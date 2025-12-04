РФ звинуватила ОБСЄ в "тотальній українізації" порядку денного та "гібридній війні"

Під час виступу на міністерській зустрічі ОБСЄ у Відні представник Росії Олександр Грушко заявив, що порядок денний організації зазнав "тотальної українізації", а також звинуватив ОБСЄ у "гібридній війні" проти РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Так, на цьогорічній міністерській зустрічі ОБСЄ був відсутній глава МЗС Росії Сергій Лавров, що стало безпрецедентним кроком РФ. Натомість російську державу представив його заступник Олександр Грушко.

У своєму виступі він висловився щодо роботи ОБСЄ, заявивши, що організацію перетворили "на інструмент гібридної війни і примусу".

Він заявив, що "тотальна українізація" порядку денного ОБСЄ "не тільки деформувала фундаментальні принципи" організації, але й "призвела до її тематичного стиснення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очільниця МЗС Фінляндії Валтонен про відсутність Лаврова та Рубіо на зустрічі ОБСЄ: "Дуже зайняті люди"

"Сьогодні не доводиться говорити про реальну затребуваність ОБСЄ навіть у тих областях, де вона має мандат і потенціал", – заявив Грушко.

За його словами, сфера реального співробітництва з організацією "скоротилася до крихітних острівців".

"ОБСЄ, як ми бачимо сьогодні, можна використовувати як канал комунікації... , а можна використовувати як шматок меблів, на який можна кинути конверт з незрозумілими фотографіями, з незрозумілими дронами", – заявив Грушко, натякаючи на главу МЗС Польщі Радослава Сікорського, який показував у Відні фото російського дрона-порушника.

Також читайте: Щоб угода забезпечила тривалий мир, вона має захищати суверенітет України, - Британія в ОБСЄ

Також він поскаржився на те, що члени ОБСЄ "звинувачують Росію у мікрофон", у той час, "коли безпілотні морські засоби України атакують в акваторії Чорного моря мирні судна в безпосередній близькості від турецьких берегів".

Заяви на засіданні ОБСЄ