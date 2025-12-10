Уничтожены 50 вражеских дронов из 80, есть попадания в 7 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 10 декабря 2025 года противник атаковал Украину 80 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 50 из них - "Шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 50 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на юге и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА в 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - отмечают Воздушные силы.

Что предшествовало?