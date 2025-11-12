ЕС признал миграционный кризис в шести государствах
Европейская комиссия сообщила, что Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия, Австрия и Польша находятся в сложной миграционной ситуации и могут рассчитывать на частичное освобождение от участия в Пуле солидарности — механизме перераспределения мигрантов между государствами ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая оценка содержится в первом Ежегодном отчете об управлении миграцией и убежищем, обнародованном Еврокомиссией.
Приоритет для стран, находящихся под наибольшим давлением
Согласно отчету, "диспропорционально высокий уровень прибытий" зафиксирован в Греции, Кипре, Испании и Италии.
Эти страны признаны находящимися под наибольшим миграционным давлением и с июня 2026 года получат приоритетный доступ к ресурсам ЕС в рамках Пакта о миграции и убежище.
"Европейский Союз признает разную степень нагрузки на государства-члены и стремится обеспечить справедливое распределение ответственности", — отметили в пресс-службе Еврокомиссии.
Сложная ситуация в Центральной Европе
Еврокомиссия также признала, что еще шесть стран — Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия, Австрия и Польша — могут обратиться к Совету ЕС с просьбой о частичном освобождении от участия в системе распределения мигрантов, ссылаясь на "совокупное давление последних пяти лет".
В документе также отмечается, что 12 стран ЕС находятся в зоне риска перегрузки миграционных систем.
К ним относятся:
-
Бельгия;
-
Германия;
-
Франция;
-
Польша;
-
Финляндия;
-
Эстония;
-
Литва;
-
Латвия;
-
Хорватия;
-
Чехия;
-
Австрия;
-
Люксембург;
В Брюсселе подчеркнули, что общая ситуация с мигрантами в целом улучшилась — количество незаконных пересечений границы уменьшилось на 35%, однако остается угроза использования миграции как "оружия" со стороны России и Беларуси.
Как мы сообщали ранее, президент "Киевской школы экономики" и внештатный советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что после завершения войны Украине нужно привлечь около 10 миллионов трудовых мигрантов для того, чтобы обеспечить положительные изменения в экономике страны.
Міністерство праці та соціальних справ Чехії опублікувало звіт, згідно з яким українські біженці, які приїхали до країни після початку повномасштабного вторгнення, суттєво поповнили бюджет країни.
Українці, які проживають у Чехії, сплатили 8,2 мільярда чеських крон податків та соціальних внесків у третьому кварталі 2025 року, повідомляє Radio Prague International. Це більш ніж удвічі перевищує суму, яку Чехія витратила на підтримку українців.
Витрати на допомогу українцям становили 3,9 мільярда чеських крон. Після всіх виплат у державному бюджеті залишився профіцит - 4,3 мільярда крон. Міністерство зазначило, що тенденція до зростання доходів від біженців та зниження витрат на соціальне забезпечення продовжується.
Зазначається, що ця тенденція не нова: біженці вносять до чеського бюджету більше, ніж отримують у вигляді підтримки, ще з третього кварталу 2023 року, і з того часу розрив лише збільшується.
За даними місцевих ЗМІ, ще влітку, до вересня, чеська влада видавала в середньому по 1,5 тисячі тимчасових захистів на місяць, а вже через два місяці цей показник зріс до 3,1 тисячі.
