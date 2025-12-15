Знешкоджено 133 ворожі БпЛА зі 153, є влучання на 10 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 15 грудня 2025 року війська РФ атакували Україну 153-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 90 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 133 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Чи є влучання?

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 10 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - йдеться у повідомленні.

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Що передувало?