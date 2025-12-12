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Новини Конвертаційний центр Робота БЕБ
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Бюджет недоотримує сотні мільярдів гривень через контрабанду, конвертцентри та контрафакт, - Цивінський

Скільки бюджет втрачає через контрафакт та конвертцентри?

Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський назвав лідерів серед "тіньових схем", які призводять до найбільших недоотримань коштів державним бюджетом.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Контрафакт, нелегальна торгівля підакцизними товарами – приблизно 50 плюс мільярдів на рік. Порушення митних правил, експортно-імпортні операції, контрабанда – приблизно 150 мільярдів гривень. Діяльність конвертаційних, транзитних центрів – 40-50 мільярдів гривень.

Ухилення від сплати податків в контексті заробітної плати "в конвертах" і використання ФОП як інструменту – це ще десь під 250 мільярдів гривень, хтось каже – 300. Дуже важко порахувати те, що необліковане. Але попередні підрахунки такі", - розповів керівник Бюро.

Ці схеми, зазначив Цивінський, виводять достатньо велику частину коштів.

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"Це ті кошти, які не надходять до бюджету. БЕБ повинно, у командній взаємодії з іншими органами, досягнути того, щоб оця тінь, сотні мільярдів гривень, опинилися в бюджеті", - пояснив керівник БЕБ.

За словами Цивінського журналісти-розслідувачі та правоохоронці навчились контролювати бюджетні кошти. Вони бачать, коли виділяються кошти, скільки що коштує, і можуть підрахувати, де і хто заробляє на схемі, коли йдеться, наприклад про закупівлі.

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"От ви бачите: хтось будує дорогу, яка коштує 10 мільярдів, – за 15. Все починаються заяви, звернення, публікації в ЗМІ. Починається розслідування, когось притягують до відповідальності.

Але ж ви ніколи не побачите того, що туди не прийшло, чи не так? Це як фантом. А не прийшло туди в сотні разів більше, ніж те, над чим було сконцентровано увагу суспільства. Найскладніше, але водночас і найцікавіше – працювати з латентною історією, яку ви не побачите", - підсумував він.

Повний текст інтерв'ю із Олександром Цивінським для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

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Автор: 

конвертцентр (254) контрафакт (252) Бюро економічної безпеки (845) Цивінський Олександр (45)
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Топ коментарі
+8
Беб популізмом і обіцянками намагається виправдати відсутність результату від свого існування.Дайте бебу ще 100 днів і уілька ярдів фінансування!
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12.12.2025 16:09 Відповісти
+6
Ага,все контролють і хтось без них гроші краде .
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12.12.2025 16:05 Відповісти
+5
Він пісяє в очі і можливо в долі,бо робить вигляд,ніби не знає,що за цим стоїть зелене шапіто.

Неможливо відкрити очі,якщо відсутній розум
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12.12.2025 16:09 Відповісти

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