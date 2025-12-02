РФ и Вьетнам создали схему для обхода ценового потолка на российскую нефть, - ГУР

Россия и Вьетнам организовали схему обхода нефтяных санкций, которая гарантирует не менее $75 за баррель.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

РФ и Вьетнам заключили ряд межправительственных соглашений, а в мае 2025 года их одобрило правительство России.

"Пакет документов предусматривает расширение совместной добычи нефти и газа на российской территории и вьетнамском шельфе с участием компаний "Зарубежнефть", "Петровьетнам" и совместного предприятия "Вьетсовпетро".

Вьетнамские и российские структуры получат дополнительные лицензии на разработку новых участков недр в Ненецком автономном округе (РФ) и продление сроков действующих лицензий — до 2050 года", — говорится в сообщении.

В то же время соглашениями предусмотрено право создавать дочерние предприятия в третьих странах, что открывает возможность для экспорта российской нефти под видом вьетнамской и сокрытия реального происхождения энергоресурсов.

Ценовой потолок

В российско-вьетнамском соглашении закреплена минимальная цена реализации нефти не ниже $75 за баррель, что значительно выше ценового потолка в $47,6 за баррель, который страны Европейского Союза ввели в июле 2025 года.

Присутствие РФ во Вьетнаме

По данным ГУР, РФ усиливает гуманитарное и военно-техническое присутствие во Вьетнаме.

Там создан "центр русского языка" и внедряются соглашения о контроле за использованием ПЗРК советского и российского производства, которые ранее были поставлены Вьетнаму.

"Учитывая попытки Кремля зафиксировать "гарантированную" цену на нефть в долгосрочной перспективе, вполне вероятно, что российские спецслужбы активизируют операции по вмешательству в международные энергетические цепочки — в частности, будут осуществлять диверсии на объектах инфраструктуры иностранных государств", — подытожили в разведке.

