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Ворог окупував Одрадне та Бологівку і просунувся на Харківщині, Донеччині та в Запорізькій області, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ окупували два села на Куп'янщині, просунулися біля Дворічанського, а також на Донеччині і в Пологівському районі Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
Де просунувся ворог?
"Мапу оновлено. Ворог окупував Одрадне (село Куп'янського району Харківської області) та Бологівку (село Куп'янського району Харківської області), а також просунувся поблизу Дворічанського (селище Куп'янського району Харківської області), Червоного Лиману ( село Покровського району Донецької області), у Зеленому Гаю (село Пологівського району Запорізької області) та Високому (село Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.
Одрадне, Бологівка та Дворічанське
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог окупував Веселе на Запоріжжі.
- Також зазначалося, що центральна частина Покровська поступово переходить під контроль РФ: ворог закріплюється та облаштовує позиції.
Топ коментарі
+10 svojak70
показати весь коментар22.11.2025 12:27 Відповісти Посилання
+8 svojak70
показати весь коментар22.11.2025 12:48 Відповісти Посилання
+3 Павел Ппх
показати весь коментар22.11.2025 13:48 Відповісти Посилання
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А це мільйони потенційних солдат.
Або капітуляція і знищення України як незалежної суверенної держави.
Зеленський схоже прийняв рішення про капітуляцію і буде могильщиком України.
Це всіх влаштовує?
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
Охоронці і муніципальні, і міська варта, і приватні охоронці. Офіцерів в нас півкраїни і всі розповідають, що можуть бути тільки великими командирами. Треба це змінювати і відправляти в піхоту, хто після кафедр. Як вже примусова мобілізація, а то виходить, примусова тільки для хворих людей, он обмежено придатним всім сказали зʼявитись навіть без повісток в стислі терміни, чомусь не тим, хто служив чи закінчив військовий навчальний заклад. А хворим людям. які не тримали зброї в руках. Де логіка?
Це як рак 4 ступеню. Замість того, щоб слідкувати за своїм здоров'ям, регулярно поводити обстеженя, профілактикуЮ а в разі виявлнння хвороби, на перших стадіях швидко та легко вилікуватись, забиваєш хер на себе, здоров'я, близьких. І "раптом". Настає той час, коли зробити вже нічого не можна. Зараз ми в такій ситуації.
Зрадники були, є і будуть в любій державі але це не значить, що треба знищити цю державу.
калоліціякоаліція, потім можливісті президенту обрізали, Йуля качнула гривню з 5 до 8...
Але виспався тільки Вітя Андрійович по вашому...)))
У парламенті існувала неформальна «група Портнова», до якої крім Портнова входили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Святослав Олійник, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валерій Писаренко та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Пилипенкоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-20 [20].
У серпні-вересні 2008 року за дорученням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Юлії Тимошенко працював над спільними з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партією регіонів законопроєктами, що послаблювали владу президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Ющенкаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-pravda-21 [21].-
я і говорив коли ***** відкрило капище там у себе, що - будуть жертви.
Воно поїхавше, тож ... ну це як завжди,(образно подумаємо) - ***** каже(знову ж таки, образно) - ну там повоюємо легенько, всі здадуться, у мене все куплено, а Яхве(образно) каже...... Ням-ням, подавай-ка, іщьо-ка.
(це я прихильник того що І. Маск сказав що світ - "штучний")
І нічого не можна зробити. Ну, хіба що штани знайду та буду знищений на полігоні на який черговий Мішка Западляк з містером Агрохімією видасть цілевказівку. та й по всьому.
"сумбурно", проте правда. Скоро Польщу звільняти, гуртуємось браття, бл...
ну, типу, "жарт". хоча, Калдиров як би прочитав, то скубнув би бороду і заверещав - Убдон, бгугу, дон-дон, му-му, дон.
реально це тупо як по рейках йде, просто тупо жертви, замасковані під тупість.
ЩО коштувало Байдену і Залужному оцю зелену жабу знести? ЗНАЮЧИ ЩО БУДЕ?? бо нічого інакшого і не могло бути, тільки більше жертв. і навіть тих нагаласувавших "хуженібудіків" я не звинувачував би, тупо все "заранєє предпісано", як би орки сказали. мені просто очевидно., це так само як віросракі проклинають "Юду іскаріотку" - так це ж "так напісцано било, так і імєло бить, раз-два, стройсь раби до забоя".
і я правий. передайте цей пост Дімі Чекалкіну, я йду взривати якийсь там міст(Ротенберг, нє завідуй, стока бабла на восстановлєніє атсипят - савсєм в шикаладє будєш).
просто тупо ж явно "гра", вірніше... вірніше якщо ти ідіот і любиш Зе, то тоді кінчай з ним до будця, ой, будь з міндічами до кінця. ну реально, ...нічого не зробиш, просто очевидно що буде. БУЛО ОЧЕВИДНО!!!! як мінімум коли генерал засунув бл., те що його поранили по наводці і саботували і т.д., оте все він засунув в жёппу Ємрака. прямо от язиком - зрадивши своїх солдатів, і віддавши, як бачимо.... часто на розтерзання. як там Сирка називають? - деГерерал200?
Ну от. Заслужено заслужив місце посла.... казали що англ. знає+вчився, але, раніше ще, я не дослухав, там у Залужного англійська.... ну як у його товариша, мордатого ларьочника була. ТЬХУ!!!! просто якась жесть. тупо, оціночна думка(!) - приблизно як в Грузії буде, та й по всьому. Ну, і там, ..... не там, а тут, а "там" - це в Веймарщині, було, тут буде теж не дуже сприйняття - за що воювали ж ми, а тут - Нью-беркутня, ну і потім орки вводять, типу "для спасєнія насілєнія ат націоналісто-соціа, ой, ноцістов". блін, ну це ж очевидно, .... ЦЕ Ж БУЛО ВЖЕ!!! **** тут змінити, так і повинно бути, видно. але ще здивуємось, теж очевидно.
https://forum.motilek.com.ua/index.php/topic,10472.680.html
Хоч форум і наркоманський і щоб відкрити допис, треба зареєструватись (кому цікаво, не проблема), але, якщо це все правда і ніхто не хоче цього змінювати, то можна сказати, що ми вже програли головний бій - ті, хто займається найвідповідальнішою зараз роботою (після тих, хто на фронті), остаточно втратили совість і це кришує влада.