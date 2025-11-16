928 13

МЗС Франції засудило масовані удари РФ по Києву в ніч на 14 листопада: Атаки свідчать про відсутність у Росії готовності до миру

МЗС Франції: Росія не має жодної готовності до миру

Франція засудила масовані удари Росії по Україні в ніч з 13 на 14 листопада, які в основному були спрямовані на Київ. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Франції, інформує Цензор.НЕТ.

"Франція найрішучіше засуджує масовані авіаудари, здійснені РФ в ніч з 13 на 14 листопада, спрямовані головним чином по столиці України, Києву, її енергетичних об'єктах, житлових районах та лікарні, що призвело до численних жертв і поранень, зокрема дітей", - сказано в повідомленні.

Масована атака свідчить про неготовність РФ до миру

"Ці удари безпрецедентного масштабу, що включали приблизно 430 дронів і 18 ракет, запущених у кількох хвилях, становлять подальшу ескалацію та демонструють, якщо потрібні додаткові докази про відсутність у Росії будь-якої готовності працювати заради миру",- заявили у МЗС Франції.

Крім цього, у відомстві нагадали, що через російську атаку пошкоджено посольство Азербайджану.

"Франція висловлює свою повну солідарність з Україною, її народом та владою, а також зі співробітниками посольства Азербайджану. Підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України", - заявили у міністерстві.

Франція також пообіцяла продовжувати спільно з партнерами працювати над посиленням підтримки України та тиску на Росію, щоб змусити її припинити війну.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що кількість жертв атаки РФ на Київ 14 листопада зросла до 7: у лікарні померла поранена жінка.

Масований комбінований удар по Києву 14 листопада

У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що кількість жертв атаки РФ на Київ 14 листопада зросла до 7: у лікарні померла поранена жінка, ще 36 людей постраждали, серед них - діти та вагітна жінка.

Через пошкодження тепломереж у Деснянському районі тимчасово відсутнє опалення частини будівель, можливі перебої з водопостачанням та електроенергією. Також через російський удар зафіксовані:

влучання в багатоповерхівки та приватні будинки в Подільському, Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах; часткові руйнування верхніх поверхів, вибиті вікна, пожежі.

  • уламками пошкоджені адміністративні та медичні будівлі; виникли загорання у приміщеннях та на відкритій території;
  • від уламків "іскандера" пошкоджене Посольство Азербайджану.

Якби після кожного словесного найрішучого засудження здихав хоча б десяток кацапів, то ці втрати вже могли б конкурувати зі статистикою Генштабу.
16.11.2025 02:03
Французи виказали потужне фе щодо 430 кацапських дронів і 18 ракет. А якою буде ступінь потужності промов якщо кацапи запустять тисячу дронів по Україні? А ще цікавіше коли хоч одного по Франції.
16.11.2025 02:26
нам від цього не тепло не світло
16.11.2025 06:09
Таке враження, що у Франції капітан - найвище військове звання.
16.11.2025 02:15
Очередной любитель марафона! Как ракеты Франция поставит , то это хорошо. Прежде чем кого то обвинять посмотри вокруг миша подоляк вчера официально признал коррупцию правильным делом, но тебя это конечно же не беспокоит.
16.11.2025 06:22
Так аби щось ********
16.11.2025 07:01
Тебе наверное от вечерних посланий зеленского комильфо!
16.11.2025 06:20
«Комільфо» (від фр. comme il faut) означає «як належить», «як слід» і стосується дотримання правил пристойності
16.11.2025 06:25
в мене потужна зарядна станція , Я не помічаю відключення світла
16.11.2025 06:26
А в Ішака потужний рахунок в Омані і паспорти десятка країн. Він тих кацапів і не помітить коли вони в Києві будуть.
Сподіваюсь ти свою станцію хоч не вкрав.
16.11.2025 11:51
Не тільки засудило, а ще занепокоїлося і обурилося.
16.11.2025 07:09
Скоро будуть нові слова створювати , щоб виражати занепокоєння і т.п: " Це ж було вже ".
16.11.2025 08:25
Ой , спасібо!
16.11.2025 10:16
 
 