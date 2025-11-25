ТГ-канали мільйонники пишуть, що РФ намагається завадити поїздці Єрмака до США разом із Зеленським
Низка анонімних Telegram-каналів ширять дописи, в яких стверджують, що Росія "намагається зробити все", щоб глава ОП Андрій Єрмак не поїхав до США разом із президентом Зеленським.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"У москві вкрай незадоволені результатами Женеви, тож в інформаційному полі варто очікувати лавину дискредитаційних вкидів і кампаній тиску.
Усе це робиться для того, щоб максимально послабити нашу переговорну групу", - стверджують канали.
Нардеп Ярослав Железняк прокоментував публікації.
"Ми швидко провели аналіз, як це працює:
1) в 11:29 цей меседж публікують на телеграм-каналі Єрмака "Карточный офис"
2) далі через годину починають гнати по інших телеграмах
Ось просто цікаво, ця піар підтримка - це теж гроші з енергетики, чи окремий гаманець".
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що Telegram-канали під час початку операції НАБУ "Мідас" публікували дописи, в яких дискредитували Бюро.
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ну раз zельоні ТГ помийки пишуть шо НЄ ..значить навпаки ХОЧУТЬ
парочка вивозить бабліще
І да, Рубіо про це знає.
То як це намагаються завадити?
Ще ні разу не було даних,щоби рос.преса,рос.дипломатія,рос.силові органи,рос.вищі посадові особи критикували ермака,чи планували замах, який керує країною,на яку вони напали і це неспроста.
Трамп пригрозив Пуйлу зміною Зеленского.
Зеленский виставив умови США. Не буде ніяких перемовин, якщо НАБУ і САП висунуть звинувачення учасникам переговорної групи.
Вже пора.
За "двушечку"...
путін прокладає шлях ерму на посаду президента.
Яким чином?
А саме, ермаку може надати дивіденди,як главі делегації,у закінченні війни.Бо по любому,пуйлу так само треба закінчувати війну,краще це йому зробити через агента бсф,щоби можна провести вибори,а "благодарний і мудрій" народ,пропущений через нищівну зепропаганду-його обере.
І білорусь-2 в нього,як на долоні.