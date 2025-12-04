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Новини Засідання ради ОБСЄ
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РФ звинуватила ОБСЄ в "тотальній українізації" порядку денного та "гібридній війні"

РФ звинуватила ОБСЄ в тотальній українізації

Під час виступу на міністерській зустрічі ОБСЄ у Відні представник Росії Олександр Грушко заявив, що порядок денний організації зазнав "тотальної українізації", а також звинуватив ОБСЄ у "гібридній війні" проти РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Так, на цьогорічній міністерській зустрічі ОБСЄ був відсутній глава МЗС Росії Сергій Лавров, що стало безпрецедентним кроком РФ. Натомість російську державу представив його заступник Олександр Грушко.

У своєму виступі він висловився щодо роботи ОБСЄ, заявивши, що організацію перетворили "на інструмент гібридної війни і примусу".

Він заявив, що "тотальна українізація" порядку денного ОБСЄ "не тільки деформувала фундаментальні принципи" організації, але й "призвела до її тематичного стиснення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очільниця МЗС Фінляндії Валтонен про відсутність Лаврова та Рубіо на зустрічі ОБСЄ: "Дуже зайняті люди"

"Сьогодні не доводиться говорити про реальну затребуваність ОБСЄ навіть у тих областях, де вона має мандат і потенціал", – заявив Грушко.

За його словами, сфера реального співробітництва з організацією "скоротилася до крихітних острівців".

"ОБСЄ, як ми бачимо сьогодні, можна використовувати як канал комунікації... , а можна використовувати як шматок меблів, на який можна кинути конверт з незрозумілими фотографіями, з незрозумілими дронами", – заявив Грушко, натякаючи на главу МЗС Польщі Радослава Сікорського, який показував у Відні фото російського дрона-порушника.

Також читайте: Щоб угода забезпечила тривалий мир, вона має захищати суверенітет України, - Британія в ОБСЄ

Також він поскаржився на те, що члени ОБСЄ "звинувачують Росію у мікрофон", у той час, "коли безпілотні морські засоби України атакують в акваторії Чорного моря мирні судна в безпосередній близькості від турецьких берегів".

Заяви на засіданні ОБСЄ

  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія систематично порушує принципи ОБСЄ, тому не повинна брати участь у роботі організації.
  • Глава дипломатії ЄС Кая Каллас на засіданні ОБСЄ у Відні закликала держави-члени організації ухвалити кроки, які позбавлять Росію бажання змінювати кордони силою.
  • Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен зазначила, що місія з моніторингу припинення вогню в Україні під егідою ОБСЄ може бути розгорнута, якщо будуть забезпечені безпекові умови.

Автор: 

ОБСЄ (3441) росія (70450) Грушко Олександр (8)
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Топ коментарі
+5
ОБСЄ ще й вибачиться перед кацапнею. Зараз вже нічого не дивує.
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04.12.2025 20:00 Відповісти
+5
"КАцапам страшно не подобається їсти кашу, заварену за їх власними рецептами...".
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04.12.2025 20:02 Відповісти
+4
******, з 1995 року, кому тільки не гадив війною, «приходячи з убивствами на допомогу»??
Де тільки не убивали «фашистів і націоналістів», Ічкерія, Нагірний Карабах, держави розпавшоїся Югославії, Грузія, Молдова, Абхазія, Україна, Сирія, Лівія…!!!
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04.12.2025 20:01 Відповісти
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ОБСЄ ще й вибачиться перед кацапнею. Зараз вже нічого не дивує.
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04.12.2025 20:00 Відповісти
******, з 1995 року, кому тільки не гадив війною, «приходячи з убивствами на допомогу»??
Де тільки не убивали «фашистів і націоналістів», Ічкерія, Нагірний Карабах, держави розпавшоїся Югославії, Грузія, Молдова, Абхазія, Україна, Сирія, Лівія…!!!
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04.12.2025 20:01 Відповісти
А що робити коли на інше мозку не вистачає
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04.12.2025 20:04 Відповісти
"КАцапам страшно не подобається їсти кашу, заварену за їх власними рецептами...".
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04.12.2025 20:02 Відповісти
Дебіли...***... Як точна лошадь ху...ла в оцінці своїх підлеглих
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04.12.2025 20:03 Відповісти
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04.12.2025 20:06 Відповісти
Куди не кинь попадеш в тих людей чи організацію які все і всі проти "Святої,""чесної,","справедливої"держави яку ********,ненавидять.На яку не німб святих одіти треба,а петлю на шию.
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04.12.2025 20:18 Відповісти
Так проведіть денацифікацію ОБСЄ! Чого ниєте, можете спробувати за три дні.
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04.12.2025 21:01 Відповісти
Пінкдоги не вважають, що вони і є основною проблемою існування Землі! Кому потрібна цей світ, як-що там існує роzzія?
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04.12.2025 22:02 Відповісти
Ось так вони працюють з лохами.
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04.12.2025 22:11 Відповісти
 
 