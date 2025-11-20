Кулеметник із засідки ліквідував двох окупантів: робота 38-ї бригади морпіхів. ВIДЕО
Аеророзвідка Збройних сил України оприлюднила відео ефективної роботи українського кулеметника, який за лічені секунди знищив двох російських окупантів на одній позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойове зіткнення відбулося на Покровському напрямку в Донецькій області. За даними 38-ї окремої бригади морської піхоти, обидві ліквідації сталися на одній і тій самій локації, куди росіяни по черзі намагалися просунутися.
Перший окупант був знищений миттєво, а другий - буквально за ним, після спроби повторити шлях свого поплічника. Ворога засікли з повітря, завдяки чому кулеметник діяв точно та швидко.
Топ коментарі
+12 Luiza
показати весь коментар20.11.2025 16:32 Відповісти Посилання
+11 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар20.11.2025 16:15 Відповісти Посилання
+11 фома фоммич #577697
показати весь коментар20.11.2025 16:31 Відповісти Посилання
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Ермака треба звільняти. По Зе сложно . Залужного треба повертати . Він військовий. КАБМИН і ОПУ - не для нього . Його ж навчали не папірці перебирати . Україна має вистояти в боротьбі з Трампом і хутиним . Зараз міняти президента ніззя - нехай вже один з Трампом відгавкивається.
Приймати мирний план категорично ніззя. ЯКЕ СКОРОЧЕННЯ ЗСУ по заказу вбивц і педофілів ?!
кулеметроздачу!!!
Останняя дорога...(с)