Уничтожено 133 вражеских БПЛА из 153, есть попадания на 10 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 15 декабря 2025 года войска РФ атаковали Украину 153 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 90 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 133 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Есть ли попадания?

По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА в 10 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - говорится в сообщении.

