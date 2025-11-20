Пулеметчик из засады ликвидировал двух оккупантов: работа 38-й бригады морпехов. ВИДЕО

Аэроразведка Вооруженных сил Украины обнародовала видео эффективной работы украинского пулеметчика, который за считанные секунды уничтожил двух российских оккупантов на одной позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевое столкновение произошло на Покровском направлении в Донецкой области. По данным 38-й отдельной бригады морской пехоты, обе ликвидации произошли на одной и той же локации, куда россияне по очереди пытались продвинуться.

Первый оккупант был уничтожен мгновенно, а второй - буквально за ним, после попытки повторить путь своего сообщника. Врага засекли с воздуха, благодаря чему пулеметчик действовал точно и быстро.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 162 120 человек (+890 за сутки), 11 357 танков, 34 530 артсистем, 23 597 боевых бронированных машин.

армия РФ уничтожение 38 отдельная бригада морской пехоты
20.11.2025 16:32 Ответить
Ще б ***** прибрати
20.11.2025 16:15 Ответить
20.11.2025 16:31 Ответить
20.11.2025 16:15 Ответить
Це ви про зеленського з єрмаком??
20.11.2025 17:49 Ответить
Ні, я про того ботоксного вбивцю.
Ермака треба звільняти. По Зе сложно . Залужного треба повертати . Він військовий. КАБМИН і ОПУ - не для нього . Його ж навчали не папірці перебирати . Україна має вистояти в боротьбі з Трампом і хутиним . Зараз міняти президента ніззя - нехай вже один з Трампом відгавкивається.
Приймати мирний план категорично ніззя. ЯКЕ СКОРОЧЕННЯ ЗСУ по заказу вбивц і педофілів ?!
20.11.2025 18:54 Ответить
Бо ніхто цим не займається ,він не Бог
20.11.2025 19:04 Ответить
"Йшов на Берлін", але по дорозі попав під кулемет роздачу!!!
20.11.2025 16:22 Ответить
Попав в шоу "Посміхніться! Вас знімають"
21.11.2025 09:55 Ответить
нічого собі укріплення.... все як по книжці, рови, зуби , єгоза... но через це все рівненька асфальтована дорога, не успіли замінувати мабуть
20.11.2025 16:27 Ответить
Хоть шось приємне подивився.
20.11.2025 16:30 Ответить
20.11.2025 16:31 Ответить
20.11.2025 16:32 Ответить
Остання путь, остання путь,
Останняя дорога...(с)
20.11.2025 16:41 Ответить
когось жоско наїбали що в окопах нікого немає
20.11.2025 18:17 Ответить
Не 'помер ', а сдох.
20.11.2025 18:39 Ответить
Озвучка Гоблін коли буде
20.11.2025 19:06 Ответить
Коментар супер.
20.11.2025 19:29 Ответить
 
 