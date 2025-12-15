Знешкоджено 133 ворожі БпЛА зі 153, є влучання на 10 локаціях, - Повітряні сили
У ніч на 15 грудня 2025 року війська РФ атакували Україну 153-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 90 із них - "шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 133 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Чи є влучання?
За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 10 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про атаку БпЛА на Дніпропетровщину. Там пошкоджено інфраструктуру у П’ятихатках, Павлограді та на Синельниківщині.
- Також зазначалося, що у неділю ввечері, 14 грудня, війська РФ знову атакували територію України з повітря, задіявши ударні дрони.
Будь ласка, зачекайте...
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