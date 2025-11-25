ТГ-каналы миллионники пишут, что РФ пытается помешать поездке Ермака в США вместе с Зеленским
Ряд анонимных Telegram-каналов распространяют сообщения, в которых утверждают, что Россия "пытается сделать все", чтобы глава ОП Андрей Ермак не поехал в США вместе с президентом Зеленским.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"В Москве крайне недовольны результатами Женевы, поэтому в информационном поле стоит ожидать лавину дискредитационных вбросов и кампаний давления.
Все это делается для того, чтобы максимально ослабить нашу переговорную группу", - утверждают каналы.
Нардеп Ярослав Железняк прокомментировал публикации.
"Мы быстро провели анализ, как это работает:
1) в 11:29 этот месседж публикуют на телеграм-канале Ермака "Карточный офис"
2) далее через час начинают гнать по другим телеграммам
Вот просто интересно, эта пиар-поддержка - это тоже деньги из энергетики, или отдельный кошелек".
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Telegram-каналы во время начала операции НАБУ "Мидас" публиковали сообщения, в которых дискредитировали Бюро.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну раз zельоні ТГ помийки пишуть шо НЄ ..значить навпаки ХОЧУТЬ
І да, Рубіо про це знає.
То як це намагаються завадити?
Ще ні разу не було даних,щоби рос.преса,рос.дипломатія,рос.силові органи,рос.вищі посадові особи критикували ермака,чи планували замах, який керує країною,на яку вони напали і це неспроста.
Трамп пригрозив Пуйлу зміною Зеленского.
Зеленский виставив умови США. Не буде ніяких перемовин, якщо НАБУ і САП висунуть звинувачення учасникам переговорної групи.