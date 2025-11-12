ЄС визнав міграційну кризу у шести державах

Європейська комісія повідомила, що Болгарія, Чехія, Естонія, Хорватія, Австрія та Польща перебувають у складній міграційній ситуації та можуть розраховувати на часткове звільнення від участі в Пулі солідарності — механізмі перерозподілу мігрантів між державами ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідна оцінка міститься у першому Щорічному звіті про управління міграцією та притулком, оприлюдненому Єврокомісією.

Пріоритет для країн під найбільшим тиском

Згідно зі звітом, "диспропорційно високий рівень прибуттів" зафіксовано в Греції, Кіпрі, Іспанії та Італії.

Ці країни визнані такими, що перебувають під найбільшим міграційним тиском, і з червня 2026 року отримають пріоритетний доступ до ресурсів ЄС у межах Пакту про міграцію та притулок.

"Європейський Союз визнає різну ступінь навантаження на держави-члени й прагне забезпечити справедливий розподіл відповідальності", — зазначили у пресслужбі Єврокомісії.

Складна ситуація у Центральній Європі

Єврокомісія також визнала, що ще шість країн — Болгарія, Чехія, Естонія, Хорватія, Австрія та Польща — можуть звернутися до Ради ЄС із проханням про часткове звільнення від участі в системі розподілу мігрантів, посилаючись на "сукупний тиск останніх п’яти років".

У документі також зазначається, що 12 країн ЄС перебувають у зоні ризику перевантаження міграційних систем.

До них належать:

Бельгія;

Німеччина;

Франція;

Польща;

Фінляндія;

Естонія;

Литва;

Латвія;

Хорватія;

Чехія;

Австрія;

Люксембург;

У Брюсселі наголосили, що загальна ситуація з мігрантами загалом покращилася — кількість незаконних перетинів кордону зменшилася на 35%, однак залишається загроза використання міграції як "зброї" з боку Росії та Білорусі.

