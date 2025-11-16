Зрив зустрічі Трампа та Путіна у Будапешті є "стратегічною помилкою" РФ, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб назвав зрив зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у Будапешті "стратегічною помилкою" Росії, вона змарнувала свій шанс.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав у інтерв’ю Associated Press.

Так, у середині жовтня Білий дім оголосив, що Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті, але менш ніж за тиждень скасував зустріч.

Це рішення було ухвалене після телефонної розмови між держсекретарем Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

На думку Стубба, під час цієї розмови Рубіо, імовірно, усвідомив, що "росіяни не поступилися ні на йоту", а відтак – "немає сенсу ставити президента Трампа в ситуацію, в якій він не отримає ні угоди, ні чогось іншого".

"Скасування зустрічі було ще одним прикладом стратегічної помилки росіян. У них була можливість, і вони її змарнували", – вважає президент Фінляндії.

Лише Трамп може вести прямі і публічні переговори з Путіним

Стубб також зазначив, що для нього гра в гольф стала "дверцятами", які допомогли налагодити зв’язок із Трампом. На його думку, хоча Трамп і Зеленський мають "бурхливі стосунки" – він та інші європейські лідери можуть допомогти стати мостом між ними.

"Ми перекладаємо президента Трампа президенту Зеленському і навпаки", – сказав він.

Крім того, за словами Стубба, коли справа стосується Путіна, то тільки одна людина повинна вести з ним прямі і публічні переговори, і це Трамп.

Він натякнув, що Європейський Союз навряд чи відкриє прямий канал комунікації з російським лідером найближчим часом.

