РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11501 посетитель онлайн
Новости ша
681 3

Рашисты нанесли удар по Кривому Рогу: пострадали 4 человека, повреждены дома и административное здание. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты ночью атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области, в результате чего пострадали 4 человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Среди пострадавших три женщины и мужчина.

Повреждены 5 двухэтажных домов, частные жилые дома, административное здание и здание учреждения культуры. Загорелись хозяйственные постройки.

Спасатели ликвидировали все пожары.

Последствия атаки БПЛА на Кривой Рог 18 декабря: что известно?
Последствия атаки БПЛА на Кривой Рог 18 декабря: что известно?
Последствия атаки БПЛА на Кривой Рог 18 декабря: что известно?
Последствия атаки БПЛА на Кривой Рог 18 декабря: что известно?
Последствия атаки БПЛА на Кривой Рог 18 декабря: что известно?
Последствия атаки БПЛА на Кривой Рог 18 декабря: что известно?
Последствия атаки БПЛА на Кривой Рог 18 декабря: что известно?

Читайте: Боевая часть "шахеда" обнаружена и обезврежена в Киевской области, - ГСЧС. ФОТО

Что предшествовало?

Читайте: Второй мужчина за день погиб в Херсонской области из-за атак российских захватчиков

Автор: 

Кривой Рог (1462) обстрел (30933) ГСЧС (5217) Днепропетровская область (4805) Криворожский район (236)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вознесенск пострадал , атака на подстанцию, говорят что есть жертвы
показать весь комментарий
18.12.2025 09:02 Ответить
И света нет... Глобально.
показать весь комментарий
18.12.2025 09:42 Ответить
 
 