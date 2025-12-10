У Львові офіційно запрацювало Почесне консульство Іспанії
У Львові почало працювати Почесне консульство Королівства Іспанія.
Як повідомляє Львівська ОВА, відкриття відбулося 10 грудня за участю посла Іспанії в Україні Рікардо Лопеса-Аранди Хагу, представників дипломатичних установ, місцевої влади та освітніх закладів, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про нове консульство
Почесним консулом став Анатолій Забарило — громадський діяч і фахівець у сфері міжнародної співпраці. Він багато років займається українсько-іспанськими проєктами та очолює організацію, що зміцнює дружні зв’язки між двома країнами.
Нова установа допомагатиме розвивати культурні, освітні, економічні й гуманітарні зв’язки між Україною та Іспанією. Серед основних напрямів — підтримка культурних заходів, допомога у співпраці між українськими та іспанськими інституціями, консультації для громадян і бізнесу та організація спільних ініціатив у регіоні.
- Раніше ми писали, що у Львові відкриють Почесне консульство Мексики.
- Також у польському Жешуві відкрили віцеконсульство України.
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