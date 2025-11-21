Українські бійці знищили взвод російських штурмовиків на легковиках на Олександрівському напрямку. ВIДЕО
Українські військові знищили взвод російських штурмовиків, які пересувалися на легкових автомобілях на Олександрівському напрямку. Операцію вдалося виконати завдяки чіткій і злагодженій взаємодії кількох підрозділів Сил оборони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому український безпілотник фільмує результат успішної атакаи. У знищенні колони ворога брали участь бійці 214-го окремого штурмового батальйону, 5-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади, а також артилерійські підрозділи 5-ї ошбр і 67-ї омбр.
"Знищений взвод російських штурмовиків на легкових автомобілях на Олександрівському напрямку завдяки злагодженим діям підрозділів 214-го ошб, 5 шб 92 ошбр, а також артилерії 5 ошбр та 67 омбр. Олексіївка, Дніпропетровська область", - зазначає у коментарі автор публікації.
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Слава Україні.
Витікає, скоро буде "200"-й!!!
(не для хайпу. Просто мені тут нічого додати.)
Тут вам червачки будуть мозги іпать )))