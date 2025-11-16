Зрив зустрічі Трампа та Путіна у Будапешті є "стратегічною помилкою" РФ, - Стубб
Президент Фінляндії Александр Стубб назвав зрив зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у Будапешті "стратегічною помилкою" Росії, вона змарнувала свій шанс.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав у інтерв’ю Associated Press.
Так, у середині жовтня Білий дім оголосив, що Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті, але менш ніж за тиждень скасував зустріч.
Це рішення було ухвалене після телефонної розмови між держсекретарем Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
На думку Стубба, під час цієї розмови Рубіо, імовірно, усвідомив, що "росіяни не поступилися ні на йоту", а відтак – "немає сенсу ставити президента Трампа в ситуацію, в якій він не отримає ні угоди, ні чогось іншого".
"Скасування зустрічі було ще одним прикладом стратегічної помилки росіян. У них була можливість, і вони її змарнували", – вважає президент Фінляндії.
Лише Трамп може вести прямі і публічні переговори з Путіним
Стубб також зазначив, що для нього гра в гольф стала "дверцятами", які допомогли налагодити зв’язок із Трампом. На його думку, хоча Трамп і Зеленський мають "бурхливі стосунки" – він та інші європейські лідери можуть допомогти стати мостом між ними.
"Ми перекладаємо президента Трампа президенту Зеленському і навпаки", – сказав він.
Крім того, за словами Стубба, коли справа стосується Путіна, то тільки одна людина повинна вести з ним прямі і публічні переговори, і це Трамп.
Він натякнув, що Європейський Союз навряд чи відкриє прямий канал комунікації з російським лідером найближчим часом.
Скасування зустрічі Трампа та Путіна
- 21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".
- 22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.
Хоть и мАдярщина самая поганая помойка из всех возможных, лететь туда тоже через ЕС.
лизать дупуграти в гольф з трампом і "ублажать" його всіма можливими методами.
Бен Ладен не сотворил и сотой части тех преступлений
Какие сотворил по миру путин
Но с ним никто не пытался договориться!!!!
Его просто убили
Большой урок для всех будущих преступников
Рвущихся к власти
Первым делом, пацаны - надо замутить атомную бомбу
Неплохо бы завезти в Британию полоний и новичок
Поутюжить ковровыми бомбардировками какую- нибудь Чечню
Она ведь нафиг никого не интересует
И тогда ,пацаны , с вами все захотят перетереть
Или в Турции
Или в Омане
Или даже в центре Европы - в прекрасном Будапеште
Которым рулит Иуда Орбан
Это и есть те самые ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ
Про которые нам все трындят??????
"Эпштейн слил Трампа Кремлю
Становится понятной загадочная история встречи путина с Трампом в июле 2018 года в Хельсинки. Напомню: после неё у Трампа был напуганный, какой-то опущенный вид, а путин светился самоуверенностью и выглядел страшно довольным. Скорее всего, путин напугал Трампа компроматом от Эпштейна.
Из обнародованной конгрессменами переписки Эпштейна следует, что 24 июня 2018 года он писал бывшему премьер-министру Норвегии Ягланду, возглавлявшему тогда Совет Европы: «Я думаю, вы могли бы предложить путину, чтобы лавров получил информацию, поговорив со мной». Также Эпштейн сообщил в этой переписке, что встречался с послом рф при ООН чуркиным и рассказывал ему о Трампе. Ягланд ответил, что говорил с помощником лаврова о возможном контакте с Эпштейном.
Таким образом, Эпштейн предложил лаврову компромат на Трампа за четыре недели до встречи в Хельсинки. А на ней путин, видимо, рассказал об этом Трампу якобы в порядке дружеской услуги, но на самом деле - скрыто шантажируя американского президента, который действительно сильно испугался и не смог скрыть замешательства.
Встречи российских представителей с Эпштейном - только один из каналов получения компромата на Трампа. Как теперь ясно, Эпштейн был засижен российскими шпионами, как кусок дерьма - мухами. Британское издание Byline Times сообщило, что широко известная кремлёвская подстилка Мария Дрокова (Бучер), бывшая пресс-секретарь движения «Наши», и её партнёрка Анастасия Швецова сотрудничали с Эпштейном через своё агентство M&A PR Studio в 2017-2018 годах.
Также с Эпштейном сотрудничала и сестра Марии - Виктория Дрокова. Она ещё в 2016 году вместе с ассистенткой Эпштейна, выпускницей МГИМО, вероятно также связанной с российскими спецслужбами Светланой Пожидаевой, стала соосновательницей проекта WE Talks.
Центр «Досье» рассказывал ещё несколько лет назад, что Эпштейн тесно общался с выпускником "Академии ФСБ" Сергеем Беляковым (бывшим главой фонда Санкт-Петербургского экономического форума и заместителем министра экономического развития). Этот чекист помогал Эпштейну разбираться с русской моделью, шантажировавшей американских бизнесменов, и организовывал встречи с видными российскими чиновниками.
Эпштейн сотрудничал с российскими властями - и это многое объясняет в поведении Трампа. Есть ли сомнения, что у Кремля есть бомбический компромат на американского президента? При всей своей самоуверенности и тефлоновой репутации он не может с этим не считаться. Лишнее доказательство страха Трампа перед компроматом - отчаянные попытки предотвратить публикацию Конгрессом файлов Эпштейна."