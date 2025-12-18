РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9692 посетителя онлайн
Новости Взрывы в Кривом Роге Атака беспилотников на Днепропетровщину
714 0

Ночная атака дронов РФ по Кривому Рогу: как минимум двое раненых

Обстрел Кривого Рога

Российские оккупанты в ночь на 18 декабря атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. 

Что известно об обстреле

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, в результате атаки российских беспилотников зафиксировано попадание в жилую застройку, пострадали люди. На данный момент двое раненых - мужчина 58 лет и женщина 67 лет.

"Шахматная атака. Есть попадания в сектора жилой застройки", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воздушная угроза: Россия атакует Украину ударными дронами (обновлено)

Позже Вилкул добавил, что сразу после удара на месте началась аварийно-спасательная операция.

"Спасатели проводят тушение пожаров. Штаб помощи людям разворачиваем в ближайшей школе, там же, где и в прошлые разы - местные поймут. Строительные материалы из материального резерва города будут где-то через час", - добавил Александр Вилкул. 

Читайте также: Германия открыла первый центр защиты от беспилотников на фоне угрозы РФ, - Reuters

Обстрел Николаева

Вечером среды, 17 декабря, российские войска осуществили очередную атаку по Николаеву, применив ударный беспилотник. В результате удара зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры. 

По предварительным данным:

  • в девятиэтажном жилом доме выбиты окна;

  • поврежден городской автобус;

  • повреждена газовая сеть.

Ранее мы писали, что в Запорожье до 32 возросло количество людей, пострадавших в результате атаки. Россия обстреляла город управляемыми авиабомбами.

Читайте: Задержан парень, который по заказу спецслужб РФ поджег автомобиль гуманитарного разминирования. ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (4648) Вилкул Александр (476) Кривой Рог (1462) атака (825) Шахед (1737) Днепропетровская область (4805) Криворожский район (236)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 