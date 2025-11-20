Пулеметчик из засады ликвидировал двух оккупантов: работа 38-й бригады морпехов. ВИДЕО
Аэроразведка Вооруженных сил Украины обнародовала видео эффективной работы украинского пулеметчика, который за считанные секунды уничтожил двух российских оккупантов на одной позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, боевое столкновение произошло на Покровском направлении в Донецкой области. По данным 38-й отдельной бригады морской пехоты, обе ликвидации произошли на одной и той же локации, куда россияне по очереди пытались продвинуться.
Первый оккупант был уничтожен мгновенно, а второй - буквально за ним, после попытки повторить путь своего сообщника. Врага засекли с воздуха, благодаря чему пулеметчик действовал точно и быстро.
Ермака треба звільняти. По Зе сложно . Залужного треба повертати . Він військовий. КАБМИН і ОПУ - не для нього . Його ж навчали не папірці перебирати . Україна має вистояти в боротьбі з Трампом і хутиним . Зараз міняти президента ніззя - нехай вже один з Трампом відгавкивається.
Приймати мирний план категорично ніззя. ЯКЕ СКОРОЧЕННЯ ЗСУ по заказу вбивц і педофілів ?!
кулеметроздачу!!!
Останняя дорога...(с)