехов работу и мешают брать газ в России".
бидляка для нього особисто !
Какая мразь при владі Чехіі , та ще й япоського походження 😡