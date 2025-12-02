РФ та В’єтнам створили схему для обходу цінової стелі на російську нафту, - ГУР

Росія та В'єтнам організували схему обходу нафтових санкцій, що гарантує щонайменше $75 за барель.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

РФ та В'єтнам уклали низку міжурядових угод, а в травні 2025 року їх схвалив уряд Росії.

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"Пакет документів передбачає розширення спільного видобутку нафти та газу на російській території та в’єтнамському шельфі за участю компаній "зарубєжнєфть", "пєтров’єтнам" і спільного підприємства "в’єтсовпєтро".

В’єтнамські та російські структури отримають додаткові ліцензії на розробку нових ділянок надр у Ненецькому автономному окрузі (рф) та продовження строків чинних ліцензій — до 2050 року", - йдеться в повідомленні.

Водночас угодами передбачено право створювати дочірні підприємства у третіх країнах, що відкриває можливість для експорту російської нафти під виглядом в’єтнамської та приховування реального походження енергоресурсів.

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Цінова стеля

У російсько-в'єтнамській угоді закріплено мінімальну ціну реалізації нафти не нижче $75 за барель, що значно вище за цінову стелю у $47,6 за барель, яку країни Європейського Союзу запровадили в липні 2025 року.

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Присутність РФ у В'єтнамі

За даними ГУР, РФ посилює гуманітарну та військово-технічну присутність у В’єтнамі.

Там створено "центр російської мови" та впроваджуються угоди про контроль за використанням ПЗРК радянського та російського виробництва, які раніше були поставлені В’єтнаму.

"З огляду на спроби кремля зафіксувати "гарантовану" ціну на нафту у довгостроковій перспективі, цілком ймовірно, що російські спецслужби активізують операції з втручання у міжнародні енергетичні ланцюги — зокрема, здійснюватимуть диверсії на об’єктах інфраструктури іноземних держав", - підсумували в розвідці.

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