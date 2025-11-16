МЗС Франції засудило масовані удари РФ по Києву в ніч на 14 листопада: Атаки свідчать про відсутність у Росії готовності до миру

Франція засудила масовані удари Росії по Україні в ніч з 13 на 14 листопада, які в основному були спрямовані на Київ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Франції, інформує Цензор.НЕТ.

"Франція найрішучіше засуджує масовані авіаудари, здійснені РФ в ніч з 13 на 14 листопада, спрямовані головним чином по столиці України, Києву, її енергетичних об'єктах, житлових районах та лікарні, що призвело до численних жертв і поранень, зокрема дітей", - сказано в повідомленні.

Масована атака свідчить про неготовність РФ до миру

"Ці удари безпрецедентного масштабу, що включали приблизно 430 дронів і 18 ракет, запущених у кількох хвилях, становлять подальшу ескалацію та демонструють, якщо потрібні додаткові докази про відсутність у Росії будь-якої готовності працювати заради миру",- заявили у МЗС Франції.

Крім цього, у відомстві нагадали, що через російську атаку пошкоджено посольство Азербайджану.

"Франція висловлює свою повну солідарність з Україною, її народом та владою, а також зі співробітниками посольства Азербайджану. Підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України", - заявили у міністерстві.

Франція також пообіцяла продовжувати спільно з партнерами працювати над посиленням підтримки України та тиску на Росію, щоб змусити її припинити війну.

Що передувало?

Масований комбінований удар по Києву 14 листопада

У ніч проти 14 листопада російські загарбники атакували столицю балістичними ракетами та ударними дронами. Під вогнем опинилися житлові та нежитлові будівлі в кількох районах міста.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що кількість жертв атаки РФ на Київ 14 листопада зросла до 7: у лікарні померла поранена жінка, ще 36 людей постраждали, серед них - діти та вагітна жінка.

Через пошкодження тепломереж у Деснянському районі тимчасово відсутнє опалення частини будівель, можливі перебої з водопостачанням та електроенергією. Також через російський удар зафіксовані:

влучання в багатоповерхівки та приватні будинки в Подільському, Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах; часткові руйнування верхніх поверхів, вибиті вікна, пожежі.

уламками пошкоджені адміністративні та медичні будівлі; виникли загорання у приміщеннях та на відкритій території;

від уламків "іскандера" пошкоджене Посольство Азербайджану.

