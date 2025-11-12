ЕС признал миграционный кризис в шести государствах

Европейская комиссия сообщила, что Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия, Австрия и Польша находятся в сложной миграционной ситуации и могут рассчитывать на частичное освобождение от участия в Пуле солидарности — механизме перераспределения мигрантов между государствами ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая оценка содержится в первом Ежегодном отчете об управлении миграцией и убежищем, обнародованном Еврокомиссией.

Приоритет для стран, находящихся под наибольшим давлением

Согласно отчету, "диспропорционально высокий уровень прибытий" зафиксирован в Греции, Кипре, Испании и Италии.

Эти страны признаны находящимися под наибольшим миграционным давлением и с июня 2026 года получат приоритетный доступ к ресурсам ЕС в рамках Пакта о миграции и убежище.

"Европейский Союз признает разную степень нагрузки на государства-члены и стремится обеспечить справедливое распределение ответственности", — отметили в пресс-службе Еврокомиссии.

Сложная ситуация в Центральной Европе

Еврокомиссия также признала, что еще шесть стран — Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия, Австрия и Польша — могут обратиться к Совету ЕС с просьбой о частичном освобождении от участия в системе распределения мигрантов, ссылаясь на "совокупное давление последних пяти лет".

В документе также отмечается, что 12 стран ЕС находятся в зоне риска перегрузки миграционных систем.

К ним относятся:

Бельгия;

Германия;

Франция;

Польша;

Финляндия;

Эстония;

Литва;

Латвия;

Хорватия;

Чехия;

Австрия;

Люксембург;

В Брюсселе подчеркнули, что общая ситуация с мигрантами в целом улучшилась — количество незаконных пересечений границы уменьшилось на 35%, однако остается угроза использования миграции как "оружия" со стороны России и Беларуси.

Как мы сообщали ранее, президент "Киевской школы экономики" и внештатный советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что после завершения войны Украине нужно привлечь около 10 миллионов трудовых мигрантов для того, чтобы обеспечить положительные изменения в экономике страны.

