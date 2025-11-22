РУС
Обновленные карты DeepState
2 722 17

Враг оккупировал Одрадное и Бологовку и продвинулся в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях, - DeepState

Войска РФ оккупировали два села в Купянском районе, продвинулись возле Двуречанского, а также в Донецкой области и в Пологовском районе Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг оккупировал Одрадное (село Купянского района Харьковской области) и Бологовку (село Купянского района Харьковской области), а также продвинулся вблизи Двуречанского (поселок Купянского района Харьковской области), Червоного Лимана (село Покровского района Донецкой области), в Зеленом Гаю (село Пологовского района Запорожской области) и Высоком (село Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Читайте также: Оккупанты продвинулись в Покровске, Степногорске и на Покровском направлении, - DeepState

Отрадно и Бологовка
Одрадное, Бологовка и Двуречанское

Красный Лиман
Червоный Лиман

Зеленый Гай
Зеленый Гай

Высокое
Высокое

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг оккупировал Веселое в Запорожской области.
  • Также отмечалось, что центральная часть Покровска постепенно переходит под контроль РФ: враг закрепляется и обустраивает позиции.

Читайте также: Враг вошел в "серую зону" в районе Бологовки в Харьковской области, — основатель спецподразделения Kraken Немичев

Автор: 

Запорожская область (3808) Донецкая область (11395) Харьковская область (1916) Покровский район (1315) Пологовский район (248) Купянский район (522) Червоный Лиман (4) Зеленый Гай (2) Высокое (1) Бологовка (3) Отрадное (4) Двуречанское (1) DeepState (357)
Топ комментарии
+5
Всім вже очевидно, що або будуть воювати мєнти, тилові військови, ТЦКшники, броньовані мажори, чиновники, їх діти, молодь від 21 року.
А це мільйони потенційних солдат.
Або капітуляція і знищення України як незалежної суверенної держави.
Зеленський схоже прийняв рішення про капітуляцію і буде могильщиком України.
Це всіх влаштовує?
показать весь комментарий
22.11.2025 12:27 Ответить
+2
Якщо відправити на фронт хоча б половину мєнтів, ТЦКшників, тилових військових то примусову мобілізацію можна не проводити два роки.
показать весь комментарий
22.11.2025 12:48 Ответить
+1
Не всіх, але 97-98% влаштовує. Звісно, зараз набіжать "патріоти", почнуть мінусувати, ображати, щось писати, але черг до ТЦК не має, а бажаючи воювати лише з дивану. Насправді, ситуація для України цугцванг. Все це наслідки події з 2004 року.
показать весь комментарий
22.11.2025 12:45 Ответить
Рашист ти підтримуєш фальсифікації банди януковича та пуйла, раз вважаєш що винна у всьому помаранчева революція 2004 року?
показать весь комментарий
22.11.2025 12:50 Ответить
Це не я вважаю, а ти. Бо я такого на відміну від тебе не писав. Перечитая, якщо вмієш ще раз коментар.
показать весь комментарий
22.11.2025 12:53 Ответить
Поясни, при чому тут 2004 рік?
показать весь комментарий
22.11.2025 12:57 Ответить
При тому, що коли народ України, на помаранчевій революції, відстояв своє право на вибір, дав Ющенку мандат довіри такий якого не було даже в гетьманів України з колосальною(політичною) підтримкою західних країн, консолідаціює українського суспільства, відродженням української нації, та слабким нашим ворогом(в 2004 році росії та ***** було не до України) ця особа, знищила все що можна. Його вина, навіть більша ніж Януковича, бо Янукович, то просто вбивця та диктатор, а Ющенко зруйнував надію Української нації та заклав міну під Українську державу. Настільки зруйнував, настільки зненавидів Ющенка, що на виборах 2009 до влади прийшов кацап Янукович. Все це запустило ланцюжок подій, який привів до того що ми маємо і виходу з якого(якщо не трапиться дива Божого) не має.
Це як рак 4 ступеню. Замість того, щоб слідкувати за своїм здоров'ям, регулярно поводити обстеженя, профілактикуЮ а в разі виявлнння хвороби, на перших стадіях швидко та легко вилікуватись, забиваєш хер на себе, здоров'я, близьких. І "раптом". Настає той час, коли зробити вже нічого не можна. Зараз ми в такій ситуації.
показать весь комментарий
22.11.2025 13:12 Ответить
Якщо тебе зрадила твоя дружина то ти повинен повіситись від цього?
Зрадники були, є і будуть в любій державі але це не значить, що треба знищити цю державу.
показать весь комментарий
22.11.2025 15:14 Ответить
Ви ж розумієте що все наслідок керування військами банди ставка-сирський?Там скільки мільйонів військовозобов'язаних не дай результат такий самий,всіх через тир до котлів загонять.Треба розбиратися з першопричиною,з такими кучерами любі коні на переправі потонуть.Про що взагалі може йти мова, коли найближча рідня єрмака,сирського то парашинські груші,васька -пістолет робить вигляд що про це не знає а кришує цю шайку те що зараз вгк,хіба результат взагалі міг бути іншим?
показать весь комментарий
22.11.2025 12:57 Ответить
Мясника сирського однозначно не тільки у відставку а привселюдно розстріляти, як латентного рашиста, який працює на рашку.
показать весь комментарий
22.11.2025 12:59 Ответить
ну мені це очевидно було.
я і говорив коли ***** відкрило капище там у себе, що - будуть жертви.
Воно поїхавше, тож ... ну це як завжди,(образно подумаємо) - ***** каже(знову ж таки, образно) - ну там повоюємо легенько, всі здадуться, у мене все куплено, а Яхве(образно) каже...... Ням-ням, подавай-ка, іщьо-ка.
(це я прихильник того що І. Маск сказав що світ - "штучний")
І нічого не можна зробити. Ну, хіба що штани знайду та буду знищений на полігоні на який черговий Мішка Западляк з містером Агрохімією видасть цілевказівку. та й по всьому.
"сумбурно", проте правда. Скоро Польщу звільняти, гуртуємось браття, бл...
ну, типу, "жарт". хоча, Калдиров як би прочитав, то скубнув би бороду і заверещав - Убдон, бгугу, дон-дон, му-му, дон.
реально це тупо як по рейках йде, просто тупо жертви, замасковані під тупість.
ЩО коштувало Байдену і Залужному оцю зелену жабу знести? ЗНАЮЧИ ЩО БУДЕ?? бо нічого інакшого і не могло бути, тільки більше жертв. і навіть тих нагаласувавших "хуженібудіків" я не звинувачував би, тупо все "заранєє предпісано", як би орки сказали. мені просто очевидно., це так само як віросракі проклинають "Юду іскаріотку" - так це ж "так напісцано било, так і імєло бить, раз-два, стройсь раби до забоя".
і я правий. передайте цей пост Дімі Чекалкіну, я йду взривати якийсь там міст(Ротенберг, нє завідуй, стока бабла на восстановлєніє атсипят - савсєм в шикаладє будєш).
просто тупо ж явно "гра", вірніше... вірніше якщо ти ідіот і любиш Зе, то тоді кінчай з ним до будця, ой, будь з міндічами до кінця. ну реально, ...нічого не зробиш, просто очевидно що буде. БУЛО ОЧЕВИДНО!!!! як мінімум коли генерал засунув бл., те що його поранили по наводці і саботували і т.д., оте все він засунув в жёппу Ємрака. прямо от язиком - зрадивши своїх солдатів, і віддавши, як бачимо.... часто на розтерзання. як там Сирка називають? - деГерерал200?
Ну от. Заслужено заслужив місце посла.... казали що англ. знає+вчився, але, раніше ще, я не дослухав, там у Залужного англійська.... ну як у його товариша, мордатого ларьочника була. ТЬХУ!!!! просто якась жесть. тупо, оціночна думка(!) - приблизно як в Грузії буде, та й по всьому. Ну, і там, ..... не там, а тут, а "там" - це в Веймарщині, було, тут буде теж не дуже сприйняття - за що воювали ж ми, а тут - Нью-беркутня, ну і потім орки вводять, типу "для спасєнія насілєнія ат націоналісто-соціа, ой, ноцістов". блін, ну це ж очевидно, .... ЦЕ Ж БУЛО ВЖЕ!!! **** тут змінити, так і повинно бути, видно. але ще здивуємось, теж очевидно.
показать весь комментарий
22.11.2025 12:56 Ответить
ДС як завжди відстає, рос.вояки заняли Званівку Дон.обл. і Нове Запоріжжя Запор.обл.
показать весь комментарий
22.11.2025 13:03 Ответить
Это которая возле Северска ?)
показать весь комментарий
22.11.2025 13:29 Ответить
Там даже нет серой зоны, а уже заняли ) потужно
показать весь комментарий
22.11.2025 13:34 Ответить
Без млбілізації не обійтись, але воно пагано працює, набирати професійні частини можна було як п.дари чи ні? В нашому смт на початок року було 194 ветеранів, тобто хлопців що по білому і сірому списавсь, десяток два пішли б на річий або навіть піврічний контракт, з ким говорив, в одну сторону ніхто не хоче вертатись. Якщо б таке було в Україні набрали тисячи. Так нє, кацапи повнісю переграють дебілів совкових.
показать весь комментарий
22.11.2025 13:12 Ответить
Сирський, *****, ти хоч якесь право голосу маєш в цьому зеленому кодлі, свою справжню думку військового за те що відбувається на фронті ? Або ти спрвжня амеба і здатен тільки не те щоби виконувати тупі накази велічайшого Зелі Або навмисно здаєш Україну.
показать весь комментарий
22.11.2025 13:54 Ответить
 
 