Відносини США та Білорусі
Науседа про спроби США віддалити Білорусь від Росії: "Навіть якби Лукашенко захотів, він не зміг би відірватися від Путіна"

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що США намагаються віддалити Білорусь від Росії шляхом активізації діалогу з Мінськом, однак висловив сумнів у можливості досягти цього.

Про це він сказав в інтерв’ю LRT, передає Цензор.НЕТ.

"Я абсолютно переконаний, що це неможливо, тому що зв'язки залежності настільки тісні і численні, що навіть якби Лукашенко захотів, він не зміг би відірватися від Путіна. Його країна повністю залежить від Росії фінансово та економічно. Проте спробувати варто", - зазначив Науседа.

Коментарі президента Литви пролунали після того, як президент США Дональд Трамп висунув юриста Джона Коула на посаду спеціального посланника у Білорусі. За словами Трампа, цей крок має сприяти звільненню політичних в’язнів і покращенню гуманітарної ситуації.

Науседа визнав, що цілі Вашингтона є "похвальними", однак підкреслив, що білоруський уряд "нещирий у своїх жестах поблажливості". Він зауважив, що після звільнення окремих політв’язнів одразу з’являються нові арештовані, тому реальний результат таких обмінів "важко оцінити".

У межах останніх зусиль США з налагодження контактів із Мінськом Вашингтон також зняв санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

  • Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа активізувала контакти з офіційним Мінськом у 2025 році.
  • У червні цьогоріч диктатор Білорусі Олександр Лукашенко звільнив 14 політв'язнів, серед них опозиціонер Сергій Тихановський, на прохання президента США Дональда Трампа.
  • Також повідомлялося, що Міністерство фінансів США у оголосило про послаблення деяких санкцій проти Білорусі.
  • Трамп висунув Джона Коула на посаду спеціального посланника в Білорусі.

Топ коментарі
це говорить про те що у США дуже погана розвідка та аналітика - повна деградація та розлад
11.11.2025 11:21 Відповісти
РФію від Китаю , Білорусь від РФії ... казкові довб ... персонажі 😵‍💫
11.11.2025 10:43 Відповісти
Два ******** тирана зрослися головами і тілами ще в утробі кацапо-більшовицького сесесер. Яке може бути відділення/розділення ? Евтаназію треба робити одразу обом невиліковним звірам.
11.11.2025 10:52 Відповісти
А росія залежить від України. Є проросійська влада в Україні - є росія. Нема проросійської влади в Україні - нема росіі. Наявність захисту російської мови у Конституції України говорить про те, що влада в Україні в цілому проросійська.
11.11.2025 10:58 Відповісти
Людська психіка є продуктом інформаційного простору. У чиїх він руках, той і ...
11.11.2025 11:20 Відповісти
Так а інтелект з того ж інформаційного простору й береться.
11.11.2025 11:34 Відповісти
Це потрібно бути повними дебілами щоб вірити що терорист Бульбофюрер відірветься від )(уйла. Скоріше навпаки, )(уйло за допомогою терориста Бульбофюрера переманює західних політиків на свою сторону і затягує в своє болото
11.11.2025 10:56 Відповісти
Десятиліття титанічної боротьби Заходу за Білорусь. Хоча в половині країн світу правлять такі як Лука. На інших насрати. Ніхто навіть не знає що вони існують.
11.11.2025 10:56 Відповісти
Це все , що треба знати про ******* "демократію" - виявляється , практично в центрі Європи , можна спокійно бути диктатором цілих 30 (!) років і жодна країна не розірве з тобою дипломатичних відносин !
11.11.2025 11:00 Відповісти
скоро бульбаши областью в рашке станут а даже не республикой!свой родной язык они практически потеряли,и такие же терпилы как рашисты!а лукаша удавят и вместо него назначат какого нибудь рашистского министра гауляйтером у них.позор им!
11.11.2025 11:20 Відповісти
