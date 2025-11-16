РУС
МИД Франции осудил массированные удары РФ по Киеву в ночь на 14 ноября: Атаки свидетельствуют об отсутствии у России готовности к миру

МИД Франции: Россия не готова к миру

Франция осудила массированные удары России по Украине в ночь с 13 на 14 ноября, которые в основном были направлены на Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Франции, информирует Цензор.НЕТ.

"Франция самым решительным образом осуждает массированные авиаудары, нанесенные РФ в ночь с 13 на 14 ноября, направленные главным образом по столице Украины, Киеву, ее энергетическим объектам, жилым районам и больницам, что привело к многочисленным жертвам и ранениям, в том числе детей", - говорится в сообщении.

Массированная атака свидетельствует о неготовности РФ к миру

"Эти удары беспрецедентного масштаба, включавшие примерно 430 дронов и 18 ракет, запущенных в нескольких волнах, представляют собой дальнейшую эскалацию и демонстрируют, если нужны дополнительные доказательства, отсутствие у России какой-либо готовности работать ради мира", - заявили в МИД Франции.

Кроме этого, в ведомстве напомнили, что из-за российской атаки повреждено посольство Азербайджана.

"Франция выражает свою полную солидарность с Украиной, ее народом и властью, а также с сотрудниками посольства Азербайджана. Подтверждает свою непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - заявили в министерстве.

Франция также пообещала продолжать совместно с партнерами работать над усилением поддержки Украины и давления на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну.

Читайте также: Генсек ООН Гутерриш осудил массированную атаку РФ на Украину и призвал к полному прекращению огня

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что количество жертв атаки РФ на Киев 14 ноября возросло до 7: в больнице скончалась раненая женщина.

Массированный комбинированный удар по Киеву 14 ноября

В ночь на 14 ноября российские захватчики атаковали столицу баллистическими ракетами и ударными дронами. Под огнем оказались жилые и нежилые здания в нескольких районах города.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что количество жертв атаки РФ на Киев 14 ноября возросло до 7: в больнице скончалась раненая женщина, еще 36 человек пострадали, среди них - дети и беременная женщина.

Из-за повреждения теплосетей в Деснянском районе временно отсутствует отопление части зданий, возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией. Также из-за российского удара зафиксированы:

попадания в многоэтажки и частные дома в Подольском, Деснянском, Шевченковском, Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Дарницком и Днепровском районах; частичные разрушения верхних этажей, выбитые окна, пожары.

  • обломками повреждены административные и медицинские здания; возникли возгорания в помещениях и на открытой территории;
  • от обломков "Искандера" повреждено Посольство Азербайджана.

Смотрите также: В доме на Троещине, куда попал "шахид" 14 ноября, жили бывшие работники ЧАЭС и их семьи. ФОТО

Автор: 

россия (98044) Франция (3629) атака (723) поддержка (740)
Топ комментарии
+6
Якби після кожного словесного найрішучого засудження здихав хоча б десяток кацапів, то ці втрати вже могли б конкурувати зі статистикою Генштабу.
показать весь комментарий
16.11.2025 02:03 Ответить
+1
Французи виказали потужне фе щодо 430 кацапських дронів і 18 ракет. А якою буде ступінь потужності промов якщо кацапи запустять тисячу дронів по Україні? А ще цікавіше коли хоч одного по Франції.
показать весь комментарий
16.11.2025 02:26 Ответить
+1
нам від цього не тепло не світло
показать весь комментарий
16.11.2025 06:09 Ответить
Таке враження, що у Франції капітан - найвище військове звання.
показать весь комментарий
16.11.2025 02:15 Ответить
Очередной любитель марафона! Как ракеты Франция поставит , то это хорошо. Прежде чем кого то обвинять посмотри вокруг миша подоляк вчера официально признал коррупцию правильным делом, но тебя это конечно же не беспокоит.
показать весь комментарий
16.11.2025 06:22 Ответить
Так аби щось ********
показать весь комментарий
16.11.2025 07:01 Ответить
Тебе наверное от вечерних посланий зеленского комильфо!
показать весь комментарий
16.11.2025 06:20 Ответить
«Комільфо» (від фр. comme il faut) означає «як належить», «як слід» і стосується дотримання правил пристойності
показать весь комментарий
16.11.2025 06:25 Ответить
в мене потужна зарядна станція , Я не помічаю відключення світла
показать весь комментарий
16.11.2025 06:26 Ответить
Не тільки засудило, а ще занепокоїлося і обурилося.
показать весь комментарий
16.11.2025 07:09 Ответить
Скоро будуть нові слова створювати , щоб виражати занепокоєння і т.п: " Це ж було вже ".
показать весь комментарий
16.11.2025 08:25 Ответить
 
 