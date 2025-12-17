На фронте 278 боестолкновений за сутки. Враг наиболее активно штурмует на Покровском, Гуляйпольском и Лиманском направлениях, - Генштаб. КАРТЫ
Начался 1393-й день широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 278 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 8 часов 17 декабря, передает Цензор.НЕТ.
Удары по Украине
Вчера противник нанес 74 авиационных удара, сбросил 179 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил 3729 обстрелов, в том числе 75 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3523 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Ивановка Днепропетровской области; Воздвижовка, Зализнычное, Терноватое, Зоровка, Новое Поле, Гуляйполе Запорожской области.
Ситуация на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 15 атак россиян. Противник нанес три авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб и осуществил 138 обстрелов, в частности восемь - из реактивных систем залпового огня.
Обстановка в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Прилепка, Синельниково и в сторону Избицкого, Обуховки, Колодязного.
На Купянском направлении вчера произошло 24 атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Петропавловки, Кучеровки, Песчаного, Новоплатоновки, Голубовки, Новой Кругляковки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе Торского и в сторону населенных пунктов Лиман, Степовое, Коровий Яр, Заречное, Дробышево, Новоселовка, Ставки, Глущенково.
На Славянском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника в районах Северска, Серебрянки и в сторону Пазено.
На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в направлении Бондарного.
На Константиновском направлении враг осуществил 24 атаки вблизи Плещиевки, Иванополья, Русина Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки, Константиновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 82 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Покровск и в сторону Ровного, Мирнограда, Родинского, Гришиного, Зверового, Сергеевки, Новопавловки, Филии, Нового Шахово, Дорожного, Сухецкого, Вольного, Ивановки.
На Александровском направлении противник вчера совершил 20 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Снежное, Красногорское, Злагода, Рыбное и в сторону Ивановки, Искры, Александрограда, Вербового, Привольного.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 28 атак россиян в районе населенного пункта Сладкое и в сторону Варваровки, Гуляйполя.
На Ореховском направлении враг восемь раз тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степовое и в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки и Приморского.
В Генштабе добавили, что на Приднепровском направлении боевых столкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Після закріплення в районі Сіверська противник підтягує фланги та "промацує" сусідній Слов'янський напрямок.
Між Серебрянкою та Сіверськом російські війська зайняли «кишеню» площею 6,3 км. Під Сіверськом противник зайняв «кишеню» між Переїзним та Виїмкою на ділянці площею 25,2 км² та посилив тиск на Званівку, в якій уже встановлював свій прапор у північній частині населеного пункту.
На Слов'янському напрямку противник просунувся на північний захід від Сакко і Ванцетті у напрямку Пазеного на ділянці площею 3 км².
На Лиманському напрямку точаться бої у напрямку населеного пункту Озерне.
ЗСУ відбили атаки противника при спробі зайняти один з опорних пунктів на південь від Ямполя."
Северск.
3-я армия северного лугандона , во взаимодействии с 25-й армией в начале сентября начали операцию по "срезанию" Северского плацдарма ЗСУ.
3-я армия наносила удар в обход Северска с Севера через Рудник-Дроновку в обход "Северской ямы". 25-я армия обеспечивала прикрытие правого фланга основной наступающей группировки орков вдоль Северского Донца.
Передовые части 3-й армии должны были "взобраться" на господствующие высоты западнее Северска , обеспечив второму эшелону условия захвата самого города.
Сначала у орков все шло по плану. Войска доползли до Дроновки и в бой вступил второй эшелон , "поверив" в неизбежность дальнейшего продвижения 1-го эшелона. Завязалась битва за сам город.
И тут у орков ,"неожиданно", все пошло не по плану. Передовые части врага не смогли захватить господствующие высоты. Таким образом , группировка , наступающая на город , оказалась в "яме" без прикрытия. Т.е. по факту разменяла удобные позиции на Лисичанских высотах , на kill-зону.
Борьба завязана , выйти из боя невозможно, нужно срочно продвинуться на 5 км вперед , но впереди городская застройка, река.
По-моей оценке, данная операция полностью провалена , если только прямо сейчас 25-я армия не форсирует Северский Донец в районе Закотного и не начнет продвижение на юг. Но вероятность такого события - ноль.
А до этого момента "Северский гарнизон орков" будет беспрерывно расстреливаться до полной потери боеспособности и инициативы. Посмотрим.
Купянск.
Ну Вы все сами видели.
Уши должны были быть отрезаны , что и произошло.
Борьба на данном участке не закончена , орки опущены , а значит будут разрабатывать ответочки , если найдут свежих суицидников.
Наблюдаем"