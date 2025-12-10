РУС
Новости Результат работы ПВО
Уничтожены 50 вражеских дронов из 80, есть попадания в 7 локациях, - Воздушные силы

ппо уничтожает шахеды

В ночь на 10 декабря 2025 года противник атаковал Украину 80 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 50 из них - "Шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 50 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на юге и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА в 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - отмечают Воздушные силы.

Что предшествовало?

  • Ранее Воздушные силы информировали, что РФ запустила ударные БПЛА по Украине.
  • Рашисты нанесли удары дронами по Черниговщине, там вспыхнул пожар.
  • Враг обстрелял три района Днепропетровщины: погиб мужчина, есть раненые.
  • Рашисты нанесли удары дронами по объекту инфраструктуры на Одесщине. Есть разрушения.

обстрел (30837) Воздушные силы (2836) Шахед (1711)
