Стрімке зростання інфляції, процентних ставок, перегрів військової економіки: санкції ЄС б’ють по РФ, - фон дер Ляєн
Європейські санкції проти Росії завдають дедалі більшої шкоди економіці РФ. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своїй промові в Йоганнесбурзі (ПАР), де вона бере участь у саміті G20.
"Україна може розраховувати на нас, тому що це не тільки агресія проти України, але й агресія проти принципів Статуту ООН", – сказала фон дер Ляєн.
Вона зауважила, що 19 пакетів санкцій, якими вдарив Євросоюз по Росії, – "це жорсткі санкції".
"Це видно, якщо подивитися на зростаючі труднощі російської економіки, стрімке зростання інфляції, стрімке зростання процентних ставок і перегріту військову економіку. Повільно, але впевнено цифри показують, що санкції дають результат", – наголосила фон дер Ляєн.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про те, що Євросоюз розпочав підготовку нового, вже 20-го пакету санкцій проти Росії через її агресивну війну проти України.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує впродовж місяця змісту 20-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії та пропонує додати в нього російських юридичних та фізичних осіб, які заробляють на енергоресурсах та осіб, причетних до викрадення українських дітей.
- Верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас повідомила, що Європейський Союз працює над новим 20-м пакетом санкцій проти Росії.
- Європейський Союз планує завершити роботу над 20-м пакетом санкцій проти Росії до кінця цього року.
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Тонка штука - психологія.
Без неї зараз ніяк
На початку війни 10 ракет і півсотні шахедів по мирняку подія,зараз в десятки раз більше...
Та і санкції якісь несправжні...
українські ракети по стратегічним
об'єктам зазеркалья...але їх дуже
мало,чомусь...