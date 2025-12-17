На фронте 278 боестолкновений за сутки. Враг наиболее активно штурмует на Покровском, Гуляйпольском и Лиманском направлениях, - Генштаб. КАРТЫ

Начался 1393-й день широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 278 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 8 часов 17 декабря, передает Цензор.НЕТ.

Удары по Украине

Вчера противник нанес 74 авиационных удара, сбросил 179 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил 3729 обстрелов, в том числе 75 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3523 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Ивановка Днепропетровской области; Воздвижовка, Зализнычное, Терноватое, Зоровка, Новое Поле, Гуляйполе Запорожской области.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 15 атак россиян. Противник нанес три авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб и осуществил 138 обстрелов, в частности восемь - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Прилепка, Синельниково и в сторону Избицкого, Обуховки, Колодязного.

На Купянском направлении вчера произошло 24 атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Петропавловки, Кучеровки, Песчаного, Новоплатоновки, Голубовки, Новой Кругляковки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе Торского и в сторону населенных пунктов Лиман, Степовое, Коровий Яр, Заречное, Дробышево, Новоселовка, Ставки, Глущенково.

На Славянском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника в районах Северска, Серебрянки и в сторону Пазено.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в направлении Бондарного.

На Константиновском направлении враг осуществил 24 атаки вблизи Плещиевки, Иванополья, Русина Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки, Константиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 82 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Покровск и в сторону Ровного, Мирнограда, Родинского, Гришиного, Зверового, Сергеевки, Новопавловки, Филии, Нового Шахово, Дорожного, Сухецкого, Вольного, Ивановки.

На Александровском направлении противник вчера совершил 20 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Снежное, Красногорское, Злагода, Рыбное и в сторону Ивановки, Искры, Александрограда, Вербового, Привольного.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 28 атак россиян в районе населенного пункта Сладкое и в сторону Варваровки, Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг восемь раз тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степовое и в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки и Приморского.

В Генштабе добавили, что на Приднепровском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.