РФ обвинила ОБСЕ в "тотальной украинизации" повестки дня и "гибридной войне"
Во время выступления на министерской встрече ОБСЕ в Вене представитель России Александр Грушко заявил, что повестка дня организации подверглась "тотальной украинизации", а также обвинил ОБСЕ в "гибридной войне" против РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В частности, на министерской встрече ОБСЕ в этом году отсутствовал глава МИД России Сергей Лавров, что стало беспрецедентным шагом РФ. Вместо него российское государство представил его заместитель Александр Грушко.
В своем выступлении он высказался о работе ОБСЕ, заявив, что организацию превратили "в инструмент гибридной войны и принуждения".
Он заявил, что "тотальная украинизация" повестки дня ОБСЕ "не только деформировала фундаментальные принципы" организации, но и "привела к ее тематическому сжатию".
"Сегодня не приходится говорить о реальной востребованности ОБСЕ даже в тех областях, где она имеет мандат и потенциал", – заявил Грушко.
По его словам, сфера реального сотрудничества с организацией "сократилась до крошечных островков".
"ОБСЕ, как мы видим сегодня, можно использовать как канал коммуникации... , а можно использовать как кусок мебели, на который можно бросить конверт с непонятными фотографиями, с непонятными дронами", – заявил Грушко, намекая на главу МИД Польши Радослава Сикорского, который показывал в Вене фото российского дрона-нарушителя.
Также он пожаловался на то, что члены ОБСЕ "обвиняют Россию в микрофон", в то время, "когда беспилотные морские средства Украины атакуют в акватории Черного моря мирные суда в непосредственной близости от турецких берегов".
Заявления на заседании ОБСЕ
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия систематически нарушает принципы ОБСЕ, поэтому не должна участвовать в работе организации.
- Глава дипломатии ЕС Кая Каллас на заседании ОБСЕ в Вене призвала государства-члены организации принять меры, которые лишат Россию желания менять границы силой.
- Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отметила, что миссия по мониторингу прекращения огня в Украине под эгидой ОБСЕ может быть развернута, если будут обеспечены условия безопасности.
