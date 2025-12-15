Уничтожено 133 вражеских БПЛА из 153, есть попадания на 10 локациях, - Воздушные силы
В ночь на 15 декабря 2025 года войска РФ атаковали Украину 153 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 90 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 133 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Есть ли попадания?
По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА в 10 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал об атаке БПЛА на Днепропетровскую область. Там повреждена инфраструктура в Пятихатках, Павлограде и Синельниковском районе.
- Также отмечалось, что в воскресенье вечером, 14 декабря, войска РФ снова атаковали территорию Украины с воздуха, задействовав ударные дроны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль