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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Кулеметник із засідки ліквідував двох окупантів: робота 38-ї бригади морпіхів. ВIДЕО

Аеророзвідка Збройних сил України оприлюднила відео ефективної роботи українського кулеметника, який за лічені секунди знищив двох російських окупантів на одній позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойове зіткнення відбулося на Покровському напрямку в Донецькій області. За даними 38-ї окремої бригади морської піхоти, обидві ліквідації сталися на одній і тій самій локації, куди росіяни по черзі намагалися просунутися.

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Перший окупант був знищений миттєво, а другий - буквально за ним, після спроби повторити шлях свого поплічника. Ворога засікли з повітря, завдяки чому кулеметник діяв точно та швидко.

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Дивіться: Дрони морпіхів із 38-ї бригади знищили окупантів на бронемашинах під час спроби прорватися у Мирноград. ВIДЕО

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армія рф (21181) знищення (10276) 38 окрема бригада морської піхоти (43)
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Топ коментарі
+12
озвучка в яку можно закохатися 🤣👍...
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20.11.2025 16:32 Відповісти
+11
Ще б ***** прибрати
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20.11.2025 16:15 Відповісти
+11
озвучка достойная Тарантино
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20.11.2025 16:31 Відповісти
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20.11.2025 16:15 Відповісти
Це ви про зеленського з єрмаком??
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20.11.2025 17:49 Відповісти
Ні, я про того ботоксного вбивцю.
Ермака треба звільняти. По Зе сложно . Залужного треба повертати . Він військовий. КАБМИН і ОПУ - не для нього . Його ж навчали не папірці перебирати . Україна має вистояти в боротьбі з Трампом і хутиним . Зараз міняти президента ніззя - нехай вже один з Трампом відгавкивається.
Приймати мирний план категорично ніззя. ЯКЕ СКОРОЧЕННЯ ЗСУ по заказу вбивц і педофілів ?!
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20.11.2025 18:54 Відповісти
Бо ніхто цим не займається ,він не Бог
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20.11.2025 19:04 Відповісти
"Йшов на Берлін", але по дорозі попав під кулемет роздачу!!!
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20.11.2025 16:22 Відповісти
Попав в шоу "Посміхніться! Вас знімають"
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21.11.2025 09:55 Відповісти
нічого собі укріплення.... все як по книжці, рови, зуби , єгоза... но через це все рівненька асфальтована дорога, не успіли замінувати мабуть
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20.11.2025 16:27 Відповісти
Хоть шось приємне подивився.
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20.11.2025 16:30 Відповісти
озвучка достойная Тарантино
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20.11.2025 16:31 Відповісти
озвучка в яку можно закохатися 🤣👍...
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20.11.2025 16:32 Відповісти
Остання путь, остання путь,
Останняя дорога...(с)
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20.11.2025 16:41 Відповісти
когось жоско наїбали що в окопах нікого немає
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20.11.2025 18:17 Відповісти
Не 'помер ', а сдох.
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20.11.2025 18:39 Відповісти
Озвучка Гоблін коли буде
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20.11.2025 19:06 Відповісти
Коментар супер.
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20.11.2025 19:29 Відповісти
 
 