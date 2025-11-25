ТГ-каналы миллионники пишут, что РФ пытается помешать поездке Ермака в США вместе с Зеленским

Ряд анонимных Telegram-каналов распространяют сообщения, в которых утверждают, что Россия "пытается сделать все", чтобы глава ОП Андрей Ермак не поехал в США вместе с президентом Зеленским.

"В Москве крайне недовольны результатами Женевы, поэтому в информационном поле стоит ожидать лавину дискредитационных вбросов и кампаний давления.



Все это делается для того, чтобы максимально ослабить нашу переговорную группу", - утверждают каналы.

Нардеп Ярослав Железняк прокомментировал публикации.

"Мы быстро провели анализ, как это работает:



1) в 11:29 этот месседж публикуют на телеграм-канале Ермака "Карточный офис"

2) далее через час начинают гнать по другим телеграммам

Вот просто интересно, эта пиар-поддержка - это тоже деньги из энергетики, или отдельный кошелек".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Telegram-каналы во время начала операции НАБУ "Мидас" публиковали сообщения, в которых дискредитировали Бюро.

