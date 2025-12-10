Во Львове официально заработало Почетное консульство Испании

Во Львове начало работать Почетное консульство Королевства Испания.

Как сообщает Львовская ОГА, открытие состоялось 10 декабря при участии посла Испании в Украине Рикардо Лопеса-Аранды Хагу, представителей дипломатических учреждений, местных властей и образовательных учреждений, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о новом консульстве

Почетным консулом стал Анатолий Забарило — общественный деятель и специалист в сфере международного сотрудничества. Он много лет занимается украинско-испанскими проектами и возглавляет организацию, укрепляющую дружеские связи между двумя странами.

Новое учреждение будет способствовать развитию культурных, образовательных, экономических и гуманитарных связей между Украиной и Испанией. Среди основных направлений — поддержка культурных мероприятий, помощь в сотрудничестве между украинскими и испанскими институтами, консультации для граждан и бизнеса, а также организация совместных инициатив в регионе.

