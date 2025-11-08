Мир в Україні має бути справедливим і підкріпленим міцними гарантіями безпеки, - глава МЗС Австрії Майль-Райзінгер

Австрія наголошує на необхідності досягнення справедливого і тривалого миру в Україні та наданні "міцних гарантій безпеки" нашій країні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила міністерка закордонних справ Австрії Беате Майль-Райзінгер у своєму зверненні до учасників 29-го Європейського форуму у Відні.

"Загарбницька війна Росії фундаментально змінила Європу. Уже понад 1200 днів страждань і смертей в Україні. Настав час для припинення вбивств. А тому Росія має по-справжньому сісти за стіл переговорів. Мир, звісно, повинен бути всебічним, справедливим і сталим, підкріпленим міцними гарантіями безпеки", - наголосила Майль-Райзінгер.

Вона наголосила, що "не може бути миру в Україні без України і не може бути безпеки в Європі без європейців".

Вона запевнила у продовженні підтримки України, зокрема щодо її намірів приєднатися до Євросоюзу.

Європа відповідальна за власну безпеку

За її словами, Європа має взяти на себе нову відповідальність за власну безпеку, стабільність та майбутнє.

"Це означає повну участь у зовнішній, безпековій та оборонній політиці Європейського Союзу. І це означає стояти разом, об’єднаними та впевненими. Європейці сильні тоді, коли говорять в один голос. Австрія робить свій внесок. Ми активно сприяємо подальшому розвитку спільної політики безпеки і оборони, а також створенню справжнього європейського оборонного союзу. Ми також зміцнюємо суспільну свідомість щодо безпеки й оборони, бо безпека Європи стосується кожного з нас", - додала міністерка.

+12
чергова болтовня (позіхаю)
08.11.2025 18:30 Відповісти
+8
Схоже що наявність електрики в Україні вже не входить до умов "справедливого миру" .
08.11.2025 18:40 Відповісти
+6
бляха як ви всі за....
08.11.2025 18:48 Відповісти
Для цього треба ще кілька турів вальсу "Казки Віденського лісу" з ПТНом.
08.11.2025 18:30 Відповісти
Справедливий мир це на могилах рашистів підписати капітуляцію московійї і вічні репарації які рашисти будуть платити українцям за те що накоїли
08.11.2025 18:35 Відповісти
08.11.2025 18:56 Відповісти
мы рады шо вы так думаете. тока как это зделать?
08.11.2025 19:02 Відповісти
Давно не було цього європейського балабольства. Раніше заклики до справедливого миру з позиції сили лунали ледь не кожного дня.
08.11.2025 19:13 Відповісти
Особисто я не вірю а тим більше не довіряю Австрії.
08.11.2025 19:36 Відповісти
Вірити треба Орбану, він хоче закінчення війни .
08.11.2025 19:44 Відповісти
Скоріше б уже. Поділили це вам, це їм і заспокоїлися б усі.
08.11.2025 19:37 Відповісти
ЄДИНИЙ ВАРІАНТ СПРАВЕДЛИВОГО МИРУ:
08.11.2025 19:48 Відповісти
Мир-миром.
Та в реалі зелені з миром об.срались по повній:
посол миру,великий прихильник України Анджеліна Джолі приїхала в Херсон з місією миру.
Що зробили зелені?
А послали кцт,висмикнули охоронця Джолі з кортежу і бусифікували та потім заявили,що все по закону зробили.
08.11.2025 19:53 Відповісти
А чим охоронець Джолі відрізняється від тракториста не Джолі? Тем більше, охоронець такой зірки і обмежено придатний,😁
08.11.2025 20:01 Відповісти
Нічого нового,вони так і пояснили світу.
08.11.2025 20:14 Відповісти
А при чому тут вони, якшо озоронець підтвердив що він обмежено придаиний?
08.11.2025 20:17 Відповісти
Притому "вони"-що зіпсували міжнародний імідж свого найвеличнішого спробою припинити турне посла миру Анджеліни Джолі.
Ще був зах.журнвліст,який приїхав на Схід передавати новини для своїх читачів: так бусифікували його водія і перекладача,той вернувся назад з нічим.
08.11.2025 20:27 Відповісти
Це був показовий акт залякування пересічних. Типу, ось які тцкуни герої, похрін їм, хто їм спіймався, будь-кого можуть бусифікувати. Щоправда, про те, що ті герої герої лише в глибокому тилу проти беззбройних цивільних, а при наближенні ворога тікають з міста першими, вони, чомусь, сором"язливо мовчать...
08.11.2025 21:37 Відповісти
Ясно. Ще одні за все хороше проти всього поганого.
08.11.2025 20:18 Відповісти
Отлично. Осталось найти тех кто обеспечит эту самую справедливость и гарантии) с этим как-то не сложилось в западной системе международного права )
08.11.2025 20:20 Відповісти
Отож, лишаеться або росія, або китай.
08.11.2025 20:25 Відповісти
Тоді Китай. Він кацапню може раком поставити миттєво, але Україна Китаю не цікава. Не зацікавлений Китай нас кришувати. бо ми йому нічого не запропонуємо. А більше "криш" немає. Європа - інфантильна, сциклива і недієздатна, США - там може в любий момент вигулькнути новий Трамп, якісь саудити, чи Індія - ми їм не цікаві від слова зовсім.
09.11.2025 01:44 Відповісти
Россия убила сотни тысяч украинцев, внаглую отобрала 20% территории Украины, уничтожает объекты жизнедеятельности. О какой справедливости можно говорить, если страна и народ орков не понесет никакого наказания за злодеяния. Убитых вернут? Нет. Территории вернут? Нет. Разрушенное отстроят? Нет. Какой справедливый мир? У Запада совсем мораль отвалилась? Это типа злобный иммигрант забрал часть твоего дома, убил ребенка и изнасиловал жену. А дядя со стороны говорит, что справедливый мир с маняком - это получить гарантии от полиции, что хозяина самого маньяк не прикончит. Вы там вообще совесть и разум потеряли?
08.11.2025 20:53 Відповісти
Для них "справедливий мир", це щоб паРаша кусок України відкусила, але не всю пожрала. А після підписання миру - миттєво кинуться купляти в паРаші газ і нафту. Ось така зараз у світі "справедливість" - "ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать" (с)
09.11.2025 01:41 Відповісти
Так завжди було. Ми хіба дуже переймались раніше тим, що відбувається в світі? Багато українців знали, хто саме на кого напав і з якої причини: Конго на Руанду чи навпаки?
09.11.2025 12:14 Відповісти
Нафіга ви викладаєте тут якусь бредятину від європейських сосок.
09.11.2025 05:39 Відповісти
Цю ***** ще не купило, тому вона вякає. Памʼятаєте ту бабку йожку, яка з плєшивим на весіллі танцювала ?
09.11.2025 09:22 Відповісти
 
 