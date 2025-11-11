Науседа о попытках США отдалить Беларусь от России: "Даже если бы Лукашенко захотел, он не смог бы оторваться от Путина"

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что США пытаются отдалить Беларусь от России путем активизации диалога с Минском, однако выразил сомнение в возможности достичь этого.

Об этом он сказал в интервью LRT, передает Цензор.НЕТ.

"Я абсолютно убежден, что это невозможно, потому что связи зависимости настолько тесны и многочисленны, что даже если бы Лукашенко захотел, он не смог бы оторваться от Путина. Его страна полностью зависит от России финансово и экономически. Однако попробовать стоит", - отметил Науседа.

Комментарии президента Литвы прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул юриста Джона Коула на должность специального посланника в Беларуси. По словам Трампа, этот шаг должен способствовать освобождению политических заключенных и улучшению гуманитарной ситуации.

Науседа признал, что цели Вашингтона являются "похвальными", однако подчеркнул, что белорусское правительство "неискренне в своих жестах снисходительности". Он отметил, что после освобождения отдельных политзаключенных сразу появляются новые арестованные, поэтому реальный результат таких обменов "трудно оценить".

В рамках последних усилий США по налаживанию контактов с Минском Вашингтон также снял санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

Отношения США и Беларуси

Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа активизировала контакты с официальным Минском в 2025 году.

В июне этого года диктатор Беларуси Александр Лукашенко освободил 14 политзаключенных, среди них оппозиционер Сергей Тихановский, по просьбе президента США Дональда Трампа.

Также сообщалось, что Министерство финансов США объявило об ослаблении некоторых санкций против Беларуси.

Трамп выдвинул Джона Коула на должность специального посланника в Беларуси.

