Бюджет недополучает сотни миллиардов гривен из-за контрабанды, конвертцентров и контрафакта, - Цивинский
Директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский назвал лидеров среди "теневых схем", которые приводят к наибольшим недополучениям средств государственным бюджетом.
Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Подробности
"Контрафакт, нелегальная торговля подакцизными товарами – примерно 50 плюс миллиардов в год. Нарушение таможенных правил, экспортно-импортные операции, контрабанда – примерно 150 миллиардов гривен. Деятельность конвертационных, транзитных центров – 40-50 миллиардов гривен.
Уклонение от уплаты налогов в контексте заработной платы "в конвертах" и использование ФЛП как инструмента – это еще где-то под 250 миллиардов гривен, кто-то говорит – 300. Очень трудно посчитать то, что неучтенное. Но предварительные подсчеты такие", – рассказал руководитель Бюро.
Эти схемы, отметил Цивинский, выводят достаточно большую часть средств.
"Это те средства, которые не поступают в бюджет. БЭБ должно, в командном взаимодействии с другими органами, добиться того, чтобы эта тень, сотни миллиардов гривен, оказались в бюджете", - пояснил руководитель БЭБ.
По словам Цивинского, журналисты-расследователи и правоохранители научились контролировать бюджетные средства. Они видят, когда выделяются средства, сколько что стоит, и могут подсчитать, где и кто зарабатывает на схеме, когда речь идет, например, о закупках.
"Вот вы видите: кто-то строит дорогу, которая стоит 10 миллиардов, – за 15. Начинаются заявления, обращения, публикации в СМИ. Начинается расследование, кого-то привлекают к ответственности.
Но вы никогда не увидите того, что туда не пришло, не так ли? Это как фантом. А туда пришло в сотни раз больше, чем то, на чем было сконцентрировано внимание общества. Самое сложное, но в то же время и самое интересное – работать с латентной историей, которую вы не увидите", – подытожил он.
Полный текст интервью с Александром Цивинским для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
Неможливо відкрити очі,якщо відсутній розум
"Але ж ви ніколи не побачите того, що туди не прийшло, чи не так? Це як фантом. А не прийшло туди в сотні разів більше, ніж те, над чим було сконцентровано увагу суспільства. Найскладніше, але водночас і найцікавіше - працювати з латентною історією, яку ви не побачите", - підсумував він.
Це свідоме розкрадання theЛеною бандою і безконтрольне надбагатство
Ціла країна подібна то швидкісної експрес-стріли що мчить без машиніста в невідомий туман....
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Рятуйте
А можна приклади, кого за останні років 10 було притягнуто до відповідальності, і з чого саме ця відповідальність складалася? Зі штрафу 100 грн і обіцянки більше так не робити, не поділившись "з ким треба"?
Всі пі...дять і тільки. Балаболи пустопорожні.