УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11652 відвідувача онлайн
Новини Оновлені карти DeepState
7 765 31

Ворог окупував Одрадне та Бологівку і просунувся на Харківщині, Донеччині та в Запорізькій області, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ окупували два села на Куп'янщині, просунулися біля Дворічанського, а також на Донеччині і в Пологівському районі Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог окупував Одрадне (село Куп'янського району Харківської області) та Бологівку (село Куп'янського району Харківської області), а також просунувся поблизу Дворічанського (селище Куп'янського району Харківської області), Червоного Лиману ( село Покровського району Донецької області), у Зеленому Гаю (село Пологівського району Запорізької області) та Високому (село Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупанти просунулися у Покровську, Степногірську та на Покровському напрямку, - DeepState

Одрадне та Бологівка
Одрадне, Бологівка та Дворічанське

Червоний Лиман
Червоний Лиман

Зелений Гай
Зелений Гай

Високе
Високе

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог окупував Веселе на Запоріжжі.
  • Також зазначалося, що центральна частина Покровська поступово переходить під контроль РФ: ворог закріплюється та облаштовує позиції.

Також читайте: Ворог зайшов у "сіру зону" в районі Бологівки на Харківщині, - засновник спецпідрозділу Kraken Немічев

Автор: 

Запорізька область (4936) Донецька область (11274) Харківська область (2800) Покровський район (1774) Пологівський район (425) Куп’янський район (749) Красний Лиман (9) Зелений Гай (4) Високе (5) Бологівка (3) Одрадне (7) Дворічанське (4) DeepState (548)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Всім вже очевидно, що або будуть воювати мєнти, тилові військови, ТЦКшники, броньовані мажори, чиновники, їх діти, молодь від 21 року.
А це мільйони потенційних солдат.
Або капітуляція і знищення України як незалежної суверенної держави.
Зеленський схоже прийняв рішення про капітуляцію і буде могильщиком України.
Це всіх влаштовує?
показати весь коментар
22.11.2025 12:27 Відповісти
+8
Якщо відправити на фронт хоча б половину мєнтів, ТЦКшників, тилових військових то примусову мобілізацію можна не проводити два роки.
показати весь коментар
22.11.2025 12:48 Відповісти
+3
Ще молоді відставники:
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
Охоронці і муніципальні, і міська варта, і приватні охоронці. Офіцерів в нас півкраїни і всі розповідають, що можуть бути тільки великими командирами. Треба це змінювати і відправляти в піхоту, хто після кафедр. Як вже примусова мобілізація, а то виходить, примусова тільки для хворих людей, он обмежено придатним всім сказали зʼявитись навіть без повісток в стислі терміни, чомусь не тим, хто служив чи закінчив військовий навчальний заклад. А хворим людям. які не тримали зброї в руках. Де логіка?
показати весь коментар
22.11.2025 13:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всім вже очевидно, що або будуть воювати мєнти, тилові військови, ТЦКшники, броньовані мажори, чиновники, їх діти, молодь від 21 року.
А це мільйони потенційних солдат.
Або капітуляція і знищення України як незалежної суверенної держави.
Зеленський схоже прийняв рішення про капітуляцію і буде могильщиком України.
Це всіх влаштовує?
показати весь коментар
22.11.2025 12:27 Відповісти
Не всіх, але 97-98% влаштовує. Звісно, зараз набіжать "патріоти", почнуть мінусувати, ображати, щось писати, але черг до ТЦК не має, а бажаючи воювати лише з дивану. Насправді, ситуація для України цугцванг. Все це наслідки події з 2004 року.
показати весь коментар
22.11.2025 12:45 Відповісти
Якщо відправити на фронт хоча б половину мєнтів, ТЦКшників, тилових військових то примусову мобілізацію можна не проводити два роки.
показати весь коментар
22.11.2025 12:48 Відповісти
Ще молоді відставники:
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
Охоронці і муніципальні, і міська варта, і приватні охоронці. Офіцерів в нас півкраїни і всі розповідають, що можуть бути тільки великими командирами. Треба це змінювати і відправляти в піхоту, хто після кафедр. Як вже примусова мобілізація, а то виходить, примусова тільки для хворих людей, он обмежено придатним всім сказали зʼявитись навіть без повісток в стислі терміни, чомусь не тим, хто служив чи закінчив військовий навчальний заклад. А хворим людям. які не тримали зброї в руках. Де логіка?
показати весь коментар
22.11.2025 13:48 Відповісти
Рашист ти підтримуєш фальсифікації банди януковича та пуйла, раз вважаєш що винна у всьому помаранчева революція 2004 року?
показати весь коментар
22.11.2025 12:50 Відповісти
Це не я вважаю, а ти. Бо я такого на відміну від тебе не писав. Перечитая, якщо вмієш ще раз коментар.
показати весь коментар
22.11.2025 12:53 Відповісти
Поясни, при чому тут 2004 рік?
показати весь коментар
22.11.2025 12:57 Відповісти
При тому, що коли народ України, на помаранчевій революції, відстояв своє право на вибір, дав Ющенку мандат довіри такий якого не було даже в гетьманів України з колосальною(політичною) підтримкою західних країн, консолідаціює українського суспільства, відродженням української нації, та слабким нашим ворогом(в 2004 році росії та ***** було не до України) ця особа, знищила все що можна. Його вина, навіть більша ніж Януковича, бо Янукович, то просто вбивця та диктатор, а Ющенко зруйнував надію Української нації та заклав міну під Українську державу. Настільки зруйнував, настільки зненавидів Ющенка, що на виборах 2009 до влади прийшов кацап Янукович. Все це запустило ланцюжок подій, який привів до того що ми маємо і виходу з якого(якщо не трапиться дива Божого) не має.
Це як рак 4 ступеню. Замість того, щоб слідкувати за своїм здоров'ям, регулярно поводити обстеженя, профілактикуЮ а в разі виявлнння хвороби, на перших стадіях швидко та легко вилікуватись, забиваєш хер на себе, здоров'я, близьких. І "раптом". Настає той час, коли зробити вже нічого не можна. Зараз ми в такій ситуації.
показати весь коментар
22.11.2025 13:12 Відповісти
Якщо тебе зрадила твоя дружина то ти повинен повіситись від цього?
Зрадники були, є і будуть в любій державі але це не значить, що треба знищити цю державу.
показати весь коментар
22.11.2025 15:14 Відповісти
Не лише Ющ обгадився, там же була калоліція коаліція, потім можливісті президенту обрізали, Йуля качнула гривню з 5 до 8...
Але виспався тільки Вітя Андрійович по вашому...)))
показати весь коментар
22.11.2025 19:47 Відповісти
Народ зненавидів Ющенка за те, що він привів до влади Януковича і тому проголосував за Януковича?
показати весь коментар
22.11.2025 21:47 Відповісти
Половина за Тимошенко проголосувала.Якраз в переважній більшості,виборці Ющенка.
показати весь коментар
22.11.2025 22:03 Відповісти
-------------На виборах у Верховну Раду 26 березня 2006 року найбільшу кількість голосів отримала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партія Регіонів. Після 4-місячних переговорів Ющенко підписав 4 серпня 2006 року подання у Верховну Раду на призначення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Януковича прем'єр-міністром.-------------У час правління Ющенка почала діяти нова версія Конституції України зі значно послабленими повноваженнями президента та посиленою роллю парламенту.------------------

У парламенті існувала неформальна «група Портнова», до якої крім Портнова входили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Святослав Олійник, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валерій Писаренко та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Пилипенкоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-20 [20].

У серпні-вересні 2008 року за дорученням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Юлії Тимошенко працював над спільними з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партією регіонів законопроєктами, що послаблювали владу президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Ющенкаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-pravda-21 [21].-
показати весь коментар
23.11.2025 07:48 Відповісти
Ви ж розумієте що все наслідок керування військами банди ставка-сирський?Там скільки мільйонів військовозобов'язаних не дай результат такий самий,всіх через тир до котлів загонять.Треба розбиратися з першопричиною,з такими кучерами любі коні на переправі потонуть.Про що взагалі може йти мова, коли найближча рідня єрмака,сирського то парашинські груші,васька -пістолет робить вигляд що про це не знає а кришує цю шайку те що зараз вгк,хіба результат взагалі міг бути іншим?
показати весь коментар
22.11.2025 12:57 Відповісти
Мясника сирського однозначно не тільки у відставку а привселюдно розстріляти, як латентного рашиста, який працює на рашку.
показати весь коментар
22.11.2025 12:59 Відповісти
Не будуть.Будуть гнати бідняків.
показати весь коментар
22.11.2025 18:34 Відповісти
ну мені це очевидно було.
я і говорив коли ***** відкрило капище там у себе, що - будуть жертви.
Воно поїхавше, тож ... ну це як завжди,(образно подумаємо) - ***** каже(знову ж таки, образно) - ну там повоюємо легенько, всі здадуться, у мене все куплено, а Яхве(образно) каже...... Ням-ням, подавай-ка, іщьо-ка.
(це я прихильник того що І. Маск сказав що світ - "штучний")
І нічого не можна зробити. Ну, хіба що штани знайду та буду знищений на полігоні на який черговий Мішка Западляк з містером Агрохімією видасть цілевказівку. та й по всьому.
"сумбурно", проте правда. Скоро Польщу звільняти, гуртуємось браття, бл...
ну, типу, "жарт". хоча, Калдиров як би прочитав, то скубнув би бороду і заверещав - Убдон, бгугу, дон-дон, му-му, дон.
реально це тупо як по рейках йде, просто тупо жертви, замасковані під тупість.
ЩО коштувало Байдену і Залужному оцю зелену жабу знести? ЗНАЮЧИ ЩО БУДЕ?? бо нічого інакшого і не могло бути, тільки більше жертв. і навіть тих нагаласувавших "хуженібудіків" я не звинувачував би, тупо все "заранєє предпісано", як би орки сказали. мені просто очевидно., це так само як віросракі проклинають "Юду іскаріотку" - так це ж "так напісцано било, так і імєло бить, раз-два, стройсь раби до забоя".
і я правий. передайте цей пост Дімі Чекалкіну, я йду взривати якийсь там міст(Ротенберг, нє завідуй, стока бабла на восстановлєніє атсипят - савсєм в шикаладє будєш).
просто тупо ж явно "гра", вірніше... вірніше якщо ти ідіот і любиш Зе, то тоді кінчай з ним до будця, ой, будь з міндічами до кінця. ну реально, ...нічого не зробиш, просто очевидно що буде. БУЛО ОЧЕВИДНО!!!! як мінімум коли генерал засунув бл., те що його поранили по наводці і саботували і т.д., оте все він засунув в жёппу Ємрака. прямо от язиком - зрадивши своїх солдатів, і віддавши, як бачимо.... часто на розтерзання. як там Сирка називають? - деГерерал200?
Ну от. Заслужено заслужив місце посла.... казали що англ. знає+вчився, але, раніше ще, я не дослухав, там у Залужного англійська.... ну як у його товариша, мордатого ларьочника була. ТЬХУ!!!! просто якась жесть. тупо, оціночна думка(!) - приблизно як в Грузії буде, та й по всьому. Ну, і там, ..... не там, а тут, а "там" - це в Веймарщині, було, тут буде теж не дуже сприйняття - за що воювали ж ми, а тут - Нью-беркутня, ну і потім орки вводять, типу "для спасєнія насілєнія ат націоналісто-соціа, ой, ноцістов". блін, ну це ж очевидно, .... ЦЕ Ж БУЛО ВЖЕ!!! **** тут змінити, так і повинно бути, видно. але ще здивуємось, теж очевидно.
показати весь коментар
22.11.2025 12:56 Відповісти
Это которая возле Северска ?)
показати весь коментар
22.11.2025 13:29 Відповісти
Без млбілізації не обійтись, але воно пагано працює, набирати професійні частини можна було як п.дари чи ні? В нашому смт на початок року було 194 ветеранів, тобто хлопців що по білому і сірому списавсь, десяток два пішли б на річий або навіть піврічний контракт, з ким говорив, в одну сторону ніхто не хоче вертатись. Якщо б таке було в Україні набрали тисячи. Так нє, кацапи повнісю переграють дебілів совкових.
показати весь коментар
22.11.2025 13:12 Відповісти
Сирський, *****, ти хоч якесь право голосу маєш в цьому зеленому кодлі, свою справжню думку військового за те що відбувається на фронті ? Або ти спрвжня амеба і здатен тільки не те щоби виконувати тупі накази велічайшого Зелі Або навмисно здаєш Україну.
показати весь коментар
22.11.2025 13:54 Відповісти
Отут, останній камент:
https://forum.motilek.com.ua/index.php/topic,10472.680.html
Хоч форум і наркоманський і щоб відкрити допис, треба зареєструватись (кому цікаво, не проблема), але, якщо це все правда і ніхто не хоче цього змінювати, то можна сказати, що ми вже програли головний бій - ті, хто займається найвідповідальнішою зараз роботою (після тих, хто на фронті), остаточно втратили совість і це кришує влада.
показати весь коментар
23.11.2025 00:37 Відповісти
Негайне відсторонення (під будь-яким приводом) Зеленського і негайне втілення варіанту С.І.Хмари. Іншого доброго виходу не видно.
показати весь коментар
23.11.2025 08:51 Відповісти
 
 