Новости Отношения США и Беларуси
Науседа о попытках США отдалить Беларусь от России: "Даже если бы Лукашенко захотел, он не смог бы оторваться от Путина"

Науседа снова президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что США пытаются отдалить Беларусь от России путем активизации диалога с Минском, однако выразил сомнение в возможности достичь этого.

Об этом он сказал в интервью LRT, передает Цензор.НЕТ.

"Я абсолютно убежден, что это невозможно, потому что связи зависимости настолько тесны и многочисленны, что даже если бы Лукашенко захотел, он не смог бы оторваться от Путина. Его страна полностью зависит от России финансово и экономически. Однако попробовать стоит", - отметил Науседа.

Комментарии президента Литвы прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул юриста Джона Коула на должность специального посланника в Беларуси. По словам Трампа, этот шаг должен способствовать освобождению политических заключенных и улучшению гуманитарной ситуации.

Науседа признал, что цели Вашингтона являются "похвальными", однако подчеркнул, что белорусское правительство "неискренне в своих жестах снисходительности". Он отметил, что после освобождения отдельных политзаключенных сразу появляются новые арестованные, поэтому реальный результат таких обменов "трудно оценить".

В рамках последних усилий США по налаживанию контактов с Минском Вашингтон также снял санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

Отношения США и Беларуси

  • Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа активизировала контакты с официальным Минском в 2025 году.
  • В июне этого года диктатор Беларуси Александр Лукашенко освободил 14 политзаключенных, среди них оппозиционер Сергей Тихановский, по просьбе президента США Дональда Трампа.
  • Также сообщалось, что Министерство финансов США объявило об ослаблении некоторых санкций против Беларуси.
  • Трамп выдвинул Джона Коула на должность специального посланника в Беларуси.

+2
РФію від Китаю , Білорусь від РФії ... казкові довб ... персонажі 😵‍💫
показать весь комментарий
11.11.2025 10:43 Ответить
РФію від Китаю , Білорусь від РФії ... казкові довб ... персонажі 😵‍💫
показать весь комментарий
11.11.2025 10:43 Ответить
Литва с армией в 37 тыс. штыков ни от кого не зависит
показать весь комментарий
11.11.2025 10:51 Ответить
А росія залежить від України. Є проросійська влада в Україні - є росія. Нема проросійської влади в Україні - нема росіі. Наявність захисту російської мови у Конституції України говорить про те, що влада в Україні в цілому проросійська.
показать весь комментарий
11.11.2025 10:58 Ответить
любопытно, сколько на Украине ждунов по отношению к патриотам в процентном выражении
показать весь комментарий
11.11.2025 11:09 Ответить
Людська психіка є продуктом інформаційного простору. У чиїх він руках, той і ...
показать весь комментарий
11.11.2025 11:20 Ответить
интеллект - худший враг пропаганды(Й.Геббельс)
показать весь комментарий
11.11.2025 11:24 Ответить
Два ******** тирана зрослися головами і тілами ще в утробі кацапо-більшовицького сесесер. Яке може бути відділення/розділення ? Евтаназію треба робити одразу обом невиліковним звірам.
показать весь комментарий
11.11.2025 10:52 Ответить
Це потрібно бути повними дебілами щоб вірити що терорист Бульбофюрер відірветься від )(уйла. Скоріше навпаки, )(уйло за допомогою терориста Бульбофюрера переманює західних політиків на свою сторону і затягує в своє болото
показать весь комментарий
11.11.2025 10:56 Ответить
Десятиліття титанічної боротьби Заходу за Білорусь. Хоча в половині країн світу правлять такі як Лука. На інших насрати. Ніхто навіть не знає що вони існують.
показать весь комментарий
11.11.2025 10:56 Ответить
Це все , що треба знати про ******* "демократію" - виявляється , практично в центрі Європи , можна спокійно бути диктатором цілих 30 (!) років і жодна країна не розірве з тобою дипломатичних відносин !
показать весь комментарий
11.11.2025 11:00 Ответить
скоро бульбаши областью в рашке станут а даже не республикой!свой родной язык они практически потеряли,и такие же терпилы как рашисты!а лукаша удавят и вместо него назначат какого нибудь рашистского министра гауляйтером у них.позор им!
показать весь комментарий
11.11.2025 11:20 Ответить
це говорить про те що у США дуже погана розвідка та аналітика - повна деградація та розлад
показать весь комментарий
11.11.2025 11:21 Ответить
 
 