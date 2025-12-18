Ночная атака дронов РФ по Кривому Рогу: как минимум двое раненых

Российские оккупанты в ночь на 18 декабря атаковали Кривой Рог Днепропетровской области.

Что известно об обстреле

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, в результате атаки российских беспилотников зафиксировано попадание в жилую застройку, пострадали люди. На данный момент двое раненых - мужчина 58 лет и женщина 67 лет.

"Шахматная атака. Есть попадания в сектора жилой застройки", - написал он.

Позже Вилкул добавил, что сразу после удара на месте началась аварийно-спасательная операция.

"Спасатели проводят тушение пожаров. Штаб помощи людям разворачиваем в ближайшей школе, там же, где и в прошлые разы - местные поймут. Строительные материалы из материального резерва города будут где-то через час", - добавил Александр Вилкул.

Обстрел Николаева

Вечером среды, 17 декабря, российские войска осуществили очередную атаку по Николаеву, применив ударный беспилотник. В результате удара зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

По предварительным данным:

в девятиэтажном жилом доме выбиты окна;

поврежден городской автобус;

повреждена газовая сеть.

Ранее мы писали, что в Запорожье до 32 возросло количество людей, пострадавших в результате атаки. Россия обстреляла город управляемыми авиабомбами.

