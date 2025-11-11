Науседа про спроби США віддалити Білорусь від Росії: "Навіть якби Лукашенко захотів, він не зміг би відірватися від Путіна"

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що США намагаються віддалити Білорусь від Росії шляхом активізації діалогу з Мінськом, однак висловив сумнів у можливості досягти цього.

Про це він сказав в інтерв’ю LRT, передає Цензор.НЕТ.

"Я абсолютно переконаний, що це неможливо, тому що зв'язки залежності настільки тісні і численні, що навіть якби Лукашенко захотів, він не зміг би відірватися від Путіна. Його країна повністю залежить від Росії фінансово та економічно. Проте спробувати варто", - зазначив Науседа.

Коментарі президента Литви пролунали після того, як президент США Дональд Трамп висунув юриста Джона Коула на посаду спеціального посланника у Білорусі. За словами Трампа, цей крок має сприяти звільненню політичних в’язнів і покращенню гуманітарної ситуації.

Науседа визнав, що цілі Вашингтона є "похвальними", однак підкреслив, що білоруський уряд "нещирий у своїх жестах поблажливості". Він зауважив, що після звільнення окремих політв’язнів одразу з’являються нові арештовані, тому реальний результат таких обмінів "важко оцінити".

У межах останніх зусиль США з налагодження контактів із Мінськом Вашингтон також зняв санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

Відносини США та Білорусі

Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа активізувала контакти з офіційним Мінськом у 2025 році.

У червні цьогоріч диктатор Білорусі Олександр Лукашенко звільнив 14 політв'язнів, серед них опозиціонер Сергій Тихановський, на прохання президента США Дональда Трампа.

Також повідомлялося, що Міністерство фінансів США у оголосило про послаблення деяких санкцій проти Білорусі.

