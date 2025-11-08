Мир в Украине должен быть справедливым и подкрепленным прочными гарантиями безопасности, - глава МИД Австрии Майль-Райзингер
Австрия подчеркивает необходимость достижения справедливого и прочного мира в Украине и предоставления "надежных гарантий безопасности" нашей стране.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майль-Райзингер в своем обращении к участникам 29-го Европейского форума в Вене.
"Завоевательная война России фундаментально изменила Европу. Уже более 1200 дней страданий и смертей в Украине. Пришло время прекратить убийства. Поэтому Россия должна по-настоящему сесть за стол переговоров. Мир, конечно, должен быть всеобъемлющим, справедливым и устойчивым, подкрепленным прочными гарантиями безопасности", - подчеркнула Майль-Райзингер.
Она подчеркнула, что "не может быть мира в Украине без Украины и не может быть безопасности в Европе без европейцев".
Она заверила в продолжении поддержки Украины, в частности в отношении ее намерений присоединиться к Евросоюзу.
Европа ответственна за собственную безопасность
По ее словам, Европа должна взять на себя новую ответственность за собственную безопасность, стабильность и будущее.
"Это означает полное участие во внешней, оборонной и безопасности политики Европейского Союза. И это означает стоять вместе, объединенными и уверенными. Европейцы сильны тогда, когда говорят в один голос. Австрия вносит свой вклад. Мы активно содействуем дальнейшему развитию общей политики безопасности и обороны, а также созданию настоящего европейского оборонного союза. Мы также укрепляем общественное сознание в отношении безопасности и обороны, потому что безопасность Европы касается каждого из нас", - добавила министр.
Гарантии безопасности для Украины
- Ранее сообщалось, что гарантии безопасности, которые Европа может предоставить Украине, уже готовы на бумаге. Украине также нужны гарантии безопасности от США, поскольку только Вашингтон может сейчас вести переговоры с Россией.
- Кроме того, Украина готовит новое соглашение с европейскими партнерами для усиления оборонных возможностей.
