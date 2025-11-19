Внук Левка Лукьяненко Захар Стасив погиб в бою против российских оккупантов
В бою против российских оккупантов погиб внук Левка Лукьяненко - Захар Стасив, который защищал страну в армии.
Об этом сообщила журналистка Мирослава Малик, передает Цензор.НЕТ.
"Внук символа моральной стойкости и верности украинской идее Левка Лукьяненко - на щите.
Дед 25 лет провел в советских тюрьмах и лагерях - внук пошел в армию, чтобы не допустить той тюрьмы здесь.
Дед написал Акт провозглашения независимости Украины - внук отдал за эту независимость жизнь", - рассказала она.
Левко Лукьяненко
Лукьяненко был активным членом и председателем Украинской Хельсинкской группы, первым председателем Украинской республиканской партии, соавтором Декларации о государственном суверенитете Украины, автором Акта провозглашения независимости Украины. Он разработал стратегию вывода Украины из-под власти Москвы и из состава СССР путем референдума на основе конституций СССР и УССР и норм международного права.
За антисоветскую деятельность и стремление к независимости Украины Левка Лукьяненко в начале 60-х годов приговорили к смертной казни, которую затем заменили на многолетнее заключение. В общей сложности в советских лагерях Лукьяненко провел более 25 лет. В начале 1989 года вернулся в Украину из ссылки, где продолжил общественную и правозащитную деятельность.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А брат подоляка загинув на війні проти України. Це все, що потрібно знати про сьогоднішню владу.