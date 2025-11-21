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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Стрімке зростання інфляції, процентних ставок, перегрів військової економіки: санкції ЄС б’ють по РФ, - фон дер Ляєн

фон дер Ляєн про санкції проти РФ

Європейські санкції проти Росії завдають дедалі більшої шкоди економіці РФ. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своїй промові в Йоганнесбурзі (ПАР), де вона бере участь у саміті G20.

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"Україна може розраховувати на нас, тому що це не тільки агресія проти України, але й агресія проти принципів Статуту ООН", – сказала фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що 19 пакетів санкцій, якими вдарив Євросоюз по Росії, – "це жорсткі санкції".

"Це видно, якщо подивитися на зростаючі труднощі російської економіки, стрімке зростання інфляції, стрімке зростання процентних ставок і перегріту військову економіку. Повільно, але впевнено цифри показують, що санкції дають результат", – наголосила фон дер Ляєн.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про те, що Євросоюз розпочав підготовку нового, вже 20-го пакету санкцій проти Росії через її агресивну війну проти України.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує впродовж місяця змісту 20-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії та пропонує додати в нього російських юридичних та фізичних осіб, які заробляють на енергоресурсах та осіб, причетних до викрадення українських дітей.
  • Верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас повідомила, що Європейський Союз працює над новим 20-м пакетом санкцій проти Росії.
  • Європейський Союз планує завершити роботу над 20-м пакетом санкцій проти Росії до кінця цього року.

Автор: 

росія (70276) санкції (13198) Євросоюз (15175) фон дер Ляєн Урсула (997)
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Головне - вірити. Ваших "санкцій" ще на 50 пакетів вистачить. А можна було ще у 2022-му ввести всі і зразу? Авжеж не можна було, бо тоді б пуця сильно зобидився.
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21.11.2025 13:14 Відповісти
Місяць, 2-3 тижні....
Тонка штука - психологія.
Без неї зараз ніяк
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21.11.2025 14:41 Відповісти
Ми це бачимо і відчуваємо.
На початку війни 10 ракет і півсотні шахедів по мирняку подія,зараз в десятки раз більше...
Та і санкції якісь несправжні...
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21.11.2025 13:16 Відповісти
Суттеві санкції можуть накласти
українські ракети по стратегічним
об'єктам зазеркалья...але їх дуже
мало,чомусь...
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21.11.2025 13:23 Відповісти
добре, що нас повідомили, а то ми б і не знали
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21.11.2025 14:12 Відповісти
 
 