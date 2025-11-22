Враг оккупировал Одрадное и Бологовку и продвинулся в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях, - DeepState
Войска РФ оккупировали два села в Купянском районе, продвинулись возле Двуречанского, а также в Донецкой области и в Пологовском районе Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг оккупировал Одрадное (село Купянского района Харьковской области) и Бологовку (село Купянского района Харьковской области), а также продвинулся вблизи Двуречанского (поселок Купянского района Харьковской области), Червоного Лимана (село Покровского района Донецкой области), в Зеленом Гаю (село Пологовского района Запорожской области) и Высоком (село Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.
Одрадное, Бологовка и Двуречанское
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг оккупировал Веселое в Запорожской области.
- Также отмечалось, что центральная часть Покровска постепенно переходит под контроль РФ: враг закрепляется и обустраивает позиции.
Топ комментарии
svojak70
22.11.2025 12:27
svojak70
22.11.2025 12:48
Александр Кравченко #488760
22.11.2025 12:45
А це мільйони потенційних солдат.
Або капітуляція і знищення України як незалежної суверенної держави.
Зеленський схоже прийняв рішення про капітуляцію і буде могильщиком України.
Це всіх влаштовує?
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
Охоронці і муніципальні, і міська варта, і приватні охоронці. Офіцерів в нас півкраїни і всі розповідають, що можуть бути тільки великими командирами. Треба це змінювати і відправляти в піхоту, хто після кафедр. Як вже примусова мобілізація, а то виходить, примусова тільки для хворих людей, он обмежено придатним всім сказали зʼявитись навіть без повісток в стислі терміни, чомусь не тим, хто служив чи закінчив військовий навчальний заклад. А хворим людям. які не тримали зброї в руках. Де логіка?
Це як рак 4 ступеню. Замість того, щоб слідкувати за своїм здоров'ям, регулярно поводити обстеженя, профілактикуЮ а в разі виявлнння хвороби, на перших стадіях швидко та легко вилікуватись, забиваєш хер на себе, здоров'я, близьких. І "раптом". Настає той час, коли зробити вже нічого не можна. Зараз ми в такій ситуації.
Зрадники були, є і будуть в любій державі але це не значить, що треба знищити цю державу.
я і говорив коли ***** відкрило капище там у себе, що - будуть жертви.
Воно поїхавше, тож ... ну це як завжди,(образно подумаємо) - ***** каже(знову ж таки, образно) - ну там повоюємо легенько, всі здадуться, у мене все куплено, а Яхве(образно) каже...... Ням-ням, подавай-ка, іщьо-ка.
(це я прихильник того що І. Маск сказав що світ - "штучний")
І нічого не можна зробити. Ну, хіба що штани знайду та буду знищений на полігоні на який черговий Мішка Западляк з містером Агрохімією видасть цілевказівку. та й по всьому.
"сумбурно", проте правда. Скоро Польщу звільняти, гуртуємось браття, бл...
ну, типу, "жарт". хоча, Калдиров як би прочитав, то скубнув би бороду і заверещав - Убдон, бгугу, дон-дон, му-му, дон.
реально це тупо як по рейках йде, просто тупо жертви, замасковані під тупість.
ЩО коштувало Байдену і Залужному оцю зелену жабу знести? ЗНАЮЧИ ЩО БУДЕ?? бо нічого інакшого і не могло бути, тільки більше жертв. і навіть тих нагаласувавших "хуженібудіків" я не звинувачував би, тупо все "заранєє предпісано", як би орки сказали. мені просто очевидно., це так само як віросракі проклинають "Юду іскаріотку" - так це ж "так напісцано било, так і імєло бить, раз-два, стройсь раби до забоя".
і я правий. передайте цей пост Дімі Чекалкіну, я йду взривати якийсь там міст(Ротенберг, нє завідуй, стока бабла на восстановлєніє атсипят - савсєм в шикаладє будєш).
просто тупо ж явно "гра", вірніше... вірніше якщо ти ідіот і любиш Зе, то тоді кінчай з ним до будця, ой, будь з міндічами до кінця. ну реально, ...нічого не зробиш, просто очевидно що буде. БУЛО ОЧЕВИДНО!!!! як мінімум коли генерал засунув бл., те що його поранили по наводці і саботували і т.д., оте все він засунув в жёппу Ємрака. прямо от язиком - зрадивши своїх солдатів, і віддавши, як бачимо.... часто на розтерзання. як там Сирка називають? - деГерерал200?
Ну от. Заслужено заслужив місце посла.... казали що англ. знає+вчився, але, раніше ще, я не дослухав, там у Залужного англійська.... ну як у його товариша, мордатого ларьочника була. ТЬХУ!!!! просто якась жесть. тупо, оціночна думка(!) - приблизно як в Грузії буде, та й по всьому. Ну, і там, ..... не там, а тут, а "там" - це в Веймарщині, було, тут буде теж не дуже сприйняття - за що воювали ж ми, а тут - Нью-беркутня, ну і потім орки вводять, типу "для спасєнія насілєнія ат націоналісто-соціа, ой, ноцістов". блін, ну це ж очевидно, .... ЦЕ Ж БУЛО ВЖЕ!!! **** тут змінити, так і повинно бути, видно. але ще здивуємось, теж очевидно.