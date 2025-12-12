Бюджет недоотримує сотні мільярдів гривень через контрабанду, конвертцентри та контрафакт, - Цивінський
Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський назвав лідерів серед "тіньових схем", які призводять до найбільших недоотримань коштів державним бюджетом.
Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Контрафакт, нелегальна торгівля підакцизними товарами – приблизно 50 плюс мільярдів на рік. Порушення митних правил, експортно-імпортні операції, контрабанда – приблизно 150 мільярдів гривень. Діяльність конвертаційних, транзитних центрів – 40-50 мільярдів гривень.
Ухилення від сплати податків в контексті заробітної плати "в конвертах" і використання ФОП як інструменту – це ще десь під 250 мільярдів гривень, хтось каже – 300. Дуже важко порахувати те, що необліковане. Але попередні підрахунки такі", - розповів керівник Бюро.
Ці схеми, зазначив Цивінський, виводять достатньо велику частину коштів.
"Це ті кошти, які не надходять до бюджету. БЕБ повинно, у командній взаємодії з іншими органами, досягнути того, щоб оця тінь, сотні мільярдів гривень, опинилися в бюджеті", - пояснив керівник БЕБ.
За словами Цивінського журналісти-розслідувачі та правоохоронці навчились контролювати бюджетні кошти. Вони бачать, коли виділяються кошти, скільки що коштує, і можуть підрахувати, де і хто заробляє на схемі, коли йдеться, наприклад про закупівлі.
"От ви бачите: хтось будує дорогу, яка коштує 10 мільярдів, – за 15. Все починаються заяви, звернення, публікації в ЗМІ. Починається розслідування, когось притягують до відповідальності.
Але ж ви ніколи не побачите того, що туди не прийшло, чи не так? Це як фантом. А не прийшло туди в сотні разів більше, ніж те, над чим було сконцентровано увагу суспільства. Найскладніше, але водночас і найцікавіше – працювати з латентною історією, яку ви не побачите", - підсумував він.
Повний текст інтерв'ю із Олександром Цивінським для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.
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