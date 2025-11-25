РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10597 посетителей онлайн
Новости Влияние Ермака Увольнение Ермака
2 156 27

ТГ-каналы миллионники пишут, что РФ пытается помешать поездке Ермака в США вместе с Зеленским

Телеграм-каналы публикуют сообщения в поддержку Ермака

Ряд анонимных Telegram-каналов распространяют сообщения, в которых утверждают, что Россия "пытается сделать все", чтобы глава ОП Андрей Ермак не поехал в США вместе с президентом Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В Москве крайне недовольны результатами Женевы, поэтому в информационном поле стоит ожидать лавину дискредитационных вбросов и кампаний давления.

Все это делается для того, чтобы максимально ослабить нашу переговорную группу", - утверждают каналы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП намеревался вручить Арахамии подозрение в госизмене, - СМИ

Нардеп Ярослав Железняк прокомментировал публикации.

"Мы быстро провели анализ, как это работает:

1) в 11:29 этот месседж публикуют на телеграм-канале Ермака "Карточный офис"
2) далее через час начинают гнать по другим телеграммам

Вот просто интересно, эта пиар-поддержка - это тоже деньги из энергетики, или отдельный кошелек".

Читайте также: Зеленский не хочет увольнять Ермака. Это может стать началом конца, - "слуга народа" Безуглая

Телеграм-каналы публикуют сообщения в поддержку Ермака
Телеграм-каналы публикуют сообщения в поддержку Ермака
Телеграм-каналы публикуют сообщения в поддержку Ермака
Телеграм-каналы публикуют сообщения в поддержку Ермака
Телеграм-каналы публикуют сообщения в поддержку Ермака
Телеграм-каналы публикуют сообщения в поддержку Ермака

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Telegram-каналы во время начала операции НАБУ "Мидас" публиковали сообщения, в которых дискредитировали Бюро.

Читайте: Telegram-канал "Труха" оштрафовали почти на 5 миллионов за нелегальную рекламу казино, – Минцифры

Автор: 

Telegram (131) Ермак Андрей (1362) Офис Президента (1851)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9


ну раз zельоні ТГ помийки пишуть шо НЄ ..значить навпаки ХОЧУТЬ
показать весь комментарий
25.11.2025 15:06 Ответить
+7
Пристреліть вже того дЬєрьмака!
показать весь комментарий
25.11.2025 15:09 Ответить
+6
це такий маневр від кацапів і подоляцької зеленої мразоти.
показать весь комментарий
25.11.2025 15:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан


ну раз zельоні ТГ помийки пишуть шо НЄ ..значить навпаки ХОЧУТЬ
показать весь комментарий
25.11.2025 15:06 Ответить
Пристреліть вже того дЬєрьмака!
показать весь комментарий
25.11.2025 15:09 Ответить
це такий маневр від кацапів і подоляцької зеленої мразоти.
показать весь комментарий
25.11.2025 15:10 Ответить
Ну не просто так вони «двушку» відправляли на Мацкву.
показать весь комментарий
25.11.2025 15:19 Ответить
Де це бачено, щоб секретарша проводила якісь перемовини, тим більше на рівні між державами, для цього є дипломати!
показать весь комментарий
25.11.2025 15:10 Ответить
таке буває у ******** какістократіях.
показать весь комментарий
25.11.2025 15:26 Ответить
Є така штука, операція прикриття називається.
показать весь комментарий
25.11.2025 15:11 Ответить
Кончится эта поездка либо очередным скандалом с Трампом, либо подписанием капитуляции под надзором Ермака. Ермак уже столько натворил. Такое ощущение, что Зеленский держит токсичного Ермака не из-за его незаменимости, а из-за страха, что Ермак его сдаст
показать весь комментарий
25.11.2025 15:12 Ответить
Вам за чотири роки це дійшло накінець? Поздоровляю, ви молодець.
показать весь комментарий
25.11.2025 15:13 Ответить
Та хероніть їх десь над тихим океаном і все, хай буде як у фіналі титаніка, але щоб всі потонули
показать весь комментарий
25.11.2025 15:13 Ответить
Двушка дошла
показать весь комментарий
25.11.2025 15:14 Ответить
Лише одне питання - хто такий єрмак?
показать весь комментарий
25.11.2025 15:15 Ответить
колишній завідуючий бутіка жіночої білизни, зараз тіпа кастєлян в в охвісі ***********.
І да, Рубіо про це знає.
показать весь комментарий
25.11.2025 15:24 Ответить
Поганим танцюристам завжди щось заважає. Алі-баба намагається переконати народ що мирна угода така класна, що аж кацапи перешкоджають поїздці. А переговорна група вже послаблена Єлдаком і Умєровим.
показать весь комментарий
25.11.2025 15:15 Ответить
Ірьмак 2 лярда ("два - на мацкву") кацапам винен із грошей, що спиндив Міндіч.
То як це намагаються завадити?
показать весь комментарий
25.11.2025 15:16 Ответить
Господи, як же різні медіахвойди кинулись відмазувати своїх хазяїв. Наче ларьочник та зєльцман - то єдина надія українського народу, а не очільники кривавої мародерні.
показать весь комментарий
25.11.2025 15:20 Ответить
анонімний канал "джокєр"?
показать весь комментарий
25.11.2025 15:20 Ответить
Зелений цирк на дроті...
показать весь комментарий
25.11.2025 15:26 Ответить
єрмакозел врахували помилки януковича і тепер їздять по мозгах 73% ненормальних по повній програмі, перевзуваються на оьоту брешуть, креативність зашкалює. А на фоні цього крадуть саботують і бездарно керують
показать весь комментарий
25.11.2025 15:28 Ответить
Цю сволоту і падлюку можливо витурити з Банкової лише вперед ногами.
показать весь комментарий
25.11.2025 15:29 Ответить
Операція прикриття агента Козиря!
показать весь комментарий
25.11.2025 15:30 Ответить
Тобто,самі себе піарять.
Ще ні разу не було даних,щоби рос.преса,рос.дипломатія,рос.силові органи,рос.вищі посадові особи критикували ермака,чи планували замах, який керує країною,на яку вони напали і це неспроста.
показать весь комментарий
25.11.2025 15:36 Ответить
Як завжди працюють синхронно з операціями ФСБ.
Трамп пригрозив Пуйлу зміною Зеленского.
Зеленский виставив умови США. Не буде ніяких перемовин, якщо НАБУ і САП висунуть звинувачення учасникам переговорної групи.
показать весь комментарий
25.11.2025 15:38 Ответить
Як вже остогидло це рило, ця гнида всюди, і ніякої управи на нього нема, воно насправді сірий кардинал при наполіончику.
показать весь комментарий
25.11.2025 15:38 Ответить
Табуни зелених ботів на різних платформах працюють денно і нощно
показать весь комментарий
25.11.2025 15:39 Ответить
А Єрмака Героя України заздалегідь за "мирну угоду" дадуть....чи тільки після Героя Росії???
показать весь комментарий
25.11.2025 15:40 Ответить
 
 