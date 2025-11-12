Литва отказалась вести переговоры с Беларусью об открытии границы

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что не поддерживает идею переговоров с Беларусью о возобновлении движения через границу, которую предложил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Скандал из-за воздушных шаров

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, литовский дипломат подчеркнул, что Вильнюс не позволит Минску диктовать условия.

"Лукашенко не устанавливает правила. Я настоятельно рекомендую правительству не идти по тому пути, который они пытаются нам навязать", — сказал Будрис, добавив, что Литва имеет полную поддержку США.

Министр пояснил, что движение через границу можно будет возобновить только тогда, когда Беларусь прекратит запускать воздушные шары в литовское воздушное пространство и разрешит выезд около тысячи литовских грузовиков, задержанных на белорусской территории после закрытия границы.

Что предшествовало?

В ночь с 26 на 27 октября Международный аэропорт Вильнюса временно приостановил обслуживание рейсов. Это уже третий день подряд и четвертый раз за неделю, когда вводятся ограничения на полеты.

Литва ранее предупреждала, что в ответ может полностью закрыть границу.

27 октября пункт пропуска в Салечниках ("Шалчининкяй" с литовской стороны) не возобновил работу, а в Медниках ("Медининкай") стали пропускать только определенные категории путешественников, к которым большинство белорусов не относятся.

Министерство иностранных дел Беларуси 27 октября вручило ноту протеста временному поверенному в делах Литвы Эрикасу Вилканцасу из-за закрытия границы, "осуществленного без какого-либо предварительного уведомления".

Министерство внутренних дел Литвы предложило полностью закрыть границу с Беларусью на один месяц.

29 октября правительство Литвы приняло решение закрыть пункты пропуска "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Беларусью до 30 ноября с возможностью продления.

