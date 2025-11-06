Посол України прокоментував ситуацію з прапором у Празі

Посол України у Чехії Василь Зварич подякував чехам за підтримку після того, як новообраний спікер парламенту Томіо Окамура прибрав український прапор із фасаду будівлі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дипломат висловив вдячність чеському народу за солідарність і повагу до українського прапора.

Зварич - про єдність українців

У своєму Facebook Зварич написав, що український прапор сьогодні символізує свободу, гідність та незламність народу, який не стане рабами Кремля.

Дипломат додав, що лише сила єдності та підтримка міжнародної спільноти можуть змусити Росію зупинити війну і сісти за стіл переговорів.

Також читайте: Чехія збільшує чисельність армії: план на 2026 рік – 2250 новобранців

Зварич наголосив, що Україна готова до мирних переговорів, але поки триває агресія, прапор залишається символом опору.

Він також подякував чеським громадянам за нові українські прапори на будівлях Праги та підтримку країни у цей складний час.

"Від імені всіх українців і всіх вільних людей щиро дякую за те, що сьогодні на будівлях Праги з’явилося ще більше українських прапорів!" – написав посол.

Що передувало

У четвер, 6 листопада, новий спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура наказав зняти з будівлі уряду прапор України, який майорів там з 2022 року на знак солідарності.

Політик похизувався вчинком. Лідер правопопулістської партії SPD показав, як тримає драбину для чоловіка, який знімає прапор України з фасаду парламенту Чехії.

Читайте також: Новий уряд Чехії планує скасувати військову допомогу Україні, - Politico

Лідера чеської праворадикальної партії SPD ("Свобода і пряма демократія") Томіо Окамуру обрали на посаду спікера Палати депутатів, нижньої палати парламенту Чехії 5 листопада.

Окамура раніше заявляв, що через наплив українських біженців після початку російського вторгнення у Чехії "погіршилася доступність орендованого житла та збільшився час очікування у лікарів".

Також серед його висловлювань - "українці забирають у чехів роботу і заважають брати газ у Росії".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі