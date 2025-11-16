МИД Франции осудил массированные удары РФ по Киеву в ночь на 14 ноября: Атаки свидетельствуют об отсутствии у России готовности к миру
Франция осудила массированные удары России по Украине в ночь с 13 на 14 ноября, которые в основном были направлены на Киев.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Франции, информирует Цензор.НЕТ.
"Франция самым решительным образом осуждает массированные авиаудары, нанесенные РФ в ночь с 13 на 14 ноября, направленные главным образом по столице Украины, Киеву, ее энергетическим объектам, жилым районам и больницам, что привело к многочисленным жертвам и ранениям, в том числе детей", - говорится в сообщении.
Массированная атака свидетельствует о неготовности РФ к миру
"Эти удары беспрецедентного масштаба, включавшие примерно 430 дронов и 18 ракет, запущенных в нескольких волнах, представляют собой дальнейшую эскалацию и демонстрируют, если нужны дополнительные доказательства, отсутствие у России какой-либо готовности работать ради мира", - заявили в МИД Франции.
Кроме этого, в ведомстве напомнили, что из-за российской атаки повреждено посольство Азербайджана.
"Франция выражает свою полную солидарность с Украиной, ее народом и властью, а также с сотрудниками посольства Азербайджана. Подтверждает свою непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - заявили в министерстве.
Франция также пообещала продолжать совместно с партнерами работать над усилением поддержки Украины и давления на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что количество жертв атаки РФ на Киев 14 ноября возросло до 7: в больнице скончалась раненая женщина.
Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября
В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что количество жертв атаки РФ на Киев 14 ноября возросло до 7: в больнице скончалась раненая женщина, еще 36 человек пострадали, среди них - дети и беременная женщина.
Из-за повреждения теплосетей в Деснянском районе временно отсутствует отопление части зданий, возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также из-за российского удара зафиксированы:
попадания в многоэтажки и частные дома в Подольском, Деснянском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Дарницком и Днепровском районах; частичные разрушения верхних этажей, выбитые окна, пожары.
- обломками повреждены административные и медицинские здания; возникли возгорания в помещениях и на открытой территории;
- от обломков "Искандера" повреждено Посольство Азербайджана.
