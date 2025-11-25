ТГ-канали мільйонники пишуть, що РФ намагається завадити поїздці Єрмака до США разом із Зеленським

Низка анонімних Telegram-каналів ширять дописи, в яких стверджують, що Росія "намагається зробити все", щоб глава ОП Андрій Єрмак не поїхав до США разом із президентом Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"У москві вкрай незадоволені результатами Женеви, тож в інформаційному полі варто очікувати лавину дискредитаційних вкидів і кампаній тиску.



Усе це робиться для того, щоб максимально послабити нашу переговорну групу", - стверджують канали.

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Нардеп Ярослав Железняк прокоментував публікації.

"Ми швидко провели аналіз, як це працює:



1) в 11:29 цей меседж публікують на телеграм-каналі Єрмака "Карточный офис"

2) далі через годину починають гнати по інших телеграмах

Ось просто цікаво, ця піар підтримка - це теж гроші з енергетики, чи окремий гаманець".

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Telegram-канали під час початку операції НАБУ "Мідас" публікували дописи, в яких дискредитували Бюро.

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