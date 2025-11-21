Стрімке зростання інфляції, процентних ставок, перегрів військової економіки: санкції ЄС б’ють по РФ, - фон дер Ляєн

Європейські санкції проти Росії завдають дедалі більшої шкоди економіці РФ. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своїй промові в Йоганнесбурзі (ПАР), де вона бере участь у саміті G20.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Україна може розраховувати на нас, тому що це не тільки агресія проти України, але й агресія проти принципів Статуту ООН", – сказала фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що 19 пакетів санкцій, якими вдарив Євросоюз по Росії, – "це жорсткі санкції".

"Це видно, якщо подивитися на зростаючі труднощі російської економіки, стрімке зростання інфляції, стрімке зростання процентних ставок і перегріту військову економіку. Повільно, але впевнено цифри показують, що санкції дають результат", – наголосила фон дер Ляєн.

Також читайте: ЄС ввів санкції проти 10 причетних до катування цивільних в РФ: серед жертв - українська журналістка Рощина

Що передувало?