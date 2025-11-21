Стремительный рост инфляции, процентных ставок, перегрев военной экономики: санкции ЕС бьют по РФ, - фон дер Ляйен
Европейские санкции против России наносят все больший ущерб экономике РФ. ЕС будет продолжать поддерживать Украину.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи в Йоханнесбурге (ЮАР), где она участвует в саммите G20.
"Украина может рассчитывать на нас, потому что это не только агрессия против Украины, но и агрессия против принципов Устава ООН", – сказала фон дер Ляйен.
Она отметила, что 19 пакетов санкций, которыми Евросоюз ударил по России, – "это жесткие санкции".
"Это видно, если посмотреть на растущие трудности российской экономики, стремительный рост инфляции, стремительный рост процентных ставок и перегретую военную экономику. Медленно, но уверенно цифры показывают, что санкции дают результат", – подчеркнула фон дер Ляйен.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Евросоюз начал подготовку нового, уже 20-го пакета санкций против России из-за ее агрессивной войны против Украины.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает в течение месяца содержания 20-го пакета санкций Евросоюза против России и предлагает добавить в него российских юридических и физических лиц, которые зарабатывают на энергоресурсах, и лиц, причастных к похищению украинских детей.
- Верховная представительница ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас сообщила, что Европейский Союз работает над новым 20-м пакетом санкций против России.
- Европейский Союз планирует завершить работу над 20-м пакетом санкций против России до конца этого года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На початку війни 10 ракет і півсотні шахедів по мирняку подія,зараз в десятки раз більше...
Та і санкції якісь несправжні...
українські ракети по стратегічним
об'єктам зазеркалья...але їх дуже
мало,чомусь...