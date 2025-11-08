РУС
498 14

Мир в Украине должен быть справедливым и подкрепленным прочными гарантиями безопасности, - глава МИД Австрии Майль-Райзингер

Майл-Райзингер о гарантиях безопасности

Австрия подчеркивает необходимость достижения справедливого и прочного мира в Украине и предоставления "надежных гарантий безопасности" нашей стране.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майль-Райзингер в своем обращении к участникам 29-го Европейского форума в Вене.

"Завоевательная война России фундаментально изменила Европу. Уже более 1200 дней страданий и смертей в Украине. Пришло время прекратить убийства. Поэтому Россия должна по-настоящему сесть за стол переговоров. Мир, конечно, должен быть всеобъемлющим, справедливым и устойчивым, подкрепленным прочными гарантиями безопасности", - подчеркнула Майль-Райзингер.

Она подчеркнула, что "не может быть мира в Украине без Украины и не может быть безопасности в Европе без европейцев".

Читайте также: Конечной гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО, - Цахкна

Она заверила в продолжении поддержки Украины, в частности в отношении ее намерений присоединиться к Евросоюзу.

Европа ответственна за собственную безопасность

По ее словам, Европа должна взять на себя новую ответственность за собственную безопасность, стабильность и будущее.

"Это означает полное участие во внешней, оборонной и безопасности политики Европейского Союза. И это означает стоять вместе, объединенными и уверенными. Европейцы сильны тогда, когда говорят в один голос. Австрия вносит свой вклад. Мы активно содействуем дальнейшему развитию общей политики безопасности и обороны, а также созданию настоящего европейского оборонного союза. Мы также укрепляем общественное сознание в отношении безопасности и обороны, потому что безопасность Европы касается каждого из нас", - добавила министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коалиция желающих" должна как можно скорее финализировать гарантии безопасности для Украины, - Зеленский

Гарантии безопасности для Украины

Австрия (862) переговоры с Россией (1361) гарантии безопасности (310)
+7
чергова болтовня (позіхаю)
08.11.2025 18:30 Ответить
08.11.2025 18:30 Ответить
+6
Схоже що наявність електрики в Україні вже не входить до умов "справедливого миру" .
08.11.2025 18:40 Ответить
08.11.2025 18:40 Ответить
+3
Справедливий мир це на могилах рашистів підписати капітуляцію московійї і вічні репарації які рашисти будуть платити українцям за те що накоїли
08.11.2025 18:35 Ответить
08.11.2025 18:35 Ответить
Комментировать
чергова болтовня (позіхаю)
08.11.2025 18:30 Ответить
08.11.2025 18:30 Ответить
Для цього треба ще кілька турів вальсу "Казки Віденського лісу" з ПТНом.
08.11.2025 18:30 Ответить
08.11.2025 18:30 Ответить
Справедливий мир це на могилах рашистів підписати капітуляцію московійї і вічні репарації які рашисти будуть платити українцям за те що накоїли
08.11.2025 18:35 Ответить
08.11.2025 18:35 Ответить
Схоже що наявність електрики в Україні вже не входить до умов "справедливого миру" .
08.11.2025 18:40 Ответить
08.11.2025 18:40 Ответить
бляха як ви всі за....
08.11.2025 18:48 Ответить
08.11.2025 18:48 Ответить
08.11.2025 18:56 Ответить
08.11.2025 18:56 Ответить
мы рады шо вы так думаете. тока как это зделать?
08.11.2025 19:02 Ответить
08.11.2025 19:02 Ответить
Давно не було цього європейського балабольства. Раніше заклики до справедливого миру з позиції сили лунали ледь не кожного дня.
08.11.2025 19:13 Ответить
08.11.2025 19:13 Ответить
Особисто я не вірю а тим більше не довіряю Австрії.
08.11.2025 19:36 Ответить
08.11.2025 19:36 Ответить
Вірити треба Орбану, він хоче закінчення війни .
08.11.2025 19:44 Ответить
08.11.2025 19:44 Ответить
Скоріше б уже. Поділили це вам, це їм і заспокоїлися б усі.
показать весь комментарий
08.11.2025 19:37 Ответить
ЄДИНИЙ ВАРІАНТ СПРАВЕДЛИВОГО МИРУ:
https://youtube.com/shorts/I6sh2iCwEPQ?si=jGNxYHsy17NYOlIV
08.11.2025 19:48 Ответить
08.11.2025 19:48 Ответить
Мир-миром.
Та в реалі зелені з миром об.срались по повній:
посол миру,великий прихильник України Анджеліна Джолі приїхала в Херсон з місією миру.
Що зробили зелені?
А послали кцт,висмикнули охоронця Джолі з кортежу і бусифікували та потім заявили,що все по закону зробили.
08.11.2025 19:53 Ответить
08.11.2025 19:53 Ответить
 
 