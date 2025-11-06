10 292 26

Посол України прокоментував ситуацію з прапором у Празі

Посол Зварич - про зняття українського прапора у Чехії

Посол України у Чехії Василь Зварич подякував чехам за підтримку після того, як новообраний спікер парламенту Томіо Окамура прибрав український прапор із фасаду будівлі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дипломат висловив вдячність чеському народу за солідарність і повагу до українського прапора.

Зварич - про єдність українців

У своєму Facebook Зварич написав, що український прапор сьогодні символізує свободу, гідність та незламність народу, який не стане рабами Кремля.

Дипломат додав, що лише сила єдності та підтримка міжнародної спільноти можуть змусити Росію зупинити війну і сісти за стіл переговорів.

Також читайте: Чехія збільшує чисельність армії: план на 2026 рік – 2250 новобранців

Зварич наголосив, що Україна готова до мирних переговорів, але поки триває агресія, прапор залишається символом опору.

Він також подякував чеським громадянам за нові українські прапори на будівлях Праги та підтримку країни у цей складний час.

"Від імені всіх українців і всіх вільних людей щиро дякую за те, що сьогодні на будівлях Праги з’явилося ще більше українських прапорів!" – написав посол.

Що передувало 

  • У четвер, 6 листопада, новий спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура наказав зняти з будівлі уряду прапор України, який майорів там з 2022 року на знак солідарності.
  • Політик похизувався вчинком. Лідер правопопулістської партії SPD показав, як тримає драбину для чоловіка, який знімає прапор України з фасаду парламенту Чехії.

Читайте також: Новий уряд Чехії планує скасувати військову допомогу Україні, - Politico

Лідера чеської праворадикальної партії SPD ("Свобода і пряма демократія") Томіо Окамуру обрали на посаду спікера Палати депутатів, нижньої палати парламенту Чехії 5 листопада.

Окамура раніше заявляв, що через наплив українських біженців після початку російського вторгнення у Чехії "погіршилася доступність орендованого житла та збільшився час очікування у лікарів".

Також серед його висловлювань - "українці забирають у чехів роботу і заважають брати газ у Росії".

Топ коментарі
+36
Там вже три прапори України - опозиційні депутати вивісили з вікон
показати весь коментар
06.11.2025 23:05 Відповісти
+31
тепер цього окамуру будуть скрізь дрочити українськими прапорами.
показати весь коментар
06.11.2025 23:10 Відповісти
+24
Таке враження начебто українці покинув свої хати та домівки по власній волі поїхали на чужину. А є такі у кого нема ні дома, ні родині, бо кацапська ракета вбила усіх близьких.
показати весь коментар
06.11.2025 23:14 Відповісти
На кольори українського Прапору та звуки української Мови у русні і проросійських лярв реакція точно як у нечисті на хрест або святу воду:

шиплять, плюються, б'ються, верещать, хочуть прибрати, викинути, вбити назавжди,

бо боляче очам, вухам, все тіло крутить аж до судом. Гарна перевірка для всіх і в Україні і за її межами.
показати весь коментар
07.11.2025 01:32 Відповісти
Розумний посол, це точно зельоний?
показати весь коментар
06.11.2025 23:06 Відповісти
Двічі на добу навіть зламаний годинник показує час вірно.
показати весь коментар
06.11.2025 23:14 Відповісти
...правильно
показати весь коментар
07.11.2025 07:31 Відповісти
Воно ще "Червону калину" заспіває. Тільки, щоб від'їбалися нарешті. 😁
показати весь коментар
06.11.2025 23:13 Відповісти
не заспіває. Антиукраінізм - це його фішка, і на ній він заїхав до парламенту, і буде і надалі її "доїти", бо окрім цього і тваринного популізму у нього нічого запропонувати.
показати весь коментар
06.11.2025 23:21 Відповісти
Слова нє мальчіка, но посла Зєлєнскава🤡
показати весь коментар
06.11.2025 23:13 Відповісти
Йому потрібен газ із кацапстану і бабло від кремлівського
бидляка для нього особисто !
Какая мразь при владі Чехіі , та ще й япоського походження 😡
показати весь коментар
06.11.2025 23:46 Відповісти
Тепер Український прапор буде жахом для цього Томіка, бо він буде всюди всюди , де цей Томік зявиться
показати весь коментар
06.11.2025 23:48 Відповісти
Найдикіше, що це робить саме мігрант, да ще з Японії, яка досі чекає Курили і спірні території. Хоча обрали його чехи. Тому недивно, що путін вимагає зняти парасольку НАТО з країн варшавського договору. Кацапського члену в ж*пі їм досі не вистачає і це факт
показати весь коментар
07.11.2025 03:04 Відповісти
.. у цього..япошки мамця кацапсячого походження! Чешка з кацапською кров*ю.... Ну не може паскудна кацапсяча кров не гадити....
показати весь коментар
07.11.2025 03:37 Відповісти
Зайву хромосому пальцем не роздушиш...
показати весь коментар
07.11.2025 10:12 Відповісти
Ноги витирати символом опору? Ти дебіл?? Не знає що таке символи? Прапор не символ.
показати весь коментар
07.11.2025 03:52 Відповісти
гарнії посли у нас, в Болгарії найгарніша - не словом, а ділом!
показати весь коментар
07.11.2025 03:59 Відповісти
Усі ці завезені орбани з окамурами є в Європі інородними тілами і від них тільки біда.
показати весь коментар
07.11.2025 04:45 Відповісти
Не орбани з окамурами завезені, а кремлівські гроші агентами могілєвічами та Ко. На сьогодення пуйло скупило трохи менше (у відсотковому вимірі) політиків, аніж в Україні. І це стосується не лише ЄС...
Кремлівська гебня вже зрозуміла, шо дешевше купити місцеву владу, аніж вкладатися в озброєння.
показати весь коментар
07.11.2025 07:52 Відповісти
Тобто, ти вважаєш, що орбани є пухнастими аньолками і ні в чому не винні?
показати весь коментар
07.11.2025 08:52 Відповісти
Ну, як не винні? Вони--просто продажні політики, котрих пуйло через своїх агентів купив. Тепер вони працюють на гебню. Все.
показати весь коментар
07.11.2025 19:28 Відповісти
НУ ПРОСТО ИДИОТ !
показати весь коментар
07.11.2025 17:16 Відповісти
Японець прихильник Пуйла? Куди котиться світ?
показати весь коментар
07.11.2025 17:42 Відповісти
Цей японець є показник скуплених мошквою посад у владах світу, та агітаційного введення в оману їх громадян. Тримаймось за своїх, а не за чужих, хто працює на 2-3 інші держави, Особливо в час війни таке неприйнятно! Перетворюються в безкарну чужеродну мафію з кукловодами.
показати весь коментар
07.11.2025 18:19 Відповісти
 
 