РФ звинуватила ОБСЄ в "тотальній українізації" порядку денного та "гібридній війні"
Під час виступу на міністерській зустрічі ОБСЄ у Відні представник Росії Олександр Грушко заявив, що порядок денний організації зазнав "тотальної українізації", а також звинуватив ОБСЄ у "гібридній війні" проти РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Так, на цьогорічній міністерській зустрічі ОБСЄ був відсутній глава МЗС Росії Сергій Лавров, що стало безпрецедентним кроком РФ. Натомість російську державу представив його заступник Олександр Грушко.
У своєму виступі він висловився щодо роботи ОБСЄ, заявивши, що організацію перетворили "на інструмент гібридної війни і примусу".
Він заявив, що "тотальна українізація" порядку денного ОБСЄ "не тільки деформувала фундаментальні принципи" організації, але й "призвела до її тематичного стиснення".
"Сьогодні не доводиться говорити про реальну затребуваність ОБСЄ навіть у тих областях, де вона має мандат і потенціал", – заявив Грушко.
За його словами, сфера реального співробітництва з організацією "скоротилася до крихітних острівців".
"ОБСЄ, як ми бачимо сьогодні, можна використовувати як канал комунікації... , а можна використовувати як шматок меблів, на який можна кинути конверт з незрозумілими фотографіями, з незрозумілими дронами", – заявив Грушко, натякаючи на главу МЗС Польщі Радослава Сікорського, який показував у Відні фото російського дрона-порушника.
Також він поскаржився на те, що члени ОБСЄ "звинувачують Росію у мікрофон", у той час, "коли безпілотні морські засоби України атакують в акваторії Чорного моря мирні судна в безпосередній близькості від турецьких берегів".
Заяви на засіданні ОБСЄ
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія систематично порушує принципи ОБСЄ, тому не повинна брати участь у роботі організації.
- Глава дипломатії ЄС Кая Каллас на засіданні ОБСЄ у Відні закликала держави-члени організації ухвалити кроки, які позбавлять Росію бажання змінювати кордони силою.
- Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен зазначила, що місія з моніторингу припинення вогню в Україні під егідою ОБСЄ може бути розгорнута, якщо будуть забезпечені безпекові умови.
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