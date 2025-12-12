Бюджет недополучает сотни миллиардов гривен из-за контрабанды, конвертцентров и контрафакта, - Цивинский

Директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский назвал лидеров среди "теневых схем", которые приводят к наибольшим недополучениям средств государственным бюджетом.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Контрафакт, нелегальная торговля подакцизными товарами – примерно 50 плюс миллиардов в год. Нарушение таможенных правил, экспортно-импортные операции, контрабанда – примерно 150 миллиардов гривен. Деятельность конвертационных, транзитных центров – 40-50 миллиардов гривен.

Уклонение от уплаты налогов в контексте заработной платы "в конвертах" и использование ФЛП как инструмента – это еще где-то под 250 миллиардов гривен, кто-то говорит – 300. Очень трудно посчитать то, что неучтенное. Но предварительные подсчеты такие", – рассказал руководитель Бюро.

Эти схемы, отметил Цивинский, выводят достаточно большую часть средств.

"Это те средства, которые не поступают в бюджет. БЭБ должно, в командном взаимодействии с другими органами, добиться того, чтобы эта тень, сотни миллиардов гривен, оказались в бюджете", - пояснил руководитель БЭБ.

По словам Цивинского, журналисты-расследователи и правоохранители научились контролировать бюджетные средства. Они видят, когда выделяются средства, сколько что стоит, и могут подсчитать, где и кто зарабатывает на схеме, когда речь идет, например, о закупках.

"Вот вы видите: кто-то строит дорогу, которая стоит 10 миллиардов, – за 15. Начинаются заявления, обращения, публикации в СМИ. Начинается расследование, кого-то привлекают к ответственности.

Но вы никогда не увидите того, что туда не пришло, не так ли? Это как фантом. А туда пришло в сотни раз больше, чем то, на чем было сконцентрировано внимание общества. Самое сложное, но в то же время и самое интересное – работать с латентной историей, которую вы не увидите", – подытожил он.

