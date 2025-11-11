Науседа о попытках США отдалить Беларусь от России: "Даже если бы Лукашенко захотел, он не смог бы оторваться от Путина"
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что США пытаются отдалить Беларусь от России путем активизации диалога с Минском, однако выразил сомнение в возможности достичь этого.
Об этом он сказал в интервью LRT, передает Цензор.НЕТ.
"Я абсолютно убежден, что это невозможно, потому что связи зависимости настолько тесны и многочисленны, что даже если бы Лукашенко захотел, он не смог бы оторваться от Путина. Его страна полностью зависит от России финансово и экономически. Однако попробовать стоит", - отметил Науседа.
Комментарии президента Литвы прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул юриста Джона Коула на должность специального посланника в Беларуси. По словам Трампа, этот шаг должен способствовать освобождению политических заключенных и улучшению гуманитарной ситуации.
Науседа признал, что цели Вашингтона являются "похвальными", однако подчеркнул, что белорусское правительство "неискренне в своих жестах снисходительности". Он отметил, что после освобождения отдельных политзаключенных сразу появляются новые арестованные, поэтому реальный результат таких обменов "трудно оценить".
В рамках последних усилий США по налаживанию контактов с Минском Вашингтон также снял санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".
Отношения США и Беларуси
- Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа активизировала контакты с официальным Минском в 2025 году.
- В июне этого года диктатор Беларуси Александр Лукашенко освободил 14 политзаключенных, среди них оппозиционер Сергей Тихановский, по просьбе президента США Дональда Трампа.
- Также сообщалось, что Министерство финансов США объявило об ослаблении некоторых санкций против Беларуси.
- Трамп выдвинул Джона Коула на должность специального посланника в Беларуси.
