Посол Украины прокомментировал ситуацию с флагом в Праге

Посол Украины в Чехии Василий Зварич поблагодарил чехов за поддержку после того, как новоизбранный спикер парламента Томио Окамура убрал украинский флаг с фасада здания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дипломат выразил благодарность чешскому народу за солидарность и уважение к украинскому флагу.

Зварич - о единстве украинцев

В своем Facebook Зварич написал, что украинский флаг сегодня символизирует свободу, достоинство и несокрушимость народа, который не станет под властью Кремля.

Дипломат добавил, что только сила единства и поддержка международного сообщества могут заставить Россию остановить войну и сесть за стол переговоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проукраинское правительство Чехии во главе с Фиалой уходит в отставку

Зварич подчеркнул, что Украина готова к мирным переговорам, но пока продолжается агрессия, флаг остается символом сопротивления.

Он также поблагодарил чешских граждан за новые украинские флаги на зданиях Праги и поддержку страны в это сложное время.

"От имени всех украинцев и всех свободных людей искренне благодарю за то, что сегодня на зданиях Праги появилось еще больше украинских флагов!" - написал посол.

Что предшествовало

В четверг, 6 ноября, новый спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура приказал снять с здания правительства флаг Украины, который развевался там с 2022 года в знак солидарности.

Политик похвастался своим поступком. Лидер правопопулистской партии SPD показал, как держит лестницу для мужчины, который снимает флаг Украины с фасада парламента Чехии.

Читайте также: Новое правительство Чехии планирует отменить военную помощь Украине, - Politico

Лидер чешской праворадикальной партии SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамура был избран на пост спикера Палаты депутатов, нижней палаты парламента Чехии 5 ноября.

Окамура ранее заявлял, что из-за наплыва украинских беженцев после начала российского вторжения в Чехии "ухудшилась доступность арендуемого жилья и увеличилось время ожидания у врачей".

Также среди его высказываний - "украинцы забирают у чехов работу и мешают брать газ в России".

Больше читайте в нашем Telegram-канале