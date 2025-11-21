Украинские бойцы уничтожили взвод российских штурмовиков на легковых автомобилях на Александровском направлении. ВИДЕО
Украинские военные уничтожили взвод российских штурмовиков, передвигавшихся на легковых автомобилях в Александровском направлении. Операцию удалось выполнить благодаря четкому и слаженному взаимодействию нескольких подразделений Сил обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой украинский беспилотник снимает результат успешной атаки. В уничтожении колонны врага участвовали бойцы 214-го Отдельного штурмового батальона, 5-го Штурмового батальона 92-й Отдельной штурмовой бригады, а также артиллерийские подразделения 5-й ОШБр и 67-й ОМБр.
"Уничтожен взвод российских штурмовиков на легковых автомобилях на Александровском направлении благодаря слаженным действиям подразделений 214-го ошб, 5 шб 92 ошбр, а также артиллерии 5 ошбр и 67 омбр. Алексеевка, Днепропетровская область", - отмечает в комментарии автор публикации.
Витікає, скоро буде "200"-й!!!
(не для хайпу. Просто мені тут нічого додати.)