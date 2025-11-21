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Новини Знищення російських окупантів
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Українські бійці знищили взвод російських штурмовиків на легковиках на Олександрівському напрямку. ВIДЕО

Українські військові знищили взвод російських штурмовиків, які пересувалися на легкових автомобілях на Олександрівському напрямку. Операцію вдалося виконати завдяки чіткій і злагодженій взаємодії кількох підрозділів Сил оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому український безпілотник фільмує результат успішної атакаи. У знищенні колони ворога брали участь бійці 214-го окремого штурмового батальйону, 5-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади, а також артилерійські підрозділи 5-ї ошбр і 67-ї омбр.

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"Знищений взвод російських штурмовиків на легкових автомобілях на Олександрівському напрямку завдяки злагодженим діям підрозділів 214-го ошб, 5 шб 92 ошбр, а також артилерії 5 ошбр та 67 омбр. Олексіївка, Дніпропетровська область", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

армія рф (21181) знищення (10276) Дніпропетровська область (5094)
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Топ коментарі
+8
Дохлих рашистьких вбивць які прийшли вбивати в Україну забагато не буває...
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21.11.2025 10:09 Відповісти
+8
Взвод - це 30-40 орків, а тут максимум половина відділення, тобто 5-6 тіл. Але все одно приємно.
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21.11.2025 10:16 Відповісти
+4
Один ще "250"-й !!!
Витікає, скоро буде "200"-й!!!
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21.11.2025 10:20 Відповісти
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Дохлих рашистьких вбивць які прийшли вбивати в Україну забагато не буває...
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21.11.2025 10:09 Відповісти
Взвод - це 30-40 орків, а тут максимум половина відділення, тобто 5-6 тіл. Але все одно приємно.
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21.11.2025 10:16 Відповісти
40 це рота
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21.11.2025 10:42 Відповісти
Почитай щось
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21.11.2025 10:49 Відповісти
Взвод у російській армії - це тактичний підрозділ, що складається з 2-4 відділень. Чисельність взводу варіюється в залежності від його призначення (наприклад, мотострілковий, танковий, інженерно-саперний) і зазвичай складає від 20 до 30 осіб, іноді до 30-40 в піхотному взводі.
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21.11.2025 11:04 Відповісти
В рота це 40 ?
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21.11.2025 14:59 Відповісти
рота це 2-3-5 взвода ..... 80 - 240 кацапських рил
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21.11.2025 20:47 Відповісти
Чого ви лізете, мадам?
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22.11.2025 01:43 Відповісти
тому що я знаю, лізуть у задній пр@хід , я пишу на ноуті.
Слава Україні.
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22.11.2025 11:01 Відповісти
Дивись, іноді, кому відповідають, вумник
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21.11.2025 15:07 Відповісти
Один ще "250"-й !!!
Витікає, скоро буде "200"-й!!!
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21.11.2025 10:20 Відповісти
Пользуясь случаем, друзья и жена (жена особенно) передают ему песню его любимой группы.
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21.11.2025 12:05 Відповісти
І ніякої жалості не має. Але не дивно, Українська православна церква і їхня матірна РПЦ вважають, що вбивство , то не гріх, тому у них не 10 Заповідей Божих, а 9.
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21.11.2025 10:22 Відповісти
Da bekommt einer aber warme Ohren
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21.11.2025 11:08 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!

(не для хайпу. Просто мені тут нічого додати.)
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21.11.2025 11:14 Відповісти
Не хадітє кацапики до вкраїни гулять!
Тут вам червачки будуть мозги іпать )))
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21.11.2025 12:33 Відповісти
А что єто за машинки? Военные жигули?
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21.11.2025 12:58 Відповісти
"Нива" такая с конвейера и сходила.
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21.11.2025 15:30 Відповісти
 
 