Новости Отношение чехов к войне в Украине
2 883 11

Посол Украины прокомментировал ситуацию с флагом в Праге

Посол Зварич - о снятии украинского флага в Чехии

Посол Украины в Чехии Василий Зварич поблагодарил чехов за поддержку после того, как новоизбранный спикер парламента Томио Окамура убрал украинский флаг с фасада здания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дипломат выразил благодарность чешскому народу за солидарность и уважение к украинскому флагу.

Зварич - о единстве украинцев

В своем Facebook Зварич написал, что украинский флаг сегодня символизирует свободу, достоинство и несокрушимость народа, который не станет под властью Кремля.

Дипломат добавил, что только сила единства и поддержка международного сообщества могут заставить Россию остановить войну и сесть за стол переговоров.

Зварич подчеркнул, что Украина готова к мирным переговорам, но пока продолжается агрессия, флаг остается символом сопротивления.

Он также поблагодарил чешских граждан за новые украинские флаги на зданиях Праги и поддержку страны в это сложное время.

"От имени всех украинцев и всех свободных людей искренне благодарю за то, что сегодня на зданиях Праги появилось еще больше украинских флагов!" - написал посол.

Что предшествовало

  • В четверг, 6 ноября, новый спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура приказал снять с здания правительства флаг Украины, который развевался там с 2022 года в знак солидарности.
  • Политик похвастался своим поступком. Лидер правопопулистской партии SPD показал, как держит лестницу для мужчины, который снимает флаг Украины с фасада парламента Чехии.

Лидер чешской праворадикальной партии SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамура был избран на пост спикера Палаты депутатов, нижней палаты парламента Чехии 5 ноября.

Окамура ранее заявлял, что из-за наплыва украинских беженцев после начала российского вторжения в Чехии "ухудшилась доступность арендуемого жилья и увеличилось время ожидания у врачей".

Также среди его высказываний - "украинцы забирают у чехов работу и мешают брать газ в России".

МИД (7142) флаг (964) Чехия (1829)
+15
Там вже три прапори України - опозиційні депутати вивісили з вікон
показать весь комментарий
06.11.2025 23:05 Ответить
+12
тепер цього окамуру будуть скрізь дрочити українськими прапорами.
показать весь комментарий
06.11.2025 23:10 Ответить
+5
Розумний посол, це точно зельоний?
показать весь комментарий
06.11.2025 23:06 Ответить
Двічі на добу навіть зламаний годинник показує час вірно.
показать весь комментарий
06.11.2025 23:14 Ответить
Воно ще "Червону калину" заспіває. Тільки, щоб від'їбалися нарешті. 😁
показать весь комментарий
06.11.2025 23:13 Ответить
не заспіває. Антиукраінізм - це його фішка, і на ній він заїхав до парламенту, і буде і надалі її "доїти", бо окрім цього і тваринного популізму у нього нічого запропонувати.
показать весь комментарий
06.11.2025 23:21 Ответить
Слова нє мальчіка, но посла Зєлєнскава🤡
показать весь комментарий
06.11.2025 23:13 Ответить
Таке враження начебто українці покинув свої хати та домівки по власній волі поїхали на чужину. А є такі у кого нема ні дома, ні родині, бо кацапська ракета вбила усіх близьких.
показать весь комментарий
06.11.2025 23:14 Ответить
Йому потрібен газ із кацапстану і бабло від кремлівського
бидляка для нього особисто !
Какая мразь при владі Чехіі , та ще й япоського походження 😡
показать весь комментарий
06.11.2025 23:46 Ответить
Тепер Український прапор буде жахом для цього Томіка, бо він буде всюди всюди , де цей Томік зявиться
показать весь комментарий
06.11.2025 23:48 Ответить
 
 