Знешкоджено 50 ворожих дронів із 80, є влучання на 7 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 10 грудня 2025 року противник атакував Україну 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 50 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни.

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Наслідки

Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

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Що передувало?