Мир в Україні має бути справедливим і підкріпленим міцними гарантіями безпеки, - глава МЗС Австрії Майль-Райзінгер

Австрія наголошує на необхідності досягнення справедливого і тривалого миру в Україні та наданні "міцних гарантій безпеки" нашій країні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила міністерка закордонних справ Австрії Беате Майль-Райзінгер у своєму зверненні до учасників 29-го Європейського форуму у Відні.

"Загарбницька війна Росії фундаментально змінила Європу. Уже понад 1200 днів страждань і смертей в Україні. Настав час для припинення вбивств. А тому Росія має по-справжньому сісти за стіл переговорів. Мир, звісно, повинен бути всебічним, справедливим і сталим, підкріпленим міцними гарантіями безпеки", - наголосила Майль-Райзінгер.

Вона наголосила, що "не може бути миру в Україні без України і не може бути безпеки в Європі без європейців".

Вона запевнила у продовженні підтримки України, зокрема щодо її намірів приєднатися до Євросоюзу.

Європа відповідальна за власну безпеку

За її словами, Європа має взяти на себе нову відповідальність за власну безпеку, стабільність та майбутнє.

"Це означає повну участь у зовнішній, безпековій та оборонній політиці Європейського Союзу. І це означає стояти разом, об’єднаними та впевненими. Європейці сильні тоді, коли говорять в один голос. Австрія робить свій внесок. Ми активно сприяємо подальшому розвитку спільної політики безпеки і оборони, а також створенню справжнього європейського оборонного союзу. Ми також зміцнюємо суспільну свідомість щодо безпеки й оборони, бо безпека Європи стосується кожного з нас", - додала міністерка.

