Во Львове официально заработало Почетное консульство Испании
Во Львове начало работать Почетное консульство Королевства Испания.
Как сообщает Львовская ОГА, открытие состоялось 10 декабря при участии посла Испании в Украине Рикардо Лопеса-Аранды Хагу, представителей дипломатических учреждений, местных властей и образовательных учреждений, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно о новом консульстве
Почетным консулом стал Анатолий Забарило — общественный деятель и специалист в сфере международного сотрудничества. Он много лет занимается украинско-испанскими проектами и возглавляет организацию, укрепляющую дружеские связи между двумя странами.
Новое учреждение будет способствовать развитию культурных, образовательных, экономических и гуманитарных связей между Украиной и Испанией. Среди основных направлений — поддержка культурных мероприятий, помощь в сотрудничестве между украинскими и испанскими институтами, консультации для граждан и бизнеса, а также организация совместных инициатив в регионе.
