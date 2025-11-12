ЄС визнав міграційну кризу у шести державах

Європейська комісія повідомила, що Болгарія, Чехія, Естонія, Хорватія, Австрія та Польща перебувають у складній міграційній ситуації та можуть розраховувати на часткове звільнення від участі в Пулі солідарності — механізмі перерозподілу мігрантів між державами ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідна оцінка міститься у першому Щорічному звіті про управління міграцією та притулком, оприлюдненому Єврокомісією.

Пріоритет для країн під найбільшим тиском

Згідно зі звітом, "диспропорційно високий рівень прибуттів" зафіксовано в Греції, Кіпрі, Іспанії та Італії.

Ці країни визнані такими, що перебувають під найбільшим міграційним тиском, і з червня 2026 року отримають пріоритетний доступ до ресурсів ЄС у межах Пакту про міграцію та притулок.

"Європейський Союз визнає різну ступінь навантаження на держави-члени й прагне забезпечити справедливий розподіл відповідальності", — зазначили у пресслужбі Єврокомісії.

Складна ситуація у Центральній Європі

Єврокомісія також визнала, що ще шість країн — Болгарія, Чехія, Естонія, Хорватія, Австрія та Польща — можуть звернутися до Ради ЄС із проханням про часткове звільнення від участі в системі розподілу мігрантів, посилаючись на "сукупний тиск останніх п’яти років".

У документі також зазначається, що 12 країн ЄС перебувають у зоні ризику перевантаження міграційних систем.
До них належать:

  • Бельгія;

  • Німеччина;

  • Франція;

  • Польща;

  • Фінляндія;

  • Естонія;

  • Литва;

  • Латвія;

  • Хорватія;

  • Чехія;

  • Австрія;

  • Люксембург;

У Брюсселі наголосили, що загальна ситуація з мігрантами загалом покращилася — кількість незаконних перетинів кордону зменшилася на 35%, однак залишається загроза використання міграції як "зброї" з боку Росії та Білорусі.

Як ми повідомляли раніше, президент "Київської школи економіки" і позаштатний радник глави Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що після завершення війни Україні потрібно залучити близько 10 мільйонів трудових мігрантів для того, щоб забезпечити позитивні зміни в економіці країни.

Radio France internationale

Міністерство праці та соціальних справ Чехії опублікувало звіт, згідно з яким українські біженці, які приїхали до країни після початку повномасштабного вторгнення, суттєво поповнили бюджет країни.

Українці, які проживають у Чехії, сплатили 8,2 мільярда чеських крон податків та соціальних внесків у третьому кварталі 2025 року, повідомляє Radio Prague International. Це більш ніж удвічі перевищує суму, яку Чехія витратила на підтримку українців.

Витрати на допомогу українцям становили 3,9 мільярда чеських крон. Після всіх виплат у державному бюджеті залишився профіцит - 4,3 мільярда крон. Міністерство зазначило, що тенденція до зростання доходів від біженців та зниження витрат на соціальне забезпечення продовжується.

Зазначається, що ця тенденція не нова: біженці вносять до чеського бюджету більше, ніж отримують у вигляді підтримки, ще з третього кварталу 2023 року, і з того часу розрив лише збільшується.
12.11.2025 01:33 Відповісти
Також повідомлялося, що у Чехії рекордними темпами зростає кількість українських біженців.

За даними місцевих ЗМІ, ще влітку, до вересня, чеська влада видавала в середньому по 1,5 тисячі тимчасових захистів на місяць, а вже через два місяці цей показник зріс до 3,1 тисячі.

12.11.2025 01:44 Відповісти
Це добре. Значить облаштовуються. Золотий генофонд Зеленського стає золотим чеським генофондом.
12.11.2025 03:27 Відповісти
А В ГРЕЦИИ ЗА ПОСЕЛЕНИЕ НА ОСТРОВЕ АНТИКИТЕРА ЕЩЁ И ДЕНЬГИ ДАЮТ !)
12.11.2025 03:36 Відповісти
Якщо до тебе прибувають умовні негри з африки і умовні українці, то це різні прибульці. І головна задача розумного уряду відкараскатись від перших на користь других. А всякі мультікульті, дайверсіті і подібна популістська хрінь - здебільшого казки для заспокоєння прибацаних ліваків.
12.11.2025 04:08 Відповісти
..а давайте будемо ми вирішувати кого пускати до єс а кого ні.
12.11.2025 09:12 Відповісти
А так є , бо , потрібно було залишити вільний виїзд без статусу "біженець " , як то було при п'ятій владі . А статус "біженець " давати виключно тим , хто потрапив в окупацію після 2022 року , як наприклад Маріупольці , яким пощастило виїхати . А зараз ,молоді здорові хлопці 18-23 роки отримують статус "біженець" з грошовою допомогою, замість того щоб шукати роботу , а не сидіти на шиї Євросоюзу .
12.11.2025 13:32 Відповісти
 
 