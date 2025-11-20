Кулеметник із засідки ліквідував двох окупантів: робота 38-ї бригади морпіхів. ВIДЕО

Аеророзвідка Збройних сил України оприлюднила відео ефективної роботи українського кулеметника, який за лічені секунди знищив двох російських окупантів на одній позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойове зіткнення відбулося на Покровському напрямку в Донецькій області. За даними 38-ї окремої бригади морської піхоти, обидві ліквідації сталися на одній і тій самій локації, куди росіяни по черзі намагалися просунутися.

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Перший окупант був знищений миттєво, а другий - буквально за ним, після спроби повторити шлях свого поплічника. Ворога засікли з повітря, завдяки чому кулеметник діяв точно та швидко.

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