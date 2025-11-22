Ворог окупував Одрадне та Бологівку і просунувся на Харківщині, Донеччині та в Запорізькій області, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ окупували два села на Куп'янщині, просунулися біля Дворічанського, а також на Донеччині і в Пологівському районі Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог окупував Одрадне (село Куп'янського району Харківської області) та Бологівку (село Куп'янського району Харківської області), а також просунувся поблизу Дворічанського (селище Куп'янського району Харківської області), Червоного Лиману ( село Покровського району Донецької області), у Зеленому Гаю (село Пологівського району Запорізької області) та Високому (село Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупанти просунулися у Покровську, Степногірську та на Покровському напрямку, - DeepState



Одрадне, Бологівка та Дворічанське



Червоний Лиман



Зелений Гай



Високе

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог окупував Веселе на Запоріжжі.

Також зазначалося, що центральна частина Покровська поступово переходить під контроль РФ: ворог закріплюється та облаштовує позиції.

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