Пулеметчик из засады ликвидировал двух оккупантов: работа 38-й бригады морпехов. ВИДЕО

Аэроразведка Вооруженных сил Украины обнародовала видео эффективной работы украинского пулеметчика, который за считанные секунды уничтожил двух российских оккупантов на одной позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевое столкновение произошло на Покровском направлении в Донецкой области. По данным 38-й отдельной бригады морской пехоты, обе ликвидации произошли на одной и той же локации, куда россияне по очереди пытались продвинуться.

Первый оккупант был уничтожен мгновенно, а второй - буквально за ним, после попытки повторить путь своего сообщника. Врага засекли с воздуха, благодаря чему пулеметчик действовал точно и быстро.

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 162 120 человек (+890 за сутки), 11 357 танков, 34 530 артсистем, 23 597 боевых бронированных машин.

