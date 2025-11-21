Госслужба занятости назвала самые популярные вакансии среди работодателей. Кого искали больше всего?

Государственная служба занятости Украины за январь-октябрь этого года предложила своим клиентам 399,5 тыс. вакансий, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в Госслужбе занятости, среди самых распространенных запросов работодателей за этот период был поиск работников в сфере торговли и услуг – они составляли 18% от всех поданных вакансий.

Меньше всего предлагались вакансии квалифицированных рабочих сельского и лесного хозяйств, рыборазведения и рыболовства – всего 2,3%.

Среди областей, где наблюдалось наибольшее количество предложений работы, – Львовская область, там Служба занятости предлагала более 50 тыс. вакансий. На них удалось трудоустроить 16,6 тыс. соискателей, или же закрыть потребность работодателей на 34%. Большинство незакрытых предложений до сих пор доступны для соискателей.

На втором месте – Днепропетровская областная служба занятости. В этом регионе за отчетный период зарегистрировано почти 30 тыс. вакансий, из которых было укомплектовано 71%.

Самый высокий показатель укомплектования вакансий за 10 месяцев показали Донецкий и Ивано-Франковский центры занятости, у них показатель заполнения предложенных вакансий – выше 80%.

Какие профессии наиболее востребованы

С начала года работодатели чаще всего искали подсобных рабочих, таких вакансий было более 17,4 тыс.

Следующими по популярности были продавец продовольственных товаров – 16,4 тыс. и водитель автотранспортных средств – 15,9 тыс. Пятерку самых востребованных профессий замыкают продавцы-консультанты – 11,7 тыс. и повара – 11 тыс.

Сейчас для клиентов Государственной службы занятости предлагается 236 тыс. вакансий в различных сферах.

Ранее сообщалось, что на Едином портале вакансий Государственной службы занятости в перечне вакансий от работодателей в этом году насчитывалось 3,9 тыс. предложений работы, где потенциальным работникам бесплатно предоставлялось в аренду жилье. Из общего количества вакансий, где работодатели предлагают и жилье, закрыто только 40%.

До этого Государственная служба занятости Украины назвала самые востребованные на рынке труда профессии, на которые спрос со стороны работодателей превышает предложение.

Ранее сообщалось, что в Украине началось масштабное исследование рынка труда 2025-2026 годов.

До этого стало известно, что Государственная служба занятости запустила новый инструмент для поиска работы на основе искусственного интеллекта. Такой цифровой помощник должен упростить процесс поиска вакансий.

Позже Государственная служба занятости запустила новый сервис "Тренды рынка труда" в разделе "Статистика", где ежемесячно будут обновляться показатели рынка занятости и работы службы.