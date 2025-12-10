Знешкоджено 50 ворожих дронів із 80, є влучання на 7 локаціях, - Повітряні сили
У ніч на 10 грудня 2025 року противник атакував Україну 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 50 із них - "шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала ППО?
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни.
Наслідки
Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 7 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.
Що передувало?
- Раніше Повітряні сили інформували, що РФ запустила ударні БПЛА по Україні.
- Рашисти вдарили дронами по Чернігівщині, там спалахнула пожежа.
- Ворог гатив по трьох районах Дніпропетровщини: загинув чоловік, є поранені.
- Рашисти вдарили дронами по об’єкту інфраструктури на Одещині. Є руйнування
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