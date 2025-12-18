Рашисты нанесли удар по Кривому Рогу: пострадали 4 человека, повреждены дома и административное здание. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты ночью атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области, в результате чего пострадали 4 человека.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Среди пострадавших три женщины и мужчина.
Повреждены 5 двухэтажных домов, частные жилые дома, административное здание и здание учреждения культуры. Загорелись хозяйственные постройки.
Спасатели ликвидировали все пожары.
Что предшествовало?
- В ночь на 18 декабря российские войска атаковали Кривой Рог.
- Также враг массированно ударил по Черкассам. 6 человек пострадали.
- В Одесской области в результате ударов РФ пострадали 7 человек, повреждена гражданская инфраструктура.
