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Новини Вплив Єрмака Звільнення Єрмака
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ТГ-канали мільйонники пишуть, що РФ намагається завадити поїздці Єрмака до США разом із Зеленським

Телеграм-канали публікують дописи на підтримку Єрмака

Низка анонімних Telegram-каналів ширять дописи, в яких стверджують, що Росія "намагається зробити все", щоб глава ОП Андрій Єрмак не поїхав до США разом із президентом Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"У москві вкрай незадоволені результатами Женеви, тож в інформаційному полі варто очікувати лавину дискредитаційних вкидів і кампаній тиску.

Усе це робиться для того, щоб максимально послабити нашу переговорну групу", - стверджують канали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП мав намір вручити Арахамії підозру в держзраді, - ЗМІ

Нардеп Ярослав Железняк прокоментував публікації.

"Ми швидко провели аналіз, як це працює:

1) в 11:29 цей меседж публікують на телеграм-каналі Єрмака "Карточный офис"
2) далі через годину починають гнати по інших телеграмах

Ось просто цікаво, ця піар підтримка - це теж гроші з енергетики, чи окремий гаманець".

Читайте також: Зеленський не хоче звільняти Єрмака. Це може стати початком кінця, - "слуга народу" Безугла

Телеграм-канали публікують дописи на підтримку Єрмака
Телеграм-канали публікують дописи на підтримку Єрмака
Телеграм-канали публікують дописи на підтримку Єрмака
Телеграм-канали публікують дописи на підтримку Єрмака
Телеграм-канали публікують дописи на підтримку Єрмака
Телеграм-канали публікують дописи на підтримку Єрмака

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Telegram-канали під час початку операції НАБУ "Мідас" публікували дописи, в яких дискредитували Бюро.

Читайте: Telegram-канал "Труха" оштрафували майже на 5 мільйоні за нелегальну рекламу казино, – Мінцифри

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Telegram (366) Єрмак Андрій (1779) Офіс Президента (2099)
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Топ коментарі
+32
це такий маневр від кацапів і подоляцької зеленої мразоти.
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25.11.2025 15:10 Відповісти
+30


ну раз zельоні ТГ помийки пишуть шо НЄ ..значить навпаки ХОЧУТЬ
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25.11.2025 15:06 Відповісти
+28
Де це бачено, щоб секретарша проводила якісь перемовини, тим більше на рівні між державами, для цього є дипломати!
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25.11.2025 15:10 Відповісти
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ну раз zельоні ТГ помийки пишуть шо НЄ ..значить навпаки ХОЧУТЬ
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25.11.2025 15:06 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/uTW5XxUg_90

парочка вивозить бабліще
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25.11.2025 16:50 Відповісти
Тут вони і спалилися: не Зеленський має їхати з Дєрмаком, Дєрмак з президентом Зеленським! Останньому дурню зрозуміло, хто керує в країні!
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25.11.2025 19:56 Відповісти
Пристреліть вже того дЬєрьмака!
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25.11.2025 15:09 Відповісти
це такий маневр від кацапів і подоляцької зеленої мразоти.
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25.11.2025 15:10 Відповісти
Ну не просто так вони «двушку» відправляли на Мацкву.
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25.11.2025 15:19 Відповісти
Де це бачено, щоб секретарша проводила якісь перемовини, тим більше на рівні між державами, для цього є дипломати!
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25.11.2025 15:10 Відповісти
таке буває у ******** какістократіях.
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25.11.2025 15:26 Відповісти
в Украине?
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25.11.2025 16:54 Відповісти
Є така штука, операція прикриття називається.
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25.11.2025 15:11 Відповісти
Кончится эта поездка либо очередным скандалом с Трампом, либо подписанием капитуляции под надзором Ермака. Ермак уже столько натворил. Такое ощущение, что Зеленский держит токсичного Ермака не из-за его незаменимости, а из-за страха, что Ермак его сдаст
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25.11.2025 15:12 Відповісти
Вам за чотири роки це дійшло накінець? Поздоровляю, ви молодець.
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25.11.2025 15:13 Відповісти
Та хероніть їх десь над тихим океаном і все, хай буде як у фіналі титаніка, але щоб всі потонули
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25.11.2025 15:13 Відповісти
Двушка дошла
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25.11.2025 15:14 Відповісти
Лише одне питання - хто такий єрмак?
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25.11.2025 15:15 Відповісти
колишній завідуючий бутіка жіночої білизни, зараз тіпа кастєлян в в охвісі ***********.
І да, Рубіо про це знає.
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25.11.2025 15:24 Відповісти
Постєльнічий. Була така посада у вошивих москальськіх царєй. Гріли постіль, ну і такоє...
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26.11.2025 00:12 Відповісти
Поганим танцюристам завжди щось заважає. Алі-баба намагається переконати народ що мирна угода така класна, що аж кацапи перешкоджають поїздці. А переговорна група вже послаблена Єлдаком і Умєровим.
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25.11.2025 15:15 Відповісти
Ірьмак 2 лярда ("два - на мацкву") кацапам винен із грошей, що спиндив Міндіч.
То як це намагаються завадити?
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25.11.2025 15:16 Відповісти
Господи, як же різні медіахвойди кинулись відмазувати своїх хазяїв. Наче ларьочник та зєльцман - то єдина надія українського народу, а не очільники кривавої мародерні.
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25.11.2025 15:20 Відповісти
анонімний канал "джокєр"?
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25.11.2025 15:20 Відповісти
Зелений цирк на дроті...
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25.11.2025 15:26 Відповісти
єрмакозел врахували помилки януковича і тепер їздять по мозгах 73% ненормальних по повній програмі, перевзуваються на оьоту брешуть, креативність зашкалює. А на фоні цього крадуть саботують і бездарно керують
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25.11.2025 15:28 Відповісти
Цю сволоту і падлюку можливо витурити з Банкової лише вперед ногами.
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25.11.2025 15:29 Відповісти
Операція прикриття агента Козиря!
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25.11.2025 15:30 Відповісти
Тобто,самі себе піарять.
Ще ні разу не було даних,щоби рос.преса,рос.дипломатія,рос.силові органи,рос.вищі посадові особи критикували ермака,чи планували замах, який керує країною,на яку вони напали і це неспроста.
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25.11.2025 15:36 Відповісти
Як завжди працюють синхронно з операціями ФСБ.
Трамп пригрозив Пуйлу зміною Зеленского.
Зеленский виставив умови США. Не буде ніяких перемовин, якщо НАБУ і САП висунуть звинувачення учасникам переговорної групи.
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25.11.2025 15:38 Відповісти
Як вже остогидло це рило, ця гнида всюди, і ніякої управи на нього нема, воно насправді сірий кардинал при наполіончику.
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25.11.2025 15:38 Відповісти
Табуни зелених ботів на різних платформах працюють денно і нощно
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25.11.2025 15:39 Відповісти
А Єрмака Героя України заздалегідь за "мирну угоду" дадуть....чи тільки після Героя Росії???
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25.11.2025 15:40 Відповісти
Може в мацкви запросити охорону зі складу ФСО для Козиря?
Вже пора.
За "двушечку"...
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25.11.2025 15:47 Відповісти
Дерьмак агент ФСБ своїх ппрпагандоніше добре кормить з общака
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25.11.2025 15:58 Відповісти
Можливі такі дії путіна:
путін прокладає шлях ерму на посаду президента.
Яким чином?
А саме, ермаку може надати дивіденди,як главі делегації,у закінченні війни.Бо по любому,пуйлу так само треба закінчувати війну,краще це йому зробити через агента бсф,щоби можна провести вибори,а "благодарний і мудрій" народ,пропущений через нищівну зепропаганду-його обере.
І білорусь-2 в нього,як на долоні.
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25.11.2025 15:58 Відповісти
Телеграм-помийки ватних підорасів з підписотою з В'єтнаму рулять суспільною думкою українців. 😁
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25.11.2025 16:06 Відповісти
Хто в темі, який рівень англійської в завгоспу? А обізнаність у військовій справі? У чому його цінність для країни?
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25.11.2025 16:18 Відповісти
Відкати добре бере і майже чесно розподіляє
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25.11.2025 16:52 Відповісти
Цінність для країни(рф) в тому,що сам нічого не вигадує,а вміло виконує всі директиви бсф через підпис і печатку свого підлеглого.
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25.11.2025 17:23 Відповісти
Єдиного козиря, що є у зеленського, вибивають!
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25.11.2025 16:36 Відповісти
Как именно?! Не дают покупать билеты на и самолёт?!
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25.11.2025 16:37 Відповісти
Він їм тут потрібен, у США їм трампанутого вистачає.
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25.11.2025 16:50 Відповісти
Зеленський диригує мізками українців як фокусник.
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25.11.2025 17:14 Відповісти
земіндичі вважають що ми тупі
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25.11.2025 17:20 Відповісти
Це свого роду спроба, правда незграбна, представити Єрмака патріотом України, знизивши увагу громадськості до плівок мідича, де він є фігурантом.
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25.11.2025 18:19 Відповісти
зелена падаль "міняє" мир в Україні на цього непотрібаДєрмака Якщо ми до них "доберемся" то нехай лучше самі застреляться
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25.11.2025 18:22 Відповісти
 
 