РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11482 посетителя онлайн
Новости Потери Украины
3 005 8

Внук Левка Лукьяненко Захар Стасив погиб в бою против российских оккупантов

В бою погиб Захар Стасив - внук Левка Лукьяненко

В бою против российских оккупантов погиб внук Левка Лукьяненко - Захар Стасив, который защищал страну в армии.

Об этом сообщила журналистка Мирослава Малик, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Внук символа моральной стойкости и верности украинской идее Левка Лукьяненко - на щите.

Дед 25 лет провел в советских тюрьмах и лагерях - внук пошел в армию, чтобы не допустить той тюрьмы здесь.

Дед написал Акт провозглашения независимости Украины - внук отдал за эту независимость жизнь", - рассказала она.

Левко Лукьяненко

Лукьяненко был активным членом и председателем Украинской Хельсинкской группы, первым председателем Украинской республиканской партии, соавтором Декларации о государственном суверенитете Украины, автором Акта провозглашения независимости Украины. Он разработал стратегию вывода Украины из-под власти Москвы и из состава СССР путем референдума на основе конституций СССР и УССР и норм международного права.

За антисоветскую деятельность и стремление к независимости Украины Левка Лукьяненко в начале 60-х годов приговорили к смертной казни, которую затем заменили на многолетнее заключение. В общей сложности в советских лагерях Лукьяненко провел более 25 лет. В начале 1989 года вернулся в Украину из ссылки, где продолжил общественную и правозащитную деятельность.

Читайте также: Защищая Украину, погиб военнослужащий Александр Фурман. ФОТО

В бою погиб Захар Стасив - внук Левка Лукьяненко

Автор: 

Лукьяненко Левко (94) потери (4619)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Онук Левка Лукʼяненка загинув, а жиденята деньги воруют, и хер на вас ложили!
показать весь комментарий
19.11.2025 13:25 Ответить
Царство Небесне Герою і патріоту України.
А брат подоляка загинув на війні проти України. Це все, що потрібно знати про сьогоднішню владу.
показать весь комментарий
19.11.2025 13:31 Ответить
Спочивай з миром !!! Герой!!!! А жидьонкі і далі грабують а ви помирайте….
показать весь комментарий
19.11.2025 13:31 Ответить
Царство Небесне! Герою Слава!
показать весь комментарий
19.11.2025 13:40 Ответить
Герою Воїну Слава !!! 🙏 🇺🇦 😢
показать весь комментарий
19.11.2025 13:45 Ответить
Героям - слава!
показать весь комментарий
19.11.2025 13:55 Ответить
помню,как в те далекие годы под Верховной Радой пожал Левку Лукьяненку руку и поблагодарил за все,что он сделал для страны.
показать весь комментарий
19.11.2025 13:56 Ответить
Царство Небесне Герою!
показать весь комментарий
19.11.2025 13:57 Ответить
 
 