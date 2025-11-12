Литва відмовилась вести переговори з Білоруссю щодо відкриття кордону

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що не підтримує ідею переговорів із Білоруссю про відновлення руху через кордон, яку запропонував самопроголошений президент Александр Лукашенко.

Скандал через повітряні кулі

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, литовський дипломат наголосив, що Вільнюс не дозволить Мінську диктувати умови.

"Лукашенко не встановлює правила. Я наполегливо рекомендую уряду не йти тим шляхом, який вони намагаються нам нав’язати", — сказав Будріс, додавши, що Литва має повну підтримку США.

Міністр пояснив, що рух через кордон можна буде відновити лише тоді, коли Білорусь припинить запускати повітряні кулі в литовський повітряний простір і дозволить виїзд близько тисячі литовських вантажівок, затриманих на білоруській території після закриття кордону.

Читайте: Білорусь пригрозила заходами проти литовського транспорту на своїй території після закриття кордону

Що передувало?

У ніч з 26 на 27 жовтня Міжнародний аеропорт Вільнюса тимчасово зупинив обслуговування рейсів. Це вже третій день поспіль і четвертий раз за тиждень, коли вводяться обмеження на польоти.

Литва раніше попереджала, що у відповідь може повністю закрити кордон.

27 жовтня пункт пропуску в Салечниках ("Шалчинінкяй" з литовського боку) не відновив роботу, а в Медниках ("Мединінкай") стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.

Міністерство закордонних справ Білорусі 27 жовтня вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону, "здійсненим без будь-якого попереднього повідомлення".

Міністерство внутрішніх справ Литви запропонувало повністю закрити кордон із Білоруссю на один місяць.

29 жовтня уряд Литви ухвалив рішення закрити пункти пропуску "Медінінкай" та "Шальчінінкай" на кордоні з Білоруссю до 30 листопада з можливістю продовження.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі