Враг оккупировал Одрадное и Бологовку и продвинулся в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях, - DeepState

Войска РФ оккупировали два села в Купянском районе, продвинулись возле Двуречанского, а также в Донецкой области и в Пологовском районе Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг оккупировал Одрадное (село Купянского района Харьковской области) и Бологовку (село Купянского района Харьковской области), а также продвинулся вблизи Двуречанского (поселок Купянского района Харьковской области), Червоного Лимана (село Покровского района Донецкой области), в Зеленом Гаю (село Пологовского района Запорожской области) и Высоком (село Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Одрадное, Бологовка и Двуречанское



Червоный Лиман



Зеленый Гай



Высокое

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг оккупировал Веселое в Запорожской области.

Также отмечалось, что центральная часть Покровска постепенно переходит под контроль РФ: враг закрепляется и обустраивает позиции.

