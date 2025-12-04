РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11554 посетителя онлайн
Новости Заседание совета ОБСЕ
783 8

РФ обвинила ОБСЕ в "тотальной украинизации" повестки дня и "гибридной войне"

РФ обвинила ОБСЕ в тотальной украинизации

Во время выступления на министерской встрече ОБСЕ в Вене представитель России Александр Грушко заявил, что повестка дня организации подверглась "тотальной украинизации", а также обвинил ОБСЕ в "гибридной войне" против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В частности, на министерской встрече ОБСЕ в этом году отсутствовал глава МИД России Сергей Лавров, что стало беспрецедентным шагом РФ. Вместо него российское государство представил его заместитель Александр Грушко.

В своем выступлении он высказался о работе ОБСЕ, заявив, что организацию превратили "в инструмент гибридной войны и принуждения".

Он заявил, что "тотальная украинизация" повестки дня ОБСЕ "не только деформировала фундаментальные принципы" организации, но и "привела к ее тематическому сжатию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Финляндии Валтонен об отсутствии Лаврова и Рубио на встрече ОБСЕ: "Очень занятые люди"

"Сегодня не приходится говорить о реальной востребованности ОБСЕ даже в тех областях, где она имеет мандат и потенциал", – заявил Грушко.

По его словам, сфера реального сотрудничества с организацией "сократилась до крошечных островков".

"ОБСЕ, как мы видим сегодня, можно использовать как канал коммуникации... , а можно использовать как кусок мебели, на который можно бросить конверт с непонятными фотографиями, с непонятными дронами", – заявил Грушко, намекая на главу МИД Польши Радослава Сикорского, который показывал в Вене фото российского дрона-нарушителя.

Читайте также: Чтобы соглашение обеспечило длительный мир, оно должно защищать суверенитет Украины, - Великобритания в ОБСЕ

Также он пожаловался на то, что члены ОБСЕ "обвиняют Россию в микрофон", в то время, "когда беспилотные морские средства Украины атакуют в акватории Черного моря мирные суда в непосредственной близости от турецких берегов".

Заявления на заседании ОБСЕ

  • Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия систематически нарушает принципы ОБСЕ, поэтому не должна участвовать в работе организации.
  • Глава дипломатии ЕС Кая Каллас на заседании ОБСЕ в Вене призвала государства-члены организации принять меры, которые лишат Россию желания менять границы силой.
  • Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отметила, что миссия по мониторингу прекращения огня в Украине под эгидой ОБСЕ может быть развернута, если будут обеспечены условия безопасности.

Автор: 

ОБСЕ (4911) россия (98243) Грушко Александр (6)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ОБСЄ ще й вибачиться перед кацапнею. Зараз вже нічого не дивує.
показать весь комментарий
04.12.2025 20:00 Ответить
******, з 1995 року, кому тільки не гадив війною, «приходячи з убивствами на допомогу»??
Де тільки не убивали «фашистів і націоналістів», Ічкерія, Нагірний Карабах, держави розпавшоїся Югославії, Грузія, Молдова, Абхазія, Україна, Сирія, Лівія…!!!
показать весь комментарий
04.12.2025 20:01 Ответить
А що робити коли на інше мозку не вистачає
показать весь комментарий
04.12.2025 20:04 Ответить
"КАцапам страшно не подобається їсти кашу, заварену за їх власними рецептами...".
показать весь комментарий
04.12.2025 20:02 Ответить
Дебіли...***... Як точна лошадь ху...ла в оцінці своїх підлеглих
показать весь комментарий
04.12.2025 20:03 Ответить
показать весь комментарий
04.12.2025 20:06 Ответить
Куди не кинь попадеш в тих людей чи організацію які все і всі проти "Святої,""чесної,","справедливої"держави яку ********,ненавидять.На яку не німб святих одіти треба,а петлю на шию.
показать весь комментарий
04.12.2025 20:18 Ответить
Так проведіть денацифікацію ОБСЄ! Чого ниєте, можете спробувати за три дні.
показать весь комментарий
04.12.2025 21:01 Ответить
 
 