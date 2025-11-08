Мир в Украине должен быть справедливым и подкрепленным прочными гарантиями безопасности, - глава МИД Австрии Майль-Райзингер

Австрия подчеркивает необходимость достижения справедливого и прочного мира в Украине и предоставления "надежных гарантий безопасности" нашей стране.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майль-Райзингер в своем обращении к участникам 29-го Европейского форума в Вене.

"Завоевательная война России фундаментально изменила Европу. Уже более 1200 дней страданий и смертей в Украине. Пришло время прекратить убийства. Поэтому Россия должна по-настоящему сесть за стол переговоров. Мир, конечно, должен быть всеобъемлющим, справедливым и устойчивым, подкрепленным прочными гарантиями безопасности", - подчеркнула Майль-Райзингер.

Она подчеркнула, что "не может быть мира в Украине без Украины и не может быть безопасности в Европе без европейцев".

Она заверила в продолжении поддержки Украины, в частности в отношении ее намерений присоединиться к Евросоюзу.

Европа ответственна за собственную безопасность

По ее словам, Европа должна взять на себя новую ответственность за собственную безопасность, стабильность и будущее.

"Это означает полное участие во внешней, оборонной и безопасности политики Европейского Союза. И это означает стоять вместе, объединенными и уверенными. Европейцы сильны тогда, когда говорят в один голос. Австрия вносит свой вклад. Мы активно содействуем дальнейшему развитию общей политики безопасности и обороны, а также созданию настоящего европейского оборонного союза. Мы также укрепляем общественное сознание в отношении безопасности и обороны, потому что безопасность Европы касается каждого из нас", - добавила министр.

Гарантии безопасности для Украины