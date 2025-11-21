РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11212 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российских оккупантов
3 493 10

Украинские бойцы уничтожили взвод российских штурмовиков на легковых автомобилях на Александровском направлении. ВИДЕО

Украинские военные уничтожили взвод российских штурмовиков, передвигавшихся на легковых автомобилях в Александровском направлении. Операцию удалось выполнить благодаря четкому и слаженному взаимодействию нескольких подразделений Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой украинский беспилотник снимает результат успешной атаки. В уничтожении колонны врага участвовали бойцы 214-го Отдельного штурмового батальона, 5-го Штурмового батальона 92-й Отдельной штурмовой бригады, а также артиллерийские подразделения 5-й ОШБр и 67-й ОМБр.

Смотрите также: Оккупант о "мясных" штурмах армии РФ: "Три батальона положили. И корейцы здесь были, а продвинуться не можем. Теперь нас гонят". ВИДЕО

"Уничтожен взвод российских штурмовиков на легковых автомобилях на Александровском направлении благодаря слаженным действиям подразделений 214-го ошб, 5 шб 92 ошбр, а также артиллерии 5 ошбр и 67 омбр. Алексеевка, Днепропетровская область", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите: Пулеметчик из засады ликвидировал двух оккупантов: работа 38-й бригады морпехов. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские бойцы забросали гранатами блиндаж оккупантов в тылу - оккупанты выносят тела своих соратников. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21370) уничтожение (8486) Днепропетровская область (4722)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Дохлих рашистьких вбивць які прийшли вбивати в Україну забагато не буває...
показать весь комментарий
21.11.2025 10:09 Ответить
+4
Взвод - це 30-40 орків, а тут максимум половина відділення, тобто 5-6 тіл. Але все одно приємно.
показать весь комментарий
21.11.2025 10:16 Ответить
+2
І ніякої жалості не має. Але не дивно, Українська православна церква і їхня матірна РПЦ вважають, що вбивство , то не гріх, тому у них не 10 Заповідей Божих, а 9.
показать весь комментарий
21.11.2025 10:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дохлих рашистьких вбивць які прийшли вбивати в Україну забагато не буває...
показать весь комментарий
21.11.2025 10:09 Ответить
Взвод - це 30-40 орків, а тут максимум половина відділення, тобто 5-6 тіл. Але все одно приємно.
показать весь комментарий
21.11.2025 10:16 Ответить
40 це рота
показать весь комментарий
21.11.2025 10:42 Ответить
Почитай щось
показать весь комментарий
21.11.2025 10:49 Ответить
Взвод у російській армії - це тактичний підрозділ, що складається з 2-4 відділень. Чисельність взводу варіюється в залежності від його призначення (наприклад, мотострілковий, танковий, інженерно-саперний) і зазвичай складає від 20 до 30 осіб, іноді до 30-40 в піхотному взводі.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:04 Ответить
Один ще "250"-й !!!
Витікає, скоро буде "200"-й!!!
показать весь комментарий
21.11.2025 10:20 Ответить
І ніякої жалості не має. Але не дивно, Українська православна церква і їхня матірна РПЦ вважають, що вбивство , то не гріх, тому у них не 10 Заповідей Божих, а 9.
показать весь комментарий
21.11.2025 10:22 Ответить
Da bekommt einer aber warme Ohren
показать весь комментарий
21.11.2025 11:08 Ответить
СЛАВА ЗСУ!

(не для хайпу. Просто мені тут нічого додати.)
показать весь комментарий
21.11.2025 11:14 Ответить
 
 