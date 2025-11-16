Срыв встречи Трампа и Путина в Будапеште является "стратегической ошибкой" РФ, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб назвал срыв встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште "стратегической ошибкой" России, которая упустила свой шанс.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он сказал в интервью Associated Press.

Так, в середине октября Белый дом объявил, что Трамп встретится с Путиным в Будапеште, но менее чем через неделю отменил встречу.

Это решение было принято после телефонного разговора между госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По мнению Стубба, во время этого разговора Рубио, вероятно, осознал, что "россияне не уступили ни на йоту", а значит – "нет смысла ставить президента Трампа в ситуацию, в которой он не получит ни соглашения, ни чего-либо другого".

"Отмена встречи была еще одним примером стратегической ошибки россиян. У них была возможность, и они ее упустили", – считает президент Финляндии.

Только Трамп может вести прямые и публичные переговоры с Путиным

Стубб также отметил, что для него игра в гольф стала "дверцей", которая помогла наладить связь с Трампом. По его мнению, хотя Трамп и Зеленский имеют "бурные отношения" – он и другие европейские лидеры могут помочь стать мостом между ними.

"Мы переводим президента Трампа президенту Зеленскому и наоборот", – сказал он.

Кроме того, по словам Стубба, когда дело касается Путина, то только один человек должен вести с ним прямые и публичные переговоры, и это Трамп.

Он намекнул, что Европейский Союз вряд ли откроет прямой канал коммуникации с российским лидером в ближайшее время.

Отмена встречи Трампа и Путина